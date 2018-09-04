Кто владеет информацией,
владеет миром
Рейтинг
все лучшие новости >>
English
  
Кольцо оппозиции
    
Форум
Главная
Политический расклад
Экономическая реальность
Жизнь регионов
Общество и его культура
Силовые структуры
Особенности внешней политики
Компрометирующие материалы
Московский листок

Рада, как и Госдума, готовит пакет антинародных законов, бьющих по заробитчанам

Опубликовано 04.09.2018 в разделе комментариев 0

украина гастарбайтеры рада укронацизм рабочий класс
Рада, как и Госдума, готовит пакет антинародных законов, бьющих по заробитчанам

Верховная Рада Украины, вернувшись с каникул, 4 сентября открывает девятую сессию VIII созыва. Нынешняя законотворческая сессия особая - в марте 2019 года состоятся выборы президента Украины, в октябре - выборы в парламент. Депутаты намерены рассмотреть не менее 20 законопроектов, в которых Россию неизменно называют "агрессором".

Прокремлевское интернет-издание Украина.ру, принадлежащее МИА "Россия сегодня", подсчитало подготовленные к рассмотрению "антироссийские" законопроекты, в которых предусмотрены новые ограничения и запреты, касающиеся России.

Накануне спикер Верховной Рады сообщил, что к нынешней сессии подготовлено более 50 законов. Основными задачами депутатов станут безопасность Украины от России, укрепление союза с НАТО, евроинтеграция и создание мощной украинской армии. Министерству обороны Украины хотят разрешить напрямую сотрудничать с Пентагоном по вопросам закупки вооружения из США. Депутаты намерены изменить Конституцию Украины, чтобы предоставить НАТО возможность размещать свои военные базы на ее территории.

Парламентарии Николай Княжицкий и Андрей Иванчук (оба из "Народного фронта"), Анна Гопко из "Самопомощи", Андрей Кожемякин из "Батькивщины", Нина Южанина и Михаил Довбенко из пропрезидентского блока имени Порошенко предлагают ввести криминальное наказание за отрицание военной агрессии России против Украины, ограничить в правах россиян, запретить украинцам ездить в Россию, не ввозить в страну книги из РФ, не показывать российские фильмы и не пускать из России артистов.

Кроме того, предполагается маркировать товары из России и ЛНР/ДНР, запретить на территории Украины работу российских банков и ввести "особый статус" Украинской православной церкви.

Как сообщает "Интерфакс", Верховной Раде предстоит также принять новый закон о языке в связи с отменой Конституционным судом закона, разрешавшего использовать русский язык как государственный в регионах, где численность меньшинств превышала 10%. В парламенте зарегистрированы аж пять соответствующих законопроектов. Напомним, в 2012 году Одесский областной и городской советы, Харьковский, Херсонский, Николаевский, Запорожский, Севастопольский, Днепропетровский и Луганский горсоветы, Краснолучский горсовет (Луганская обл.), Запорожский, Донецкий, Херсонский, Николаевский и Днепропетровский областные советы приняли решение о признании русского языка региональным.

Для миллионов укробайтеров закроют въезд в РФ

МИД Украины подготовил для Верховной Рады пакет документов для денонсации Договора о дружбе, сотрудничестве и партнерстве с РФ, заключенного в 1997 году. Когда Крым в 2014 году "вошли" в состав России, то, по мнению Киева, Москва "нарушила все, что возможно в этом договоре", а именно - статью 2 о необходимости уважать территориальную целостность стран-участников Договора и нерушимость существующих между ними границ. Президент Украины Петр Порошенко дал указание подготовить необходимые документы и внести их на рассмотрение парламента. В парламенте уже заявили, что не намерены продлевать действие Договора. Первый замспикера Рады Ирина Геращенко пояснила, что автоматической пролонгации не будет. Украина также намерена подать иски против России в международные суды за нарушение ею конкретных статей и пунктов Договора.

Украинские депутаты намерены продлить действие закона об особом статусе Донбасса, который истекает в октябре 2018 года. Закон "О создании условий для мирного урегулирования ситуации в отдельных районах Донецкой и Луганской областей" был принят Радой еще в 2014 году, а год назад был продлен на год, но с оговоркой, которая блокирует его вступление в действие до момента обретения полного контроля над территорией. В России считают, что это ключевой документ для политического урегулирования на востоке Украины, а ситуация, когда закон фактически не действует означает отказ от реализации минских соглашений.

В эту же осеннюю сессию украинские парламентарии должны принять президентский законопроект, предлагающий установить официальным приветствием в армии лозунг украинских националистов "Слава Украине!". Напомним, эта фраза с ответом "Героям слава!" в сочетании с вытягиванием вверх правой руки была принята в качестве организационного пароля-приветствия для членов Организации украинских националистов и Украинской повстанческой армии (обе организации запрещены в России) в период Второй мировой войны.

