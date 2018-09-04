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Московский листок

Собянин к выборам осчастливит нас роскошным мостом

Опубликовано 04.09.2018 автором в разделе комментариев 3

выборы собянин
Собянин к выборам осчастливит нас роскошным мостом

Прозрачный пешеходный мост свяжет станцию МЦК "ЗИЛ" с парком Тюфелева роща, сообщается на сайте мэрии. 

"Москомархитектура утвердила дизайн северного терминала станции Московского центрального кольца ЗИЛ и моста, который свяжет станцию с новым парком Тюфелева роща, — говорится в нем. 

Это будет трехэтажное здание с прозрачным фасадом и торцевыми стенами, облицованными белыми и синими алюминиевыми пластинами. С 45-метрового моста высотой семь метров откроется панорамный вид на зону отдыха, добавляется в сообщении.

***

Я что-то не понял. Или недопонял.

Это в какой стране не хватает денег для грошовых пенсий старикам, из-за чего пенсионный возраст поднимают прямо в разгар избирательной кампании?

И одновременно, с подачи "главного" кандидата в мэры - сообщают о строящемся дорогущем и, в общем, бессмысленном объекте. Ну мост, ведущий от станции электрички в парк - вот уж объект первой значимости!

Но забота о гражданах налицо - торцевые стены будут закрыты толстым стеклом, так что нищим старикам затруднительно будет бросаться с этого моста головой вниз, на рельсы - ну по Маяковскому, которого теперь предусмотрительно не продают школьникам.

Здесь

жизнь

была

одним — беззаботная,

другим —

голодный

протяжный вой.

Отсюда

безработные

в Гудзон

кидались

вниз головой.



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Всего комментариев к статье: 3
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Re: Обождите возмущаться, на финал не всса...
размышляющий написал 04.09.2018 12:49
Гнать в три шеи подсирал и подпевал буржуазии в виде подкулачника крон принца пафнутия с Форума. Пусть вещают в пробуржуазных ресурсах эти исчадия ада.
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Обождите возмущаться, на финал не всса...
Крон Принц Пафнутий Аликперович Ыу написал 04.09.2018 12:10
Пенсий хватает и их будут повышать, а вот выход на пенсию будет позже на несколько лет, но это не страшно, ибо работы навалом, медицина отличная и вот строят объекты для отдыха и спорта.
Не вижу проблемы? Отвечаю.
Конституция РФ это филькина грамота. Гузно подирать токмо.
Адвокат у меня может быть любой, за мои деньги.
Собянин делами завоевывает доверие избирателей, и если бы Вы ,или кто иной, делами доказал свою любовь москвичам, то можно было бы гутарить.
Например, внеочередной съезд ОКП и лично дорогой товарищ Баранов, принимают судьбоносное решение в результате которого улучшается жизнь москвичей, тогда можно говорить о чем либо. А какие решения принимает ОКП и дорогой товарищ Баранов?
Правильно - поддержать оккупацию Крыма, увеличить армию и флот с целью дестабилизации Украины в Донецке и Луганске, КНДР, Венесуэла, Приднестровье и подобное. То есть, москвичи, которые очень хорошо считают деньги, наглядно видят, от товарища Баранова параноидальные а-ля Ульянов-Ленин и как следствие нищета, санкции, антисанитария.
Да если б не Владимир Владимирович Путин и Семен Семенович Собянин, москвичи посадили бы на дыбу или на кол всю вашу шатию братию, от Кумина до Калашникова - Кучеренка. Я бы давно решил красно знаменный вопрос, и окончательно, чтоб не выросло, но жалеют вас однако.
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старик С.Раков толсто троллит население колонии
издеваясь написал 04.09.2018 11:59
над ограбленным населением.
гауляйтер кишлака Москва,старик С.Раков -американский ставленник,терминатор московской науки,промышленности,образования,медицины.
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