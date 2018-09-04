Киллер Джако связан не только с высшими полицаями и охранкой, но непосредственно с кем-то из кремлядей

Экстрадированый из Австрии в Россию глава организованного преступного сообщества (ОПГ) Аслан Гагиев по кличке Джако, на счету которого более 40 убийств, в том числе числе мэра Владикавказа и вице-премьера Северной Осетии, имел высокопоставленных покровителей в российских правоохранительных органах.

По данным следствия, "преступное сообщество" Гагиев создал В 2004 году. Его члены называли себя "Семьей", а друг друга - "братьями". Самого Гагиева в Осетии называли "Большим Братом". "Семья" считала, что занимается благим делом, убивая "негодяев, которые мешают жить простым людям". К примеру, они убили членов преступной группировки, которая похищала людей. Лидером этой группировки был брат бывшего заместителя министра внутренних дел Северной Осетии.

От рук "братьев" погибали также и чиновники Северной Осетии, их жертвами становились и абсолютно случайные люди, были и те, кого убивали из-за финансовых разборок.

В "Семью" входили многочисленные сотрудники правоохранительных органов, в том числе офицеры спецназа, уголовного розыска и сотрудник одного из самых секретных подразделений МВД. Гагиев и члены его "Семьи" были связаны с огромным количеством самых высокопоставленных чиновников и их родственников: с сестрой замминистра промышленности РФ, руководителем одного из самых важных управлений СКР, с бывшим прокурором Ленинградской области, с высшим руководством Северной Осетии, с сотрудником администрации президента России.

Даже существование "Семьи" обеспечивалось за счет средств государственной "Финансовой лизинговой компании" (ФЛК), которая занималась развитием гражданского авиастроения в России и получала миллиарды из федерального бюджета. Через эту компанию Гагиев, как он заявил в австрийском суде, ежемесячно платил выплачивал 1,2 млн евро председателю Следственного комитета РФ Александру Бастрыкину.

Но в какой-то момент деньги перестали доходить до адресата, в руководстве ФЛК начались разногласия, из-за которых выделяемые из бюджета деньги "испарялись". Именно по этой, по мнению Гагиева, и началось уголовное преследование в отношении него, пишет "Новая газета".

Из материалов уголовного дела Гагиева следует, что в 1990-х годах он взял на себя вину за экономическое преступление, совершенное одним из ныне действующих сотрудников администрации президента России Владимира Путина. Отбыв за это наказание, Гагиев получил возможность познакомиться "с высокопоставленными должностными лицами органов государственной власти РФ".

Кроме того, Гагиев поддерживал отношения с лидерами тамбовской ОПГ, которые, как пишет "Новая газета, "на протяжении многих лет были бизнес-партнерами друзей президента Владимира Путина.

На протяжении последних трех лет Гагиев и его адвокаты пытались доказать австрийскому суду, что уголовное преследование политически мотивировано, что охоту за ним открыли коррумпированные чиновники и силовики, которым он на протяжении многих лет давал миллионные взятки, но австрийский суд этим доводам не внял, и 20 июня 2018 года Аслан Гагиев был экстрадирован в Россию.

Список покровителей Аслана Гагиева

Как пишет корреспондент "Новой газеты, который встречался для интервью с Гагиевым в Австрии в октябре 2016 года, после этой беседы он уже иначе смотрел "на новейшую историю нашей страны, в особенности на тех, кто, как считается, эту историю делает".

История Гагиева рассказывает о большой истории страны, на примере которой становятся абсолютно ясными мотивы и характеры тех, кто стоит во главе государства последние 20 лет. Эта история не про одну группировку, а про строй, сложившийся в России в начале XXI века.

Попытки властей отмежеваться от Гагиева выглядят смешно. Тот, кого называют "киллером N 1 России", нередко помогал государству, когда его об этом просили, воевал на устраиваемых этим государством войнах. Не говоря уже о том, что на протяжении многих лет самые высокопоставленные представители власти сами обращались за помощью к "Большому Брату".

В материалах уголовных дел перечисляются фамилии многих (но далеко не всех) связанных с Гагиевым чиновников:

- Тотоонов (Тотоонти) Александр Борисович, член Совета Федерации Российской Федерации от Республики Северная Осетия-Алания (ныне первый заместитель председателя парламента Северной Осетии);

- Такоев Сергей Керменович, председатель правительства РСО-Алания (покинул пост в 2015 году);

- Штадлер Герман Владимирович, главный советник государственно-правового управления президента Российской Федерации, с 2006 по 2009 года - прокурор РСО-Алания, с 01 ноября 2011 года - прокурор Ленинградской области (ныне - директор Санкт-Петербургского юридического института (филиала) Университета прокуратуры РФ);

- Габалов Аркадий Валерьевич, бывший заместитель руководителя СУ СК при прокуратуре по РСО-Алания (в 2016 году его осудили за попытку организовать отставку главы МВД Северной Осетии);

- руководитель одного из самых важных управлений Следственного комитета России, имя которого "Новая газета" пока не называет;

- заместитель министра промышленности, имя которого также пока не называется;

- офицер сверхсекретного подразделения МВД и еще многие другие.

Настолько велико число высокопоставленных людей, которые когда-то шли к Гагиеву за защитой, за деньгами, за карьерой, что сегодня есть много желающих не довести это дело до суда и все решить тем самым "неформальным способом", за который Гагиева и называют "киллером N1".

От Аслана Усояна к другому Аслану...

Напомним, переживший серьёзное покушение (его обстреляли из "калаша", но он выжил) в 2010-м и убитый окончательно в 2013-м Дед Хасан - тоже был очень близок к кремлядям и полицаям города Москвы. После первого покушения, в 2010-м вот что сообщала "Новая":

"Покушение на влиятельного криминального авторитета Аслана Усояна по кличке Дед Хасан мог заказать какой-то высокопоставленный чиновник, либо силовик из МВД или ФСБ. В желании устранить известного вора можно заподозрить разные стороны, поскольку Дед Хасан имел финансовые интересы практически во всех сферах экономики.

По данным "Новой газеты", авторитета часто приглашали на роль арбитра в финансовых спорах между крупными коммерсантами и банкирами. Как пишет издание, разборки чаще всего проходили в столичном ресторане "Старая кибитка" - излюбленном месте отдыха сотрудников МВД и ФСБ."

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