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Московский листок

Анатолий Баранов: Вы же не спрашиваете собаку, хочет она надевать поводок и намордник?

Опубликовано 05.09.2018 в разделе комментариев 3

украина война киев
Анатолий Баранов: Вы же не спрашиваете собаку, хочет она надевать поводок и намордник?

Дал комментарий "Свободной прессе".

Президент Украины Петр Порошенко внес в Верховную Раду законопроект об изменении конституции, запрещающий использование военных баз на территории Украины для пребывания иностранных воинских формирований на условиях аренды.

Президент зарегистрировал проект изменений, касающийся интеграции Украины в НАТО и Европейский союз.

«Также необходимо избавиться от „продиктованных Кремлем“ подзабытых конституционных основ для временного пребывания российского флота на нашей территории. У меня есть свой ответ и предложение на это», — резюмировал Порошенко.

По мнению главного редактора ФОРУМа. мск Анатолия Баранова, до выборов президента Порошенко вообще ничего не удастся, и он это прекрасно понимает. 

— Посмотрите на риторику украинских троллей на зарплате хотя бы в соцсетях — любая реальная проблема Украины рассматривается исключительно с точки зрения «российской агрессии». Например, в деревне Мамалыгино скотник ограбил и изнасиловал соседку — виновата во всем «российская агрессия». Вот сегодня на ФОРУМе. мск привожу слова не кого-нибудь, а Климкина о катастрофическом уровне бегства украинцев за границу — и тут же комментарий: это Россия убивает миллионы украинцев, поэтому люди бегут от российской агрессии, это Россия разорила Украину, поэтому нет работы… Думаю, в такой логике Порошенко и будет строить свою избирательную кампанию: это не я нагадил в кальсоны, это всё Россия… 

— В чем смысл конкретно этой правки? Порошенко верит, что она как-то повлияет на положение ЧФ? 

— Как я сказал выше, смысл этой правки исключительно внутренний. Ну как поправка в конституцию Украины может повлиять на российский флот, расположенный на российской территории? Месседж такой: когда-нибудь Россия опять ослабеет, а Украина страшно усилится, и тогда у нее будет возможность решить этот вопрос силой. Ну, примерно, как с Курильскими островами, которые Япония считает своими уже 70 с лишним лет.

— ЧФ России всегда раздражал украинских националистов. Почему они не добились его вывода до 14 года? 

— Римляне говорили, что там, где бессильны легионы, там крепости берет осел, нагруженный золотом. Все предыдущие руководители Украины сначала считали прибыль, в первую очередь в своем кармане, а потом уже думали о каких-то общегосударственных интересах. Россия платила аренду за флот, и все поползновения на него начинались с того, что Москва якобы мало платит. Теперь Москва не платит ничего, что обидно, конечно. 

— Порошенко также хочет закрепить в конституции курс на НАТО и ЕС. Приблизит ли это Украину к указанным образованиям? 

— Конституция есть основной закон государства. Любого. Когда вы закрепляете в основном законе какие-то временные, далеко не базовые позиции, вы лишь обесцениваете документ, и всё. Либо придется признать, что курс на НАТО и ЕС есть неосуществимая, «вечная» мечта украинского государства. Это убого, и в целом, конечно, стыдно. Но народ, одной из основных статей доходов которого является европейская проституция, навряд ли смутят такие пустяки…

— Не закроет ли Киев этим возможность открытия у себя баз НАТО? Или закон будет конкретизирован против России? 

— Для начала следует спросить, а НАТО действительно намерено открывать на Украине свои базы? Именно военные базы, а не объекты типа секретных тюрем ЦРУ, где не соблюдаются на законы США, ни вообще какие-то законы — это размещалось на Украине еще во времена, когда Турчинов руководил СБУ. А вообще такие страны, как Украина, обычно не спрашивают, что там нужно размещать на их территории. Вы же не спрашиваете собаку, хочет она надевать поводок и намордник?



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Всего комментариев к статье: 3
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(без названия)
3авидонов Никодид написал 05.09.2018 10:49
Скоты и есть скоты. Поубивали десятки тысяч украинцев, отняли территории и еще словесно издеваются.
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Вальцман-наш человек
галичанин написал 05.09.2018 10:35
Сильная Украина нам не нужна. Дешевые рабы и девочки - это прекрасно.
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Римляне говорили, что там, где бессильны легионы, там крепости берет осел, нагруженный золотом.
историк все тот же написал 05.09.2018 10:35
Ну не совсем римляне и несколько ранее самого Рима.
Филипп Второй Македонский(382-336 до н.э.)-Осел, груженный золотом, возьмет любую крепость.
Цитаты - http://tsitaty.com
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