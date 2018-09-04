Рада, как и Госдума, готовит пакет антинародных законов, бьющих по заробитчанам

Верховная Рада Украины, вернувшись с каникул, 4 сентября открывает девятую сессию VIII созыва. Нынешняя законотворческая сессия особая - в марте 2019 года состоятся выборы президента Украины, в октябре - выборы в парламент. Депутаты намерены рассмотреть не менее 20 законопроектов, в которых Россию неизменно называют "агрессором".

Прокремлевское интернет-издание Украина.ру, принадлежащее МИА "Россия сегодня", подсчитало подготовленные к рассмотрению "антироссийские" законопроекты, в которых предусмотрены новые ограничения и запреты, касающиеся России.

Накануне спикер Верховной Рады сообщил, что к нынешней сессии подготовлено более 50 законов. Основными задачами депутатов станут безопасность Украины от России, укрепление союза с НАТО, евроинтеграция и создание мощной украинской армии. Министерству обороны Украины хотят разрешить напрямую сотрудничать с Пентагоном по вопросам закупки вооружения из США. Депутаты намерены изменить Конституцию Украины, чтобы предоставить НАТО возможность размещать свои военные базы на ее территории.

Парламентарии Николай Княжицкий и Андрей Иванчук (оба из "Народного фронта"), Анна Гопко из "Самопомощи", Андрей Кожемякин из "Батькивщины", Нина Южанина и Михаил Довбенко из пропрезидентского блока имени Порошенко предлагают ввести криминальное наказание за отрицание военной агрессии России против Украины, ограничить в правах россиян, запретить украинцам ездить в Россию, не ввозить в страну книги из РФ, не показывать российские фильмы и не пускать из России артистов.

Кроме того, предполагается маркировать товары из России и ЛНР/ДНР, запретить на территории Украины работу российских банков и ввести "особый статус" Украинской православной церкви.

Как сообщает "Интерфакс", Верховной Раде предстоит также принять новый закон о языке в связи с отменой Конституционным судом закона, разрешавшего использовать русский язык как государственный в регионах, где численность меньшинств превышала 10%. В парламенте зарегистрированы аж пять соответствующих законопроектов. Напомним, в 2012 году Одесский областной и городской советы, Харьковский, Херсонский, Николаевский, Запорожский, Севастопольский, Днепропетровский и Луганский горсоветы, Краснолучский горсовет (Луганская обл.), Запорожский, Донецкий, Херсонский, Николаевский и Днепропетровский областные советы приняли решение о признании русского языка региональным.

Для миллионов укробайтеров закроют въезд в РФ

МИД Украины подготовил для Верховной Рады пакет документов для денонсации Договора о дружбе, сотрудничестве и партнерстве с РФ, заключенного в 1997 году. Когда Крым в 2014 году "вошли" в состав России, то, по мнению Киева, Москва "нарушила все, что возможно в этом договоре", а именно - статью 2 о необходимости уважать территориальную целостность стран-участников Договора и нерушимость существующих между ними границ. Президент Украины Петр Порошенко дал указание подготовить необходимые документы и внести их на рассмотрение парламента. В парламенте уже заявили, что не намерены продлевать действие Договора. Первый замспикера Рады Ирина Геращенко пояснила, что автоматической пролонгации не будет. Украина также намерена подать иски против России в международные суды за нарушение ею конкретных статей и пунктов Договора.

Украинские депутаты намерены продлить действие закона об особом статусе Донбасса, который истекает в октябре 2018 года. Закон "О создании условий для мирного урегулирования ситуации в отдельных районах Донецкой и Луганской областей" был принят Радой еще в 2014 году, а год назад был продлен на год, но с оговоркой, которая блокирует его вступление в действие до момента обретения полного контроля над территорией. В России считают, что это ключевой документ для политического урегулирования на востоке Украины, а ситуация, когда закон фактически не действует означает отказ от реализации минских соглашений.

В эту же осеннюю сессию украинские парламентарии должны принять президентский законопроект, предлагающий установить официальным приветствием в армии лозунг украинских националистов "Слава Украине!". Напомним, эта фраза с ответом "Героям слава!" в сочетании с вытягиванием вверх правой руки была принята в качестве организационного пароля-приветствия для членов Организации украинских националистов и Украинской повстанческой армии (обе организации запрещены в России) в период Второй мировой войны.

Украинская парламентарий, глава комитета Верховной Рады по иностранным делам Анна Гопко предложила также внести представителей государственных российских СМИ в санкционные списки и запретить им работу на Украине. По ее словам, "путинские медиа - это такое же оружие в войне с Украиной, как танки или "грады". Они "ежедневно обстреливают мозги людей", написала депутат в своем Facebook. По ее словам, это "вопрос национальной безопасности и защиты украинской независимости от Кремля". Поэтому Анна Гопко считает, что Совет национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) должен прекратить их деятельность на Украине.

Тем временем украинская рабочая сила дешевеет и бежит в Евросоюз

Ежегодно из Украины за границу выезжают около 1 млн граждан, и эта ситуация не изменится в ближайшие годы.

Об этом в эфире программы "Свобода слова" на ICTV заявил министр иностранных дел Украины Павел Климкин. "У нас действительно катастрофическая ситуация.Ежегодно примерно 1 млн украинцев уезжают. Мы считаем, что, к сожалению, эта негативная тенденция в ближайшее время сохранится", - подчеркнул он.

Так, по последним данным, в одной только Польше проживает около 1,4 миллиона украинцев.

В основном, украинцы едут за границу работать и оседают в странах ближнего зарубежья, но многие в поисках лучшей жизни уезжают еще дальше в Европу и Америку, уточнил Климкин.

Как сообщал OBOZREVATEL, украинские трудовые мигранты сделали экономику Польши самой динамичной в Европе, а если бы они остались работать на родине, то дали бы толчок отечественному производству.

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