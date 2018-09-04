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Московский листок

Мосгорсуд отказался снимать Собянина и нарушил конституционный принцип

Опубликовано 04.09.2018 в разделе комментариев 0

суд закон провокация
Мосгорсуд отказался снимать Собянина и нарушил конституционный принцип

Мосгорсуд отказался снимать с выборов мэра Москвы Сергея Собянина по заявлению кандидата от КПРФ Вадима Кумина.

Кумин утверждал, что градоначальник использует должностное положение, ссылаясь на то, что в учрежденных префектурами СМИ появляются позитивные материалы о Сергее Собянине.

Интересы мэра в суде отстаивал полпред правительства в высших судах Михаил Барщевский. Он указал, что «содержание публикаций его вообще не интересует», а истец должен был доказывать, «когда и в какой форме Сергей Собянин давал указания опубликовать тот или иной материал».  

Судья Мосгорсуда Елена Грицких отказала Вадиму Кумину в удовлетворении искового заявления о снятии Сергея Собянина с выборов.

***

Ну это, конечно, хуцпа высшей пробы!

Напоминает анекдот про суд в одной из  кавказских республик:

- Подсудимый, признаете ли вы свою вину?

- Нэт!

- А на нет и суда нет...

***

Разве истец по гражданскому иску - это следователь или дознаватель? Как он может собирать доказательства того, что ответчик давал или не давал кому-то личные указания? Он ведь, если давал, то делал это не по телевизору. Тет-а-тет такие указания даются.

И у правительства Москвы есть соответствующие структуры, осуществляющие продвижение интересов этого правителства в подведомственных СМИ. Вовсе не обязательно Собянину лично обзванивать всех редакторов, не его это дело.

Истец же подает в суд на результат - подавляющее доминирование Собянина в подведомственных мэрии СМИ. Факт!

Собянин увековечил себя за неделю до выборов

Не на превышение полномочий - это дело прокуратуры и уголовного судопроизводства, а речь о гражданском иске - нарушении равного доступа к СМИ у кандидатов.

***

Адвокат в суде может нести любую околесицу, если по его мнению это идет на пользу его подзащитному. И никакой ответственности за это адвокат не несет.

Но судья не может принимать на веру любую околесицу адвоката. И за это несет ответственность согласно закону.

Что же произошло? Явно на судью произвело впечатление и громкое имя ответчика, и громкое имя его защитника, а также его должность - "полпред правительства в высших судах".

Однако ж действительный государственный советник Российской Федерации 1 класса г-н Барщевский в 2001 году добровольно сложил с себя адвокатские полномочия в связи с переходом на госслужбу. То есть он не адвокат, а государственный служащий.

А на каком основании он тогда защищает интересы Собянина в суде?

Денег он за эту деятельность брать не может, он госслужащий, то есть возмездного договора с Собяниным у него не может быть по закону.

Но и по должности он защищать Собянина не имеет права - ведь как его должность называется? Полномочный представитель Правительства Российской Федерации в высших судебных инстанциях!

Правительства, а не семиструйской водокачки и не муниципального совета деревни Гадюкино.

Статья 110 Конституции РФ гласит: "Правительство Российской Федерации состоит из Председателя Правительства Российской Федерации, заместителей Председателя Правительства Российской Федерации и федеральных министров".

Собянин не премьер, не вице-премьер и не федеральный министр.

А статья 5 той же Конституции РФ гласит: "Федеративное устройство Российской Федерации основано на ее государственной целостности, единстве системы государственной власти, разграничении предметов ведения и полномочий между органами государственной власти Российской Федерации и органами государственной власти субъектов Российской Федерации..."

То есть четко указывает на разделение властей: на федеральную власть и власть субъектов РФ, каковым является и Москва.

Так почему же г-ну Барщевскому, как только он появился в суде, не был заявлен отвод?

На каком основании он защищал Собянина, не имеющего к правительству РФ никакого отношения?

Почему служащий этого самого федерального правительства взял, да и нарушил конституционный принцип разделения властей, а Мосгорсуд его в этом поддержал и одобрил?

Хотелось бы получить ответ на заданные вопросы...

Анатолий Баранов, главный редактор ФОРУМа.мск



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