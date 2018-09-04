Суды РФ отрицают итоги Нюрнбергского трибунала?

Нет, мы же понимаем, что нет в Рашке никаких судов, есть назначенные как бы путиным малограмотные лица, подписывающие приговоры и решения. Причём, их ценность для Кремля именно в их дебильности. Были бы они умными, надо было бы и с ними взятками делиться, а дебилы и так покорно воспроизведут в приговорах и решениях то, что им скажут. Воспроизведут, во-первых, только за свою богатую зарплату, и, во-вторых, именно потому, что не понимают, что именно они подписывают.

Скажем, вот тут в воскресенье 2 сентября «космонавты» Росгвардии должны были избить и задержать, а суды осудить граждан, явившихся на похоронный митинг Кобзона. Должны были сломать пальцы путину и Собянину. Кобзон ведь не подавал заявку на проведение митинга в связи со своей смертью за 15 дней до своих похорон? Нет. А кто разрешил пришедшими на похороны митингующим нарушать закон? Ведь Триумфальная для движения транспорта была перекрыта митингующими аж на 6 часов!

А вот провести похороны своих прав на пенсию 9 сентября по призыву Навального не только нельзя, но и самого Навального на всякий случай посадили.

Да что там говорить - нет в Рашке судей и судов.

Тем не менее, это не значит, что нам нельзя рассматривать то, что происходит в сфере юриспруденции Рашки. Не так ли?

А у меня на сайте даёт комментарии юрист, несколько со странностями, но со светлой головой в области юриспруденции. Он способен охватить юридическую проблему в принципе, взглянув на неё как бы издалека. И вот он рассмотрел вопрос о Пермском краевом суде, который судит Романа Юшкова по статье 354.1 УК РФ «Реабилитация нацизма», в части якобы отрицания Юшковым фактов, установленных приговором Международного военного трибунала для суда и наказания главных военных преступников европейских стран оси. Речь идёт о сомнениях Юшкова, как и миллионов иных историков и любителей истории, в реальности «шести миллионах жертв холокоста» во время Второй Мировой войны.

Вот теперь посмотрите на железную логику этого юриста.

Первое. Я уже дважды об этом писал, но придётся повторить, чтобы не отсылать вас к уже опубликованным материалам.

Статья 1 Уголовно-процессуального кодекса установила:

«Общепризнанные принципы и нормы международного права и международные договоры Российской Федерации являются составной частью законодательства Российской Федерации, регулирующего уголовное судопроизводство. Если международным договором Российской Федерации установлены иные правила, чем предусмотренные настоящим Кодексом, то применяются правила международного договора».

Статья 15 Конституции России требует этого же.

Соответственно, суды, прокуратура и следователи обязаны соблюдать Международный пакт о гражданских и политических правах, принятый ООН 16.12.1966 года и принятый Россией к исполнению.

Комитет по правам человека ООН на заседании Комитета в Женеве 11−29 июля 2011 года принял «Замечания общего порядка №34» (документ CCPR/C/GC/34). (К примеру, здесь http://mspa7520.ru/zamechaniya-obschego-poryadka---) Этот документ дает толкование статьям 19 и 20 Международного пакта о гражданских и политических правах, обязательное, как сказано выше, для власти и судов России, и которое полностью соответствует статье 29 Конституции РФ.

В частности, Комитет по правам человека ООН разъяснил:

«9. Пункт 1 статьи 19 требует защищать право беспрепятственно придерживаться своих мнений. В отношении этого права Пакт не допускает каких-либо исключений или ограничений. Свобода придерживаться своих мнений включает в себя право поменять свое мнение в любое время и по любым причинам, если какое-либо лицо при этом делает свободный выбор. Ни одно лицо не может подвергаться ущемлению предусмотренных Пактом прав на основе своих действительных, подразумеваемых или предполагаемых мнений. Защищены мнения по любым вопросам, в том числе по политическим, научным, историческим, моральным или религиозным вопросам. Криминализация существования у лица своего собственного мнения не совместима с пунктом 1. Преследование, запугивание или стигматизация лица, в том числе арест, содержание под стражей, судебное разбирательство или лишение свободы за мнения, которых оно может придерживаться, является нарушением пункта 1 статьи 19.

