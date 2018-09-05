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Московский листок

ЕС согласовал продление антироссийских санкций еще на полгода

Опубликовано 05.09.2018 в разделе комментариев 0

ЕС согласовал продление антироссийских санкций еще на полгода

Постоянные представители 28 стран Евросоюза одобрили в среду решение о продлении на полгода индивидуальных санкций в отношении России, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в Совете ЕС.

"Послы на плановом заседании "Корепер" одобрили сегодня продление индивидуальных ограничительных мер на следующие шесть месяцев", - сказал он, отметив, что решение в ближайшие дни формально должен будет одобрить Совет ЕС, после чего оно будет опубликовано в Официальном журнале Евросоюза и вступит в силу.

Совет ЕС продлил 12 марта еще на полгода, до 15 сентября, санкции в отношении ряда физических и юридических лиц, которых он обвиняет в подрыве территориальной целостности и суверенитета Украины.

Индивидуальные санкции против граждан РФ и Украины, которых Евросоюз обвиняет в подрыве территориальной целостности и суверенитета Украины, были введены в марте 2014 года и с тех пор регулярно продлевались на полгода. Их список постоянно расширялся как за счет граждан Украины, руководителей самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик и представителей ополчения, так и за счет российских политических и общественных деятелей и юридических лиц. В настоящее время в списке фигурируют 155 человек и 44 организации.

 



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