Кто владеет информацией,
владеет миром
Рейтинг
все лучшие новости >>
English
  
Кольцо оппозиции
    
Форум
Главная
Политический расклад
Экономическая реальность
Жизнь регионов
Общество и его культура
Силовые структуры
Особенности внешней политики
Компрометирующие материалы
Московский листок

Экспроприацию экспроприаторов в сырьевой империи министры-капиталисты трансформировали в концессии

Опубликовано 04.09.2018 в разделе комментариев 0

силовигархия классоваяненависть олигархат
Экспроприацию экспроприаторов в сырьевой империи министры-капиталисты трансформировали в концессии

Он отметил, что некоторые компании из списка работают в морских портах, перегружают те или иные грузы. «Вижу возможность такой синергии, когда расширение пропускной способности железной дороги синхронизируется с развитием портовых мощностей, которые берет на себя бизнес», — сказал министр транспорта Дитрих.

«Если сегодня, например, в портовой инфраструктуре государство должно построить причальную стенку и какие-то элементы портовой инфраструктуры, потому что она только государственная, можно предложить инвестору на основе договора о концессии вложить в эти объекты деньги и потом получить право их использовать на какой-то период времени. Соответственно, частные инвестиции повышаются, привлекаются компаниями — я имею в виду возможность инвестировать в России, объем государственных инвестиций снижается и может быть направлен на что-то еще», — добавил министр транспорта.

Белоусов ранее предложил президенту Владимиру Путину изъять у компаний металлургической, горнодобывающей и химической отраслей часть их «сверхдоходов» (свыше 500 млрд руб. в год), полученных благодаря ослаблению рубля. Президент предложил правительству проработать вопрос, ни чиновникам, ни бизнесу идея не понравилась. Белоусов и первый зампред правительства, министр финансов Антон Силуанов встретились с крупными предпринимателями и договорились, что вместо повышения нагрузки компании будут добровольно увеличивать инвестиции в проекты, связанные с целями майского указа Путина, — социальные, инфраструктурные, по модернизации производств.

Предложить список проектов компании из списка Белоусова должны к середине сентября. Глобально проекты будут разделены на корпоративные и государственные, говорил один из собеседников «Ведомостей».

Решено утвердить четыре группы проектов, три из которых будут ориентированы на регионы, где работают компании: проекты, которые компании разработали, но пока не смогли реализовать, их новые проекты и инфраструктурные проекты государства в регионах их присутствия. В четвертую группу войдут «инфраструктурные мегапроекты», отмечал собеседник «Ведомостей». Два других не уверены, что такая группа проектов появится.

От редакции: Возможность синергии видит министр... Министр транспорта увлекается синергетикой? Хорошо хоть не спиритуализмом, ведизмом (как другие Дитрихи из Третьего рейха) или дианетикой и хаббардизмом, как некогда нынешний глава Администрации Путина. Вообще, смешна не только эта реплика (поскольку государство официально не видит себя хозяином инфраструктуры и клянчит у буржуев - которые богатеют как раз на приватизированной частями государственной инфраструктуре, включая трубопроводы), сколько вообще вся схема забалтывания предложенной сверху скромненькой экспроприации.

Сперва возникает в зловещих своих очках "ужас окончательной приватизации", Шохин - и грозится необходимостью (для государства?) окончательно решить вопрос госсобственности - то есть распродать её всю к едрене фене частникам. Потом он же говорит, что нельзя так разговаривать с Бизнесом - мол, дайте денег государству. Не по чину обратились. Надо через благотворительность и "инвестиции". Ну, теперь тема снизилась вообще до уровня концессий - софинансирования, государственно-частного партнёрства - короче говоря, как глобально в экономике РФ либерал-реформаторы гнали государство (социалистический контроль над собственностью - стал "государством"), так теперь его гонят вообще из любой дискуссии по важнейшему вопросу - кто и за что должен платить. Национализация расходов, приватизация прибыли - вот до сих пор формула, по которой живёт Россия Путинская и её экономика.

