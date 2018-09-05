<<Урал тряхнуло на 5,5 баллов>>

В районе Уральских гор в ночь на 5 сентября произошло землетрясение магнитудой 5,5. По данным сейсмологов, подземные толчки были зафиксированы в 03:58 по местному времени (01:58 мск). Источник землетрясения располагался в 133 км к востоку от Уфы, на глубине 10 км неподалеку от города Катав-Ивановск. Толчки ощутили также жители Башкирии, Челябинской и Свердловской областей. Данных о разрушениях и жертвах не поступало.

По данным региональных властей подземные толчки частично повредили 12 зданий в Катав-Ивановском районе, в числе которых детские сады и школы. "У объектов небольшие повреждения, в том числе трещины. Но ни один из них не был закрыт, они работают, ведется прием детей", - цитирует «РИА Новости» и.о. пресс-секретаря главы Катав-Ивановского района Людмилу Пильникову. По ее словам, в районе введен режим ЧС. В регионе организовали 16 рабочих групп для проверки социально значимых объектов, инфраструктуры и жилых домов. На телефоны оперативно-дежурных служб поступило 627 обращений от граждан.