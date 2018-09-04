Пожалуй, и убийство лидера ДНР Захарченко не будет раскрыто

Дело идет к «висяку»

Не потому что я этого хочу. Как раз наоборот. Просто предчувствие такое. Предощущение. Оно меня редко обманывает. Хорошо бы обмануться на этот раз.

О том, убийство журналиста Павла Шеремета в центре Киева два года назад не будет раскрыто, сразу сказал и написал главный редактор портала ФОРУМ.мск. Анатолий Баранов.

Он отлично владеет украинской тематикой и сходу «обозрел» киевских силовиков. Среди них, по его мнению, были сплошные дилетанты с театрально-гастрономическим уклоном.

Я поддержал его точку зрения, обратив внимание на то, что пан Порошенко попросил помощи в расследовании не у ФСБ, а у ФБР. А что приезжие сыщики могли знать о политических, журналистских и коммерческих завязках Павла? Особенно в России, гражданином которой он был? Да ничего.

Напомнил и одну оперативную примету. Если предполагаемый убийца не схвачен в первые несколько часов и сутки - все, пиши пропало. Так и случилось. Ни версий, ни подозреваемых. «Висяк».

Здесь, по-моему, все сделано тоже очень профессионально. Самоучке не под силу. Тоже «закладка», причем в хорошо охраняемом кафе «Сепар», дистанционное управление, направленный взрыв.

И что потом? Подрывник, что ли, должен вертеться у дверей ждать, когда за ним приедут ребята из МГБ и схватят? Смешно. Нажать на кнопочку или позвонить по мобильному на «взрыватель» мины, как в голливудских боевиках, можно очень даже издалека.

Наверняка, этот негодяй и пути отхода хорошо продумал. Или его уже скинули в заброшенную шахту или реку с гантелями на ногах.

Экс-вице-премьер Михаил Полторанин написал в своей книге, что после убийства генерала Льва Рохлина неподалеку от дачи обнаружили четыре обгоревших трупа. Откуда взялись - никто не знает. Личности тоже не были установлены. Исполнители.

Прошло трое суток. Кто пойман? Есть какие-то «задержанные», которые кивают на заказчиков в Киеве. Все слишком общо и неконкретно. Похоже на пропагандистский вброс. Но наша ФСБ уже там.

Между тем, дело получило слишком серьезный политический резонанс. Зарубежные СМИ отметили уже сам угрожающий тон соболезнования российского президента. Москве, похоже, нужны «подсудимые с киевским уклоном». Так что «назначить» убийцами могут любого схваченного.

Мы видели, как пинкертоны Следкома РФ раскрыли убийство политика Бориса Немцова. Киллеры осуждены, а причины его ликвидации не названы. Заказчики не установлены, не изловлены и не преданы суду. Тот же «висяк», по сути.

Вот это оперативность!

Покушение на лидера самопровозглашенной ДНР, как пишут, было совершено 31 августа в 17.30 мск. А в 20.15 на сайте Кремля уже появилась телеграмма соболезнования В. Путина родным и близким убитого.

(http://www.kremlin.ru/events/president/news/58425)

Президент в этот день, судя по кремлевскому сайту, имел всего одну встречу и ту в Ново-Огарево. Может, под вечер купался в бассейне, парился в сауне или заплывал тот ежедневный километр, о котором верещит Навкин муж. Представляю, как он бежит по берегу и кричит: «Владимир Владимирович, наших бьют!»

Разговариваю со специалистом, который немного знаком с кремлевской кухней. Вот его примерные выкладки.

1. Кто-то из российских спецслужб должен был знать, куда и во сколько 31 августа лидер ДНР поедет поминать Иосифа Кобзона и следить за ним.

2. После взрыва быстро оказаться в кафе «Сепар», сделать нужные видео- и фото последствий взрыва.

3. Сопровождать смертельно раненого Захарченко в больницу. Его хоронили в закрытом гробу - значит, тело было очень изуродовано.

4. Убедиться, что он мертв (может, получить заключение судмедэксперта).

5. Быстро перегнать видео- и фотоматериалы в Москву. К примеру, в ФСБ, СВР, ГРУ Минобороны. Или другой оперативный штаб, имеющий моментальный доступ к главе государства. Даже если он ест борщ и котлеты по-киевски.

6. Получив материалы, тот должен дать команду сочинить телеграмму соболезнования. Наверняка сказал главные тезисы или даже надиктовал ее.

7. Наборщику нужно минут 15-20, чтобы набрать текст на компьютере и выверить. А время идет.

8. Президент должен прочесть телеграмму, внести поправки.

9. Нужно еще время, чтобы вставить их в текст.

10. Дежурный корректор должен вычитать окончательный вариант, исправить ошибки и стилистические погрешности. Показать. Завизировать.

11. Получив приказ и текст телеграммы, дежурный сисадмин должен водрузить ее на президентский портал. Поставил в 20.15 мск.

Это примерная схема. Конечно, считает эксперт, могут быть какие-то «домашние заготовки» на такой случай. Возможно, президент диктовал текст адъютанту-наборщику (по телефону), который и корректор, и сисадмин в одном лице.

Но такие слова, как «Россия всегда будет вместе с вами», мог сказать только он.

Но уже в 19.40 официальный представитель МИДа М.Захарова обвинила «киевский режим» в покушении на лидера непризнанной ДНР.

Я еще могу понять секретную свадьбу Няши на женатом чиновнике УпПЧ в РФ Соловьеве. Дочке Насте на будущий год получать паспорт, и надо вписать туда российского отца. Вдруг она по родному-то Генриховна? Зачем нам такой папа?

А зачем Киеву устранять совершенно безвредного для него лидера ДНР А.Захарченко, - пока не представляю. Четыре года терпел, мог бы еще потерпеть 10 лет.