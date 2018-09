Миллионер-единоросс, глава Тюменской гордумы за гибель двух человек в ДТП оштрафован

В понедельник Тюменский районный суд по ходатайству прокуратуры прекратил уголовное дело, возбужденное в отношении главы Тюменской городской думы, члена "Единой России" Дмитрия Еремеева. Он обвинялся в совершении автомобильной аварии, в которой погибли два человека.

Российская Фемида признала высокопоставленного чиновника виновным в ДТП, но назначила единороссу штраф в 200 тысяч рублей, сообщает Znak.com со ссылкой на правозащитника Максима Едрышова, присутствовавшего на судебном заседании.

"Еремеев полностью признал свою вину в ДТП. Больше он ничего не говорил. Прокурор подчеркивала, что Еремеев не был в состоянии алкогольного опьянения: в его крови не обнаружили этилового спирта. Следствие пришло к выводу, что в ДТП виновен именно он, что в нарушение ПД начал обгон, не убедившись в его безопасности", - сообщил правозащитник.

По его словам, обстоятельства ДТП на суде подробно не рассматривались. Родственники погибшего пассажира такси не пришли на заседание, а мать умершего таксиста, по мнению Едрышова, была растеряна и напугана.

"Каждый раз на вопрос суда, согласна ли она на прекращение уголовного дела, полностью ли ей компенсировали вред, она сначала смотрела на адвоката Еремеева, потом робко отвечала. Видно было, что она переживает и волнуется. Было ощущение, что она была запугана, хотя это субъективная вещь. Но было видно, что она боится всего", - рассказал правозащитник.

Представитель прокуратуры ходатайствовал о прекращении уголовного дела и назначении судебного штрафа в 200 тысяч рублей. На процессе сообщили, что Еремеев выплатил около 3 миллионов рублей компенсации морального вреда потерпевшим. "Если смотреть судебную практику, я впервые вижу, чтобы следствие само выходило с таким ходатайством. Обычно инициатива исходит от адвоката или обвиняемого, но не от обвинителя. Когда следователь бежит с таким ходатайством - это нонсенс просто", - считает правозащитник.

В ходе заседания прозвучали сведения о доходах Еремеева. В 2017 году, по данным декларации, он заработал 2,946 млн рублей.

Суд длился около 40 минут, еще час судья Елена Галяутдинова провела в совещательной комнате.

Как отмечает Максим Едрышов, в итоге влиятельному законодателю "назначили штраф меньше его месячного заработка".

Как ранее сообщалось, 24 июня на трассе Тюмень - Курган в районе села Червишево Тюменского района принадлежащий спикеру Toyota Land Cruiser 200 столкнулся с автомобилем Toyota Avensis службы такси "Максим". От удара в легковушке взорвался газ, машина вспыхнула и полностью сгорела. 30-летний пассажир такси, которым оказался отец четырех детей, и водитель иномарки погибли на месте. А Дмитрий Еремеев попал в больницу с переломом позвоночника и другими травмами.

По словам источников, спикер, возвращавшийся домой с дачи в темное время суток, по неустановленной причине выехал на встречную полосу, где и врезался в Avensis. По предварительным данным, скорость у внедорожника, которым управлял законодатель, в момент столкновения была около 120 км/час.

Попутчики спикера, находившиеся в его иномарке, рассказали, что их водитель "выскочил на обгон, не посмотрев, есть ли кто на встречке". Двое пассажиров внедорожника, сидевшие сзади, не были пристегнуты ремнями безопасности.

После аварии фонд сервиса заказа такси "Максим" выплатил по 500 тысяч рублей вдове пассажира и матери водителя такси.

Еремеев занял пост председателя гордумы в 2012 году. Его жена Елена Еремеева 13 июня 2018 года была назначена заместителем губернатора Тюменской области и руководителем аппарата главы региона.

В декларации о доходах спикера за прошлый год в его собственности указан автомобиль Toyota Land Cruiser 200 2010 года выпуска. В декларации говорилось о находящемся в собственности Еремеева земельном участке площадью 1399 кв. м. Председатель гордумы владеет жилым домом 90,4 кв. м и половиной квартиры 66,3 кв. м. Его жена за 2017 год заработала 4,7 млн рублей. В ее собственности находятся квартира в 157,1 кв. м и автомобиль Mercedes Benz B 180 2014 года выпуска.

От редакции: А что, для вас, товарищи, новость, что правосудие у нас классовое? Да, как пела легендарная группа Exploited - There's a Law for the rich, the law for people like you and me, - если Сергей Удальцов всего лишь за якобы нарушение подготовки к митингу будет сидеть месяц, то миллионер-единоросс откупится от ответственности, выйдет сухим из воды в истории со сповоцированной им гибелью двух человек. Как тут не вспомнить прецедент почти уже десятилетней давности? Да, классовое правосудие в Путинской России - тоже прецедентное... Ведь у судей теперь есть образец поведения в таких морально сложных ситуациях.

То самое громкое ДТП, которое произошло 2 декабря 2009-го года в Иркутске. 28-летняя Анна Шавенкова на большой скорости вылетела на тротуар и буквально смела двух студенток на своей иномарке. Подробности происшествия были зафиксированы камерами наружного наблюдения. Из записей камер, которые можно легко найти в Сети, видно, как белая "Тойота-Королла" на огромной скорости вылетела на тротуар, снесла столбики, отделяющие его от проезжей части, и буквально "впечатала" двух проходивших женщин в стену здания. Шавенкова, выйдя из машины, не обратила никакого внимания на пострадавших и даже не попыталась оказать им первую помощь. Вместо этого она начала внимательно осматривать повреждения своей машины. В результате ДТП одна пострадавшая умерла в больнице. Ее сестра получила тяжелые травмы опорно-двигательного аппарата. Шавенкова никакой ответственности за ДТП не понесла - потому что он дочь главы местного избиркома, а это тоже "ЕдРо" и стабильное "голосование" за Путина...

Д.Ч.

