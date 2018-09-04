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Московский листок

Украина превращается в страну рабов. Но европейских...

Опубликовано 04.09.2018 в разделе комментариев 3

украина война киев
Украина превращается в страну рабов. Но европейских...

С Украины ежегодно выезжают около миллиона украинцев, и подобная ситуация может сохраниться и в ближайшее время, в одной только Польше проживают почти полутора миллиона выходцев с "незалежной". Ситуацию с миграцией трудоспособного населения из страны все чаще называют катастрофой.

Нет, не только "клятые москали" замечены в этом - министр иностранных дел Украины Павел Климкин, точно не являющийся агентом кремля, назвал ситуацию с оттоком населения из страны "катастрофической", причем в эфире телеканала ICTV. Чуть ранее бывший председатель СВР Николай Маломуж отметил, что утечка трудоспособного населения принимает масштабы национальной трагедии.

***

Констатация очевидного провала украинской экономической и социальной политики из уст высших должностных лиц, конечно, дорогого стоит. Тем более, что цифры явно занижены к минимум вдвое - они не учитывают украинских "зробитчан" в России, которых, по оценкам, примерно 3 миллиона, и большинство из них стремится остаться здесь навсегда. Это понятно - для украинцев визы не нужны, и они в число эмигрантов статистически не входят. Как отметил премьер Украины Гройсман, "просто украинцы любят путешествовать". А во время своих путешествий строят дачи в Подмосковье, моют посуду в МакДональдсе и делают минет на Ленинградском шоссе - ну туристы же...

Это, кстати, живая иллюстрация к нашей беседе с Сергеем Веселовским на "Ньюс-Фронте".

Анатолий Баранов: Крым - это Россия, и крымчанам нужен диплом, который как минимум признается в России

К вопросу об "украинских" дипломах и их применимости на реальном рынке труда. Никакого злорадства, просто факты.

В принципе, есть страны и народы, чья экономика традиционно строится на экспорте рабочей силы - та же Польша поставляет в Европу миллионы рабочих рук, ног и задниц, а вот на их освободившиеся места в польской экономике и приезжают украинцы. Это и есть "европейский выбор" Украины, если кто не понял.

Если б на Украине реально шла война или у власти было "антинародное" правительство, которое еще только предстояло бы свергнуть, то украинцы могли бы рассчитывать в европе на статус беженца, вынужденного мигранта, получать какую-то помощь...

А так - Украина же "свободна", Украина же сделала "европейский выбор", получила "безвиз" и полные штаны демократии. Чего ж вам еще? В очередь за бесплатным супом, в очередь! И работать - без официального разрешения, нелегально, без прав и соцгарантий. Европа получила идеальное стадо рабов 21-го века, причем неисчерпаемый ресурс рабсилы.

Ну и Россия, кстати, тоже черпает из того же источника...

Это капитализм в стадии империализма, как учил Ленин. Но на "свободной" Украине так просто Ленина не почитаешь, и в университете теперь не преподают такого, декоммунизация... Зачем рабам лишние знания? Рабы должны чувствовать себя "свободными".

Анатолий Баранов



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Всего комментариев к статье: 3
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Re: не отдыха ради, а ради пропитания, "путешествуют" внутри страны
хаха написал 04.09.2018 09:22
А это, дядя, капитализьм! Хотели рынка, швабоды и МакДональдса? Вот вам свобода подыхать с голодухи!
Еще жен и дочек будете сами водить на панель, и с благодарностью принимать копейку от барина: "Как барин, понравилася моя Маруська?"
Не нравится про Украину? А ты смотри, *****, в нее как в зеркало - это твое будущее!
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Крамольник написал 04.09.2018 09:13
А сколько граждан РФ не отдыха ради, а ради пропитания, "путешествуют" внутри страны по причине отсутствия работы в местах их проживания? Нанимаются на самые грязные работы в надежде прокормить свои семьи. И "кидают их на бабки" точно так же, как "кидают" "гангстербайтеров". Эта "тема Украины" уже настолько опостылела, что хочется блевать, случайно "попав" на "НТВ", "Россию-1", "Первый канал" или "Звезду". Эти "политические ток-шоу" надоели не хуже рекламы, призывающей взять кредит в очередной "пирамиде МММ", гордо именуемой "банком".
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(без названия)
Житель написал 04.09.2018 08:57
О чем пишете сами не знаете! Какое нам дело до Украины, когда мы точно превращаемся в истребляемых РАБОВ путинской ОПГ воро-гэбни?! Вы подпевалы Путлера?
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