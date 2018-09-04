Тираж серпасто-молоткастых дневников изъят в Сургуте, типографских рабочих-крамольников ищут

В городе Сургуте Ханты-Мансийского автономного округа первоклассники к 1 сентября получили в подарок от городской администрации дневники с ошибочным гербом России, сообщает портал «О, Сургут!».

Отмечается, что двуглавый орел на гербе держит серп и молот. При этом под изображением написано, что орел держит в лапах скипетр и державу.

Городские власти подтвердили РБК данную информацию. «Да, была ошибка. Сейчас проводится расследование в рамках администрации, по результатам накажем виновных. Тираж изъят, мы его заменим в течение недели-полутора», — сообщил советник главы Сургута по взаимодействию со СМИ Александр Оверчук.

По информации «Интерфакса», дневники получили более 6 тыс. детей.

- Не думаю, - улыбается редактор ФОРУма.мск Д.Чёрный, - что все шесть тысяч учеников и их родителей так запросто отдадут столь раритетное издание! Ну, а как пропагандистская бомба информационная тираж уже сработал - ведь власть нефтесосов (Сургут - как раз именно то место, где наши с вами недра наиболее масштабно и грабит кучка этих, со скипетрами и державами, неомонархистов-миллиардеров "питерского" издания) заставили разъяснять, чем опасны данные символы рабоче-крестьянской власти, которая, слава тебе господи, свергнута в 1991-м... Аналогичный случай был в 1935-м - не дневники, а тетрадки школьные в Сибири появились странные, там Георгий Победоносец копьём пронзал змея, под которым читались плохо замаскированные провокаторами буквы "ВКП(б)". "Союз Спасения России", поддерживаемый из Харбина, - вот кто эту идеологическую диверсию проводил, по громкому этому делу проходили как бывшие кулаки, ссыльно-поселенцы, так и контрреволюционная интеллигенция, например, ссыльный поэт Николай Клюев, который конечно же всё отрицал в следственной тюрьме НКВД в Томске, - вот такие разные крамолы. И теперь крайне интересно, как это "дело" будет раследоваться, какие понесут наказания типографские "подпольщики-большевики" в царстве двуглавого, всё возвращается на век назад, даже события...

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