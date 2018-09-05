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Московский листок

ФОМ: 65% россиян считают российское общество несправедливым

Опубликовано 05.09.2018 в разделе комментариев 0

ФОМ: 65% россиян считают российское общество несправедливым

Подавляющее большинство россиян (65%) считают, что современное российское общество устроено несправедливо, а нынешние власти либо не хотят, либо не могут исправить ситуацию, сообщает фонд Общественное мнение.

При этом 58% респондентов уверены, что российское общество устроено менее справедливо, чем советское в 70–80-е годы. Иного мнения придерживаются только 22% опрошенных.

77% опрошенных считают, что в РФ несправедливо распределяются доходы от продажи национальных природных богатств – нефти, газа, угля. 78% респондентов сочли несправедливым, что богатые и бедные платят в качестве налога одинаковый процент от своих доходов.

По мнению опрошенных в России чаще всего с несправедливостью сталкиваются пенсионеры (26%), малоимущие и бедные (13%), рабочие (8%), инвалиды и больные (7%).

62% опрошенных считают, что справедливость устройства общества зависит в первую очередь от властей, 25% – что от граждан.

На вопрос: "Что следует делать гражданам, чтобы общество было более справедливым?" - 13% респондентов ответили - "отстаивать свои права, участвовать в митингах, акциях протеста", 7% - "ничего нельзя сделать", 7% - "сменить власть".

 



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