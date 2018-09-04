Экспроприацию экспроприаторов в сырьевой империи министры-капиталисты трансформировали в концессии

Он отметил, что некоторые компании из списка работают в морских портах, перегружают те или иные грузы. «Вижу возможность такой синергии, когда расширение пропускной способности железной дороги синхронизируется с развитием портовых мощностей, которые берет на себя бизнес», — сказал министр транспорта Дитрих.

«Если сегодня, например, в портовой инфраструктуре государство должно построить причальную стенку и какие-то элементы портовой инфраструктуры, потому что она только государственная, можно предложить инвестору на основе договора о концессии вложить в эти объекты деньги и потом получить право их использовать на какой-то период времени. Соответственно, частные инвестиции повышаются, привлекаются компаниями — я имею в виду возможность инвестировать в России, объем государственных инвестиций снижается и может быть направлен на что-то еще», — добавил министр транспорта.

Белоусов ранее предложил президенту Владимиру Путину изъять у компаний металлургической, горнодобывающей и химической отраслей часть их «сверхдоходов» (свыше 500 млрд руб. в год), полученных благодаря ослаблению рубля. Президент предложил правительству проработать вопрос, ни чиновникам, ни бизнесу идея не понравилась. Белоусов и первый зампред правительства, министр финансов Антон Силуанов встретились с крупными предпринимателями и договорились, что вместо повышения нагрузки компании будут добровольно увеличивать инвестиции в проекты, связанные с целями майского указа Путина, — социальные, инфраструктурные, по модернизации производств.

Предложить список проектов компании из списка Белоусова должны к середине сентября. Глобально проекты будут разделены на корпоративные и государственные, говорил один из собеседников «Ведомостей».

Решено утвердить четыре группы проектов, три из которых будут ориентированы на регионы, где работают компании: проекты, которые компании разработали, но пока не смогли реализовать, их новые проекты и инфраструктурные проекты государства в регионах их присутствия. В четвертую группу войдут «инфраструктурные мегапроекты», отмечал собеседник «Ведомостей». Два других не уверены, что такая группа проектов появится.

От редакции: Возможность синергии видит министр... Министр транспорта увлекается синергетикой? Хорошо хоть не спиритуализмом, ведизмом (как другие Дитрихи из Третьего рейха) или дианетикой и хаббардизмом, как некогда нынешний глава Администрации Путина. Вообще, смешна не только эта реплика (поскольку государство официально не видит себя хозяином инфраструктуры и клянчит у буржуев - которые богатеют как раз на приватизированной частями государственной инфраструктуре, включая трубопроводы), сколько вообще вся схема забалтывания предложенной сверху скромненькой экспроприации.

Сперва возникает в зловещих своих очках "ужас окончательной приватизации", Шохин - и грозится необходимостью (для государства?) окончательно решить вопрос госсобственности - то есть распродать её всю к едрене фене частникам. Потом он же говорит, что нельзя так разговаривать с Бизнесом - мол, дайте денег государству. Не по чину обратились. Надо через благотворительность и "инвестиции". Ну, теперь тема снизилась вообще до уровня концессий - софинансирования, государственно-частного партнёрства - короче говоря, как глобально в экономике РФ либерал-реформаторы гнали государство (социалистический контроль над собственностью - стал "государством"), так теперь его гонят вообще из любой дискуссии по важнейшему вопросу - кто и за что должен платить. Национализация расходов, приватизация прибыли - вот до сих пор формула, по которой живёт Россия Путинская и её экономика.

Интересно, почему это крупнейшие буржуи (не более 10% населения РФ) могут вот так открыто и нагло отфутболить советника Путина с его инициативой - а пенсионеры, а 90% населения - не могут так же с реформой поступить и отфутболить Путина? Что - наглости не хватает или классового самосознания?

А про инвестиции в инфраструктуру мы сказочки путинские давно слышали - нет средств-с на эти сказочки, государство нефтесосов живёт только амортизацией доставшегося от СССР. И никакое со-финансирование не охватит тех масштабов, что имеются - и строить это заново, снова мобилизационно и с либералами в ГУЛАГе на исправительных работах придётся уже после тотальной экспроприации экспроприаторов, после Второй социалистической революции.

Дмитрий Чёрный, член ЦК ОКП



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