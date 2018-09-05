Россия на острие научно-технологического прорыва

По сведениям информационного агентства «РИО новости», российские ученые совершили выдающееся научно-технологическое открытие сверхпроводимости бюджетных средств в струнно-вафельных структурах, которое получило рабочее название «эффект Шлюмблюмжопса».

Авторами изобретения стали сотрудник госкорпорации «РосДноНа» Ш.Р.Отенберг и подполковник экономических наук «Росатома» М.И. Жутьин.

В ходе испытаний подводного крылатого дирижабля с ядерным реактивным двигателем «Статус Ж», ученые обнаружили, что струнно-вафельный реактор дирижабля излучает неизвестные ранее волны, обладающие уникальными особенностями. В работе компьютерной техники, обслуживающей бухгалтерии «Росатома» и госкорпорации «РосДноНа», в ходе испытаний ядерного подводного дирижабля происходили мощные сбои.

В результате все деньги с этих компьютеров оказались списаны в облако, которое впоследствии удалось обнаружить по адресу одной из московских квартир.

После проведенного расследования выяснилось, что если существующие излучения имеют синусоидальный характер, то новые волны от созданного ядерного реактивного двигателя имеют вид меандра с нехарактерной модуляцией 1,0075. Именно эта модуляция вызвала несанкционированное списание бюджетных средств, задействованных в проекте в неизвестный облачный сервис.

Ш.Р.Отенберг и М.И.Жутьин пояснили корреспондентам РИО новости, что работы по созданию таких облаков велись ими ранее в рамках подготовки проекта «Цыфровая экономика» и, по счастливому стечению обстоятельств, деньги не были выведены за границу в американские серверы, а остались в отечественном облаке. После демодуляции, по словам ученых, они будут возвращены в проект. Существующие технологии пока не позволяют этого сделать, но работа в этом направлении будет продолжена после получения дополнительного финансирования.

Эффектом «Шлюмблюмжопса» уже заинтересовались ведущие корпорации мира - Роллс-Ройс, Бентли, Луи- Виттон, ЦРУ, МОССАД и психиатрическая клиника имени Шота Маккиавели из Тбилиси.

По нашей информации, Министерство спорта Роиссии готовит документы для номинации этого открытия на Нобелевскую премию в комитет по Нобелевским премиям.

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