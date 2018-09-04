Собянин к выборам осчастливит нас роскошным мостом

Прозрачный пешеходный мост свяжет станцию МЦК "ЗИЛ" с парком Тюфелева роща, сообщается на сайте мэрии.

"Москомархитектура утвердила дизайн северного терминала станции Московского центрального кольца ЗИЛ и моста, который свяжет станцию с новым парком Тюфелева роща, — говорится в нем.

Это будет трехэтажное здание с прозрачным фасадом и торцевыми стенами, облицованными белыми и синими алюминиевыми пластинами. С 45-метрового моста высотой семь метров откроется панорамный вид на зону отдыха, добавляется в сообщении.

***

Я что-то не понял. Или недопонял.

Это в какой стране не хватает денег для грошовых пенсий старикам, из-за чего пенсионный возраст поднимают прямо в разгар избирательной кампании?

И одновременно, с подачи "главного" кандидата в мэры - сообщают о строящемся дорогущем и, в общем, бессмысленном объекте. Ну мост, ведущий от станции электрички в парк - вот уж объект первой значимости!

Но забота о гражданах налицо - торцевые стены будут закрыты толстым стеклом, так что нищим старикам затруднительно будет бросаться с этого моста головой вниз, на рельсы - ну по Маяковскому, которого теперь предусмотрительно не продают школьникам.

Здесь

жизнь

была

одним — беззаботная,

другим —

голодный

протяжный вой.

Отсюда

безработные

в Гудзон

кидались

вниз головой.