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Московский листок

В столичном метро случилось задымление

Опубликовано 05.09.2018 в разделе комментариев 0

В столичном метро случилось задымление

Один из пассажиров столичного метрополитена сообщил о задымлении, произошедшем между станциями. 

Информация поступила от одного из слушателей «Говорит Москва», по словам звонившего, сначала был хлопок, а затем вагон начал задымляться. После хлопка была активизирована система пожаротушения. 

Предполагаемый инцидент случился около восьми часов утра на перегоне между станцией «Новогиреево» и станцией «Перово». 

«В вагоне была паника. Предположительно кислород был выжжен порошковой системой тушения. Люди, задыхаясь, шли по головам в другой конец вагона», — рассказал радиостанции очевидец.



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