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Московский листок

Сергей Удальцов начал в заключении пить воду, но голодовки не прекращает

Опубликовано 05.09.2018 в разделе комментариев 1

левый фронт голодовка пенсионная реформа
Сергей Удальцов начал в заключении пить воду, но голодовки не прекращает

Сегодня 22