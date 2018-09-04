Анатолий Баранов: Крым - это Россия, и крымчанам нужен диплом, который как минимум признается в России

Украина объявила программу «Украина— Крым» для выпускников крымских школ, которых приглашают учиться на территорию Украины. Фактически, из них будут готовить украинских русофобских симпатиков. Подобным образом Польша давно учит украинских студентов, которые возвращаясь на территорию Украины становятся «агентами влияния» Польши на территории Украины.

Анатолий Баранов, журналист, главный редактор Открытой электронной газеты ФОРУМ.мск:

— Нет на Украине работы. Украинские вузы выпускают высококвалифицированных профессиональных безработных, просто, потому что этой работы нет. Надо понимать, что если человек планирует работать в России, а Крым — это Россия, ему нужен диплом, который как минимум признается в России, это раз. И нужен тот набор знаний, тот диплом. который будет адекватен тем требованиям, которые будут ему предъявляться здесь.