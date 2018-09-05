В столичном метро случилось задымление

Один из пассажиров столичного метрополитена сообщил о задымлении, произошедшем между станциями.

Информация поступила от одного из слушателей «Говорит Москва», по словам звонившего, сначала был хлопок, а затем вагон начал задымляться. После хлопка была активизирована система пожаротушения.

Предполагаемый инцидент случился около восьми часов утра на перегоне между станцией «Новогиреево» и станцией «Перово».

«В вагоне была паника. Предположительно кислород был выжжен порошковой системой тушения. Люди, задыхаясь, шли по головам в другой конец вагона», — рассказал радиостанции очевидец.