Интересно, почему это крупнейшие буржуи (не более 10% населения РФ) могут вот так открыто и нагло отфутболить советника Путина с его инициативой - а пенсионеры, а 90% населения - не могут так же с реформой поступить и отфутболить Путина? Что - наглости не хватает или классового самосознания?

А про инвестиции в инфраструктуру мы сказочки путинские давно слышали - нет средств-с на эти сказочки, государство нефтесосов живёт только амортизацией доставшегося от СССР. И никакое со-финансирование не охватит тех масштабов, что имеются - и строить это заново, снова мобилизационно и с либералами в ГУЛАГе на исправительных работах придётся уже после тотальной экспроприации экспроприаторов, после Второй социалистической революции.

Дмитрий Чёрный, член ЦК ОКП

Материал по теме:

Шохин требует немедленной приватизации остатков социалистической собственности



Рейтинг:   0,  Голосов: 0
Поделиться

читайте нас в Я.Новости
Всего комментариев к статье: 0
Комментарии не премодерируются и их можно оставлять анонимно
Нет ни одного комментария, ваш ответ будет первым
Написать комментарий
Ваше имя:
Заголовок:
Комментарий:
Введите число, указанное на картинке:

Опрос
  • За кого вы бы проголосовали на выборах мэра Москвы?:
Результаты
Интернет-ТВ
Что с ними нужно еще сделать, чтобы они начали протестовать?
Что с ними нужно еще сделать, чтобы они начали про...
03.09.2018
Анатолий Баранов: Крым - это Россия, и крымчанам нужен диплом, который как минимум признается в России
Анатолий Баранов: Крым - это Россия, и крымчанам н...
04.09.2018
<< прислать видео
все видео >>
Новости
Экспроприацию экспроприаторов в сырьевой империи министры-капиталисты трансформировали в концессии (0)
Тираж серпасто-молоткастых дневников изъят в Сургуте, типографских рабочих-крамольников ищут (0)
Рада, как и Госдума, готовит пакет антинародных законов, бьющих по заробитчанам (4)
Собянин к выборам осчастливит нас роскошным мостом (7)
Киллер Джако связан не только с высшими полицаями и охранкой, но непосредственно с кем-то из кремлядей (6)
Украина превращается в страну рабов. Но европейских... (34)
Мощное землетрясение на Камчатке. Апачи не пострадали (3)
Почему Путин опять соврал народу в обращении о пенсионной реформе (17)
Миллионер-единоросс, глава Тюменской гордумы за гибель двух человек в ДТП оштрафован (6)
Анатолий Баранов: Крым - это Россия, и крымчанам нужен диплом, который как минимум признается в России (7)
Анонсы
<< добавить анонс
последние анонсы >>
Добавить свой материал
Наша блогосфера
Максим Калашников Максим Калашников: К событиям 9 сентября и о призывах Навального
Максим Калашников Максим Калашников: ЖАЛУЕТ ПУТИН, НО НЕ ЖАЛУЕТ ОРЕШКИН
Максим Калашников Максим Калашников: Протест против "пенсреформы" в Барнауле. Касперская о "цифровизации по Грефу"
Эдуард Лимонов Эдуард Лимонов: Шла с ученья третья рота
Максим Калашников Максим Калашников: Стрелков выходить на митинг в Донецке 20 сентября не призывал
Все записи >>
Авторы
Баранов Анатолий Гельман Моисей
Гранатова Анна Гречанинов Владимир
Ихлов Евгений Калашников Максим
Майсурян Александр Митина Дарья
Морозова Наталья Московченко Николай
Нагорный Александр Пионтковский Андрей
Саматов Сергей Эйдман Игорь
Чёрный Дмитрий

              
© 1998-2017 ФОРУМ.мск (наши зеркала: forum-msk.org forum-msk.com.ua forummsk.info)
о нас | наша кнопка | реклама на сайте | связаться с нами | email: forum-msk@yandex.ru
Рейтинг@Mail.ru       читайте нас также: pda | twitter | rss