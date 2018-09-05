Заявление В. Кумина в связи с решением Мосгорсуда по иску против Собянина

Московский городской суд отказал мне в удовлетворении иска о снятии с выборов кандидата Сергея Собянина, являющегося на данный момент действующим мэром Москвы. Отказал по надуманным, поразившим всех юристов - кроме представителей Собянина - причинам. Доказательства о незаконной агитации действующим мэром были такими, к которым придраться невозможно: точный хронометраж агитации в федеральных и городских СМИ в пользу Собянина, примеры использования служебного положения в ведении кампании, замаскированные под "информирование горожан" прямые призывы голосовать за действующего мэра, и многое другое.

Такой способ ведения предвыборной кампании представителями власти, в основе которого лежит принцип "Своим всё, остальным - закон", действует уже много лет. Многие оппозиционные кандидаты смирились с ним, заведомо соглашаясь на гандикап кандидатам от партии власти. Но я не смирился и не смирюсь. Хватит превращать политику в историю с предсказуемым началом и концом, в издевательство над здравым смыслом. Лето 2018 года, когда было объявлено о начале людоедской "пенсионной реформе" переполнило чашу терпения подавляющего большинства населения. Мы больше не можем мириться с тем, что власть сама себе выписывает мандат на правление, а потом, ссылаясь на незаконные результаты выборов, аргументирует все свои реформы объяснением "Вы сами за нас проголосовали". Больше такого не будет.

Моя борьба за снятие с выборов кандидат в мэры Москвы Сергея Собянина продолжается. Я иду в Верховный суд, где обжалую решение Московского городского суда, тоже превратившегося в часть агитационной машины за представителей власти. Эту тему надо пройти до конца в назидание всем остальным, чтобы никто не чувствовал себя свободным делать то, что хочешь, на выборах. Чтобы кандидаты от партии власти, действующие члены исполнительных органов перестали систематически нарушать закон. Это очень важно для выборов по всей стране. Потому что Москва - это столица, на нас все равняются. Отстоим Москву, победим по всей России.

Кандидат в мэры Москвы от КПРФ

Вадим Кумин

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