49. Законы, предусматривающие меры наказания за выражение мнений об исторических фактах, являются несовместимыми с предусмотренными Пактом обязательствами государств-участников уважать свободу мнений и право на их свободное выражение. В Пакте не предусмотрено широкого запрета на выражение ошибочных мнений или неверной интерпретации событий, происшедших в прошлом. Ограничения на свободу мнений не должны навязываться ни при каких условиях, а ограничения в отношении права на свободное выражение мнений не должны выходить за рамки требований, предусмотренных пунктом 3 статьи 19 или статьей 20».

И сам приговор Нюрнбергского трибунала, и число погибших евреев - это уже глубокая история прошлого века. Судить за обсуждение исторических фактов, это не только втоптать в грязь статью 29 Конституции РФ, но и грубо попрать статьи 19 и 20 Международного пакта о гражданских и политических правах.

Не прошло и 7 лет после помянутого решения Комитет по правам человека ООН, как, наконец, почесались и те, кого в Рашке считают судьями Верховного суда, и они выпустили «Обобщение правовых позиций межгосударственных органов по защите прав и свобод человека1 и специальных докладчиков (рабочих групп), действующих в рамках Совета ООН по правам человека, по вопросу защиты права лица на свободу выражения мнения». А в этом Обобщении разъясняют:

«Законы, предусматривающие меры наказания за выражение мнений об исторических фактах, являются несовместимыми с предусмотренными… [Международным пактом о гражданских и политических правах] обязательствами государств−участников уважать свободу мнений и право на их свободное выражение54. В Пакте не предусмотрено широкого запрета на выражение ошибочных мнений или неверной интерпретации событий, происшедших в прошлом. Ограничения на свободу мнений не должны навязываться ни при каких условиях, а ограничения в отношении права на свободное выражение мнений не должны выходить за рамки требований, предусмотренных пунктом 3 статьи 19 или статьей 20».

Заметьте, Верховный суд обобщил то, чем и так обязаны руководствоваться суды в Рашке по требованию статьи 15 Конституции и статьи 1 УПК РФ.

И то, чем они в данном случае обязаны руководствоваться, юридически называется «приоритетом норм международного права».

Второе. Этот юрист прочёл Приговор Нюрнбергского трибунала и сообщает:

«Во-первых, следует отличать установленные судом факты, как умозаключения суда, сделанные об обстоятельствах дела на основании исследования доводов и аргументов, от упоминания содержания каких-то сведений, подлежащих проверке.

Понятно, что Нюрнбергский трибунал не сделал такого умозаключения о факте им установленном, - о 6 млн погибших евреях.

Для сравнения и демонстрации как Нюрнбергский трибунал установил другой факт в приговоре, приведу пример.

Разбирая доводы защиты обвиняемых, Нюрнбергский трибунал изложил их содержание, после чего привел ряд опровергающих правил из международных актов и потом на основании этого исследования доводов сделал своё умозаключение об ошибочности утверждений защиты, и о наличии иного правила.

Вот это есть установление факта Нюрнбергским трибуналом, так как суд провел исследование, дал оценку и сделал вывод, имеющий преюдициальное значение.

Цитирую пример установления факта Нюрнбергский трибунал о том, что подсудимые (чиновники) подлежат ответственности за нарушение норм международного права:

***

«Утверждалось, что международное право рассматривает лишь действия суверенных государств, не устанавливая наказания для отдельных лиц, и далее утверждалось, что там, где рассматриваемое действие являлось действием, совершенным государством, то лица, которые практически осуществили это, не несут личной ответственности, а стоят под защитой доктрины о суверенности государства. По мнению Трибунала, оба эти утверждения должны быть отвергнуты. Уже давно было признано, что международное право налагает долг и обязанности на отдельных лиц так же, как и на государства.

В имевшем не так давно место деле «Экс Парте Квирин» (1942, 317-США), разбиравшемся в Верховном суде Соединенных Штатов, обвиняемым вменялась в вину высадка на территории Соединенных Штатов во время войны с целью шпионажа и диверсий. Покойный главный судья Стоун, выступая от имени суда, заявил:

«С самого начала своего существования данный суд применял законы ведения войны, как включающие в себя ту часть международного права, которая предписывает статус, права и обязанности вражеских государств, а также их отдельных представителей во время войны».

Он представил далее целый список дел, разбиравшихся в судах, где отдельные лица обвинялись в нарушении международного права и в особенности законов ведения войны.

Можно было бы процитировать еще целый ряд других авторитетных источников, но сказанного достаточно для того, чтобы показать, что за нарушение международного права могут быть наказаны и отдельные лица.

Преступления против международного права совершаются людьми, а не абстрактными категориями, и только путем наказания отдельных лиц, совершающих такие преступления, могут быть соблюдены установления международного права.

Положения статьи 228 Версальского договора, уже упоминающейся выше, иллюстрируют и подтверждают эту точку зрения по вопросу об индивидуальной ответственности. Принцип международного права, который при определенных обстоятельствах защищает представителя государства, не может быть применен к действиям, которые осуждаются как преступные согласно международному праву. Исполнители этих действий не могут прикрываться своим должностным положением, чтобы избежать наказания в надлежащем порядке.

Статья 7 Устава с определенностью гласит:

«Должностное положение подсудимых, их положение в качестве глав государства или ответственных чиновников различных правительственных ведомств, не должно рассматриваться как основание для освобождения от ответственности или смягчения наказания».

С другой стороны, самая сущность Устава заключается в том, что отдельные лица имеют международные обязательства, которые превышают национальный долг повиновения, наложенный отдельным государством».

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Вот опровергать этот факт, установленный судом и утверждать, что госслужащие не подлежать ответственности, если они исполняют внутренние законы государства, согласно статье 354.1 УК РФ, нельзя».

Оценили? Нюрнбергский трибунал не только установил факт виновности части главных военных преступников, но и в части своего приговора установил факт «приоритета норм международного права».

И этот юрист разъясняет: «Если международное право запрещает запрещать личное мнение человека, даже ошибочное, то запретить внутренним правом такое право человека нельзя. Применяется акт более высокой юридической силы при конкуренции актов права».

Вывод. Соединим первое и второе. Получается: Пермский суд, отрицает факт, установленный Нюрнбергским трибуналом (факт приоритета норм международного права), и отрицает этот факт тем, что не руководствуется статьями 19 и 20 Международного пакта о гражданских и политических правах» и «Замечаниями общего порядка №34» (документ CCPR/C/GC/34) к этому пакту, принятыми Комитетом по правам человека ООН на заседании Комитета в Женеве 11−29 июля 2011 года. Конкретно: Пермский суд, отрицает факт, установленный Нюрнбергским трибуналом тем, что игнорирует разъяснения Комитета ООН и Верховного Суда РФ: «Законы, предусматривающие меры наказания за выражение мнений об исторических фактах, являются несовместимыми с предусмотренными Пактом обязательствами государств-участников уважать свободу мнений и право на их свободное выражение. В Пакте не предусмотрено широкого запрета на выражение ошибочных мнений или неверной интерпретации событий, происшедших в прошлом. Ограничения на свободу мнений не должны навязываться ни при каких условиях, а ограничения в отношении права на свободное выражение мнений не должны выходить за рамки требований, предусмотренных пунктом 3 статьи 19 или статьей 20».

А Пермский суд судит Юшкова за мнение о событиях, произошедших в прошлом, и таким образом Пермский областной суд не исполняет положения статей 19 и 20 Международного пакта о гражданских и политических правах тем, что судит за выражение мнения о событиях, произошедших в прошлом. И неисполнением статей 19 и 20 Пермский областной суд отрицает факт того, что эти статьи и толкование их ООН имеют приоритет над внутренним законодательством Рашки.

Следовательно, Пермский областной суд виновен не только в попрании статьи 15 Конституции РФ и статьи 1 УПК РФ, но и в совершении преступления, предусмотренного статьёй 354.1 УК РФ.

Я трижды процитировал вывод Комитета ООН, поскольку всё это должно быть интересно судьям.

Но где в Рашке судьи?

P.S. За сутки с небольшим около 200 пользователей сети «ВКонтакте» со всей страны в знак протеста сделали на свои страницы такие же репосты статьи писателя Антона Благина, за который подвергнут уголовному преследованию пермский общественный деятель Роман Юшков. Статья снабжена тем же самым коротким предисловием Юшкова, которое было в первоначальном репосте.

…Кампания солидарности с первым в России подсудимым за отрицание 6 миллионов жертв еврейского холокоста запущена по его предложению. «Это борьба за будущее наших детей и внуков, - считает Анна Сорокина из Иркутска. - Кто трусливо решил отсидеться, тот пусть сваливает из списка друзей...».

4 сентября судебный процесс завершается итоговыми прениями и последним словом подсудимого. Послезавтра ожидается вынесение вердикта присяжных.