Как невиновного человека убивают в столичном СИЗО

В предыдущий раз меру пресечения Петру Милосердову избирали ночью — заседание в Мосгорсуде началось 22 августа в 23:15, завершилось 23 августа в 01:20. Этот суд не относился к обстоятельствам, не терпящим отлагательства — у следствия и суда было достаточно времени на то, чтобы назначить и провести слушание так, как того требует закон. Но Мосгорсуд устроил заседание не только ночью, но и в полуподвальном конвойном помещении, не предоставив подсудимому права общения с адвокатами и, самое главное, сделав слушание закрытым — на заседание не пустили родственников Петра (в ближайшее время мы опубликуем аудиозапись этого судилища).

Написаны апелляционные жалобы, жалоба в ЕСПЧ. Но в России есть свой Уполномоченный по правам человека, вы помните? Пётр Милосердов написал из Бутырки на имя Москальковой обращение, попросив сделать его открытым.

Уполномоченному по правам человека в Российской Федерации Москальковой Татьяне Николаевне

от Милосердова Петра Кимовича,

ФКУ СИЗО-2 УФСИН России по г. Москве,

адрес: 127055, г. Москва, ул. Новослободская, д. 45.

О Т К Р Ы Т О Е О Б Р А Щ Е Н И Е

Уважаемая Татьяна Николаевна!

К Вам обращается обвиняемый по уголовному делу Пётр Милосердов, находящийся в СИЗО-2 г. Москвы «Бутырка».

Насколько мне известно, представители моей защиты уже инициировали обращения в Ваш адрес, но ответа на них до сих пор нет. В связи с этим я счёл необходимым написать Вам сам. Отмечу, что перед этим я внимательно изучил распечатки с Вашего сайта, а именно раздел «Какие жалобы рассматривает Уполномоченный по правам человека в Российской Федерации, его компетенция», и я не собираюсь просить вас вмешиваться в деятельность органов следствия, правосудия. Словом, не прошу ни о чём, что выходило бы за рамки ваших полномочий.

Но ближе к делу, к моему уголовному делу № 385102, которое расследуется Следственным управлением по ЦАО ГСУ СК РФ г. Москве, следователь Талаева Н. А.

Я арестован 25 января 2018 года по обвинению в создании экстремистского сообщества с целью изменения конституционного строя Республики Казахстан, ч. 1 ст. 282.1 УК РФ (в ред. ФЗ от 24.07.2007 года № 211-ФЗ), и вот уже более 7 месяцев сижу в СИЗО. Это при том, что Казахстан не имеет ко мне никаких правовых претензий, чему есть письменное подтверждение из Генеральной прокуратуры Республики Казахстан. Единственная моя «вина» заключается в том, что 6 лет назад я провёл в Алма-Ате социологическое исследование с участием местных политиков. Замечу, что моя сфера деятельности — политтехнологии. Я в своё время закончил МГУ и РАНХиГС, у меня дипломы журналиста и юриста. То есть социсследование — просто часть моей работы.

Итак, я за решёткой уже более 7 месяцев. Сижу в камере площадью 9 квадратных метров на 4 человека. Росфинмониторинг без суда внёс меня в список лиц, причастных к экстремистской деятельности, заблокировав мои счета. Я за все эти месяцы ни разу не общался ни со своей супругой, ни с одним из моих трёх несовершеннолетних детей. Следствие ведётся с грубым нарушением закона, что подтверждено решением суда. Так, 30 июля 2018 года Хамовнический районный суд г. Москвы признал незаконным действия (бездействия) следователя, речь шла в том числе о регулярном игнорировании моих обращений.

15 августа 2018 года Мосгорсуд признал, что следствие ходатайствовало об очередном продлении срока содержания меня под стражей не перед тем судом (Хамовническим районным), в результате я целый месяц находился за решёткой безо всяких на то оснований, в принципе. Более того, следствие занимается фальсификацией материалов дела — по данному поводу я уже обратился к руководству СК РФ.

Следствие делает всё возможное, чтобы я не был выпущен под домашний арест, хотя статья 282.1 в редакции УК РФ от 2007 года, которая лежит в основе моего обвинения, относится к преступлениям средней тяжести, и пребывание под стражей является исключительной и несоответствующей общей практике мерой. 23 августа 2018 года истекал 7-месячный срок содержания под стражей. Однако в последние часы, 22 августа, следователь подала ходатайство о продлении срока, ни уведомив заранее ни меня, ни моих адвокатов. В итоге меня доставили в Мосгорсуд ночью, на носилках (я был болен), само заседание суда проводилось в помещении для конвоя. На заседание в нарушение принципа открытости и гласности судопроизводства не пустили мою супругу, мотивировав это запретом конвойных.

Мне видится более чем достаточно оснований для того, чтобы Вы как уполномоченный по правам человека обратили внимание на моё обращение. Надеяться на то, что Мосгорсуд в апелляционной инстанции отменит постановление своего же судьи, по меньше мере, наивно. И я, честно говоря, даже не знаю, какие ещё нарушения закона должны произойти, чтобы привлечь ещё больше Вашего внимания.

Татьяна Николаевна, я прошу Вас способствовать в восстановлении моих нарушенных прав:

— в вопросе выбора для меня меры пресечения, соответствующей тяжести инкриминируемых мне деяний;

— в части необходимости проведения полного и дополнительного следствия по делу;

— в части незаконных действий следствия, которые стали в том числе результатом бездействия прокуратуры;

— в тех вопросах, в которых Вы сочтёте обоснованным своё вмешательство.

***

А это соседнее помещение в подвале Мосгорсуда - номер 144, комната с кольцами или, как ее стали назвать, комната для пыток: