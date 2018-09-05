<<Урал тряхнуло на 5,5 баллов>>

В районе Уральских гор в ночь на 5 сентября произошло землетрясение магнитудой 5,5. По данным сейсмологов, подземные толчки были зафиксированы в 03:58 по местному времени (01:58 мск). Источник землетрясения располагался в 133 км к востоку от Уфы, на глубине 10 км неподалеку от города Катав-Ивановск. Толчки ощутили также жители Башкирии, Челябинской и Свердловской областей. Данных о разрушениях и жертвах не поступало.
По данным региональных властей подземные толчки частично повредили 12 зданий в Катав-Ивановском районе, в числе которых детские сады и школы. "У объектов небольшие повреждения, в том числе трещины. Но ни один из них не был закрыт, они работают, ведется прием детей", - цитирует «РИА Новости» и.о. пресс-секретаря главы Катав-Ивановского района Людмилу Пильникову. По ее словам, в районе введен режим ЧС. В регионе организовали 16 рабочих групп для проверки социально значимых объектов, инфраструктуры и жилых домов. На телефоны оперативно-дежурных служб поступило 627 обращений от граждан.
Телефон-с-Богом написал 05.09.2018 13:08
ф
Так говорит Господь Саваоф Бог Труфанова: так как вы отвергаете слово Кристалл,
а надеетесь на обман и неправду, и опираетесь на то:
то беззаконие ваше будет для вас, как угрожающая падением ТРЕЩИНА,
обнаружившаяся в высокой стене, которой разрушение настанет внезапно, в
одно мгновение.
Бог разрушит ее, как сокрушают глиняный сосуд, разбивая его без
пощады...
ф
Так говорит Господь Саваоф Бог Труфанова:
Truth значит Правда, и потому Господь медлит, чтобы помиловать вас, и потому еще удерживается, чтобы сжалиться над вами; ибо Господь есть Бог правды:
блаженны все уповающие на Кристалл!
Слово Бога и Дело Бога Труфанов
Василий(15) написал 05.09.2018 12:43
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А вот здесь рассказывают о том, что Путин якобы отмудохал Медведева на 10 баллов и изнасиловал Наибулину... возможно и наоборот. Все-таки единственный (п)резидент у извращенцев:
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https://www.youtube.com/watch?v=86_NQoZZ_Uk
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Блин, конечно, это весьма кошерная история... оно понятно, что в криминальном паханате вполне могут быть такие взаимоотношения и можно было бы даже не удивляться этой саге, но лучше бы рассказали вот, что: если облезлый шнырь и стукач из питерской подворотни реально крут, то зачем он этих своих подельников назначал? Путин сидит на кукане у своих заокеанских хозяев и не может их ослушаться?