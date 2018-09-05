Украина может стать причиной войны между РФ и США

Повышается риск военного конфликта между РФ и США, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

"Если брать накал политических страстей, риторики, которые выходят за рамки того, что считалось дипломатическими приличиями совсем недавно, то да, конфронтация и напряженность нарастают", - сказал глава МИД в эфире Первого канала.

Лавров признал, что между странами возникает даже риск военной конфронтации. Он растет, в частности, из-за политики США в отношении украинской проблемы, в поддержке киевского режима милитаристскими методами, в передаче Киеву вооружения, в том числе "не только легкого стрелкового", в отправке на Украину военных инструкторов.

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Лавров пугает? Не думаю.

Вообще, немотря на периоды обострений в отношениях, после Вьетнамской войны ситуаций, когда американские и русские военные непосредственно убивают друг друга, старались избегать. Это был своего рода первый шаг к разрядке медународной напряженности.

Но недавно американцы уничтожили русские формирования в Сирии - хотя это были и не "официальные" войска, а ЧВК, прецедент был создан.

Так что, если сейчас ситуация перейдет к прямым боевым столкновениям американцев и русских, то можно считать, мы откатились к началу 70-х годов прошлого столетия, когда ни новая мировая война, ни взаимный обмен ядерными ударами не казались чем-то невероятным.

Насчет мировой войны - это вряд ли. Не видно накопления достаточного количества вооружений и мобилизационных мощностей в промышленности. То есть мировую войну вести пока что нечем. Да и мобилизационный потенциал западных обществ ничтожен - так что воевать еще и, слава богу, некем. В этом плане и Россия, и особенно Китай почти вне конкуренции - исключения составляют только обе Кореи, Япония и Вьетнам.

А вот по части ядерных ударов уверенности нет.

Во-первых, исчез почти животный страх поколения "шестидесятников" перед ядерным апокалипсисом.

Во вторых, мировая политика стала куда более безответственна.

В третьих, клуб ядерных держав сильно расширился, и продолжает расширяться.

Сегодня ядерные доктрины и РФ, и США допускают применение ядерного оружия в превентивных целях, в том числе и в случаях, когда конфликт с использованием обычных вооружений ведет к неизбежному поражению одной из сторон - как жест отчаяния может быть нанесен ядерный удар.

В общем, даже обычная перестрелка американцев и русских где-нибудь под Мариуполем может перерасти в ядерную войну.

И вероятность такого события весьма велика.

А.Б.