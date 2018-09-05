Против феминистки из Омска возбудили дело о разжигании ненависти к мужчинам

Следственное управление СК по Омской области возбудило уголовное дело в отношении местной жительницы Любови Калугиной. Поводом стали 12 постов 31-летней феминистки в соцсети "ВКонтакте". Как сообщает ИА "Город55", в них следователи нашли признаки разжигания ненависти к мужчинам.

"В отношении Калугиной возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 282 УК РФ, в настоящее время проводится расследование", - цитирует издание старшего помощника руководителя регионального следственного управления Ларису Болдинову.

Правоохранительные органы заинтересовались содержанием страницы Калугиной весной 2017 года, поводом послужило заявление о том, что ее посты возбуждают ненависть к мужчинам, поступившее от некоего жителя Биробиджана.

По ее словам, посты, заинтересовавшие правоохранителей, были опубликованы в 2013-2016 гг, среди которых изображения и тексты феминистского характера.

Омичка уверена, что из-за неоплачиваемого домашнего труда женщины не могут делать полноценную карьеру и выживаются из экономики. "Любой мужчина, даже самый добренький, имеет какие-то плюшки от этой системы, поэтому повинен в угнетении женщин и в их тяжелом положении, даже если сам называет себя феминистом", - считает Калугина.