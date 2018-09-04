Собянин к выборам осчастливит нас роскошным мостом

Прозрачный пешеходный мост свяжет станцию МЦК "ЗИЛ" с парком Тюфелева роща, сообщается на сайте мэрии.
"Москомархитектура утвердила дизайн северного терминала станции Московского центрального кольца ЗИЛ и моста, который свяжет станцию с новым парком Тюфелева роща, — говорится в нем.
Это будет трехэтажное здание с прозрачным фасадом и торцевыми стенами, облицованными белыми и синими алюминиевыми пластинами. С 45-метрового моста высотой семь метров откроется панорамный вид на зону отдыха, добавляется в сообщении.
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Я что-то не понял. Или недопонял.
Это в какой стране не хватает денег для грошовых пенсий старикам, из-за чего пенсионный возраст поднимают прямо в разгар избирательной кампании?
И одновременно, с подачи "главного" кандидата в мэры - сообщают о строящемся дорогущем и, в общем, бессмысленном объекте. Ну мост, ведущий от станции электрички в парк - вот уж объект первой значимости!
Но забота о гражданах налицо - торцевые стены будут закрыты толстым стеклом, так что нищим старикам затруднительно будет бросаться с этого моста головой вниз, на рельсы - ну по Маяковскому, которого теперь предусмотрительно не продают школьникам.
Здесь
жизнь
была
одним — беззаботная,
другим —
голодный
протяжный вой.
Отсюда
безработные
в Гудзон
кидались
вниз головой.
размышляющий написал 04.09.2018 12:49
Крон Принц Пафнутий Аликперович Ыу написал 04.09.2018 12:10
Не вижу проблемы? Отвечаю.
Конституция РФ это филькина грамота. Гузно подирать токмо.
Адвокат у меня может быть любой, за мои деньги.
Собянин делами завоевывает доверие избирателей, и если бы Вы ,или кто иной, делами доказал свою любовь москвичам, то можно было бы гутарить.
Например, внеочередной съезд ОКП и лично дорогой товарищ Баранов, принимают судьбоносное решение в результате которого улучшается жизнь москвичей, тогда можно говорить о чем либо. А какие решения принимает ОКП и дорогой товарищ Баранов?
Правильно - поддержать оккупацию Крыма, увеличить армию и флот с целью дестабилизации Украины в Донецке и Луганске, КНДР, Венесуэла, Приднестровье и подобное. То есть, москвичи, которые очень хорошо считают деньги, наглядно видят, от товарища Баранова параноидальные а-ля Ульянов-Ленин и как следствие нищета, санкции, антисанитария.
Да если б не Владимир Владимирович Путин и Семен Семенович Собянин, москвичи посадили бы на дыбу или на кол всю вашу шатию братию, от Кумина до Калашникова - Кучеренка. Я бы давно решил красно знаменный вопрос, и окончательно, чтоб не выросло, но жалеют вас однако.
издеваясь написал 04.09.2018 11:59
гауляйтер кишлака Москва,старик С.Раков -американский ставленник,терминатор московской науки,промышленности,образования,медицины.