Украинская парламентарий, глава комитета Верховной Рады по иностранным делам Анна Гопко предложила также внести представителей государственных российских СМИ в санкционные списки и запретить им работу на Украине. По ее словам, "путинские медиа - это такое же оружие в войне с Украиной, как танки или "грады". Они "ежедневно обстреливают мозги людей", написала депутат в своем Facebook. По ее словам, это "вопрос национальной безопасности и защиты украинской независимости от Кремля". Поэтому Анна Гопко считает, что Совет национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) должен прекратить их деятельность на Украине.

Тем временем украинская рабочая сила дешевеет и бежит в Евросоюз

Ежегодно из Украины за границу выезжают около 1 млн граждан, и эта ситуация не изменится в ближайшие годы.

Об этом в эфире программы "Свобода слова" на ICTV заявил министр иностранных дел Украины Павел Климкин. "У нас действительно катастрофическая ситуация.Ежегодно примерно 1 млн украинцев уезжают. Мы считаем, что, к сожалению, эта негативная тенденция в ближайшее время сохранится", - подчеркнул он.

Так, по последним данным, в одной только Польше проживает около 1,4 миллиона украинцев.

В основном, украинцы едут за границу работать и оседают в странах ближнего зарубежья, но многие в поисках лучшей жизни уезжают еще дальше в Европу и Америку, уточнил Климкин.

Как сообщал OBOZREVATEL, украинские трудовые мигранты сделали экономику Польши самой динамичной в Европе, а если бы они остались работать на родине, то дали бы толчок отечественному производству.

Материалы по теме:

Вся Украина вами упущена!

Невыплаты зарплаты. Чужие на балу Собянина

Украина превращается в страну рабов. Но европейских...

Как фигура Захарченко стала пешкой в плохой игре силовигархии в ДНР



Рейтинг:   0,  Голосов: 0
Поделиться

читайте нас в Я.Новости
Всего комментариев к статье: 0
Комментарии не премодерируются и их можно оставлять анонимно
Нет ни одного комментария, ваш ответ будет первым
Написать комментарий
Ваше имя:
Заголовок:
Комментарий:
Введите число, указанное на картинке:

Опрос
  • За кого вы бы проголосовали на выборах мэра Москвы?:
Результаты
Интернет-ТВ
Что с ними нужно еще сделать, чтобы они начали протестовать?
Что с ними нужно еще сделать, чтобы они начали про...
03.09.2018
Анатолий Баранов: Крым - это Россия, и крымчанам нужен диплом, который как минимум признается в России
Анатолий Баранов: Крым - это Россия, и крымчанам н...
04.09.2018
<< прислать видео
все видео >>
Новости
Рада, как и Госдума, готовит пакет антинародных законов, бьющих по заробитчанам (0)
Собянин к выборам осчастливит нас роскошным мостом (5)
Киллер Джако связан не только с высшими полицаями и охранкой, но непосредственно с кем-то из кремлядей (6)
Украина превращается в страну рабов. Но европейских... (25)
Мощное землетрясение на Камчатке. Апачи не пострадали (2)
Почему Путин опять соврал народу в обращении о пенсионной реформе (12)
Миллионер-единоросс, глава Тюменской гордумы за гибель двух человек в ДТП оштрафован (6)
Анатолий Баранов: Крым - это Россия, и крымчанам нужен диплом, который как минимум признается в России (7)
Мосгорсуд отказался снимать Собянина и нарушил конституционный принцип (9)
Невыплаты зарплаты. Чужие на балу Собянина (2)
Анонсы
<< добавить анонс
последние анонсы >>
Добавить свой материал
Наша блогосфера
Максим Калашников Максим Калашников: Протест против "пенсреформы" в Барнауле. Касперская о "цифровизации по Грефу"
Эдуард Лимонов Эдуард Лимонов: Шла с ученья третья рота
Максим Калашников Максим Калашников: Стрелков выходить на митинг в Донецке 20 сентября не призывал
Ольга Гуленок Ольга Гуленок: Купят за рубль
Анатолий Баранов Анатолий Баранов: Зачем рабам лишние знания? Рабы должны чувствовать себя "свободными"
Все записи >>
Авторы
Баранов Анатолий Гельман Моисей
Гранатова Анна Гречанинов Владимир
Ихлов Евгений Калашников Максим
Майсурян Александр Митина Дарья
Морозова Наталья Московченко Николай
Нагорный Александр Пионтковский Андрей
Саматов Сергей Эйдман Игорь
Чёрный Дмитрий

              
© 1998-2017 ФОРУМ.мск (наши зеркала: forum-msk.org forum-msk.com.ua forummsk.info)
о нас | наша кнопка | реклама на сайте | связаться с нами | email: forum-msk@yandex.ru
Рейтинг@Mail.ru       читайте нас также: pda | twitter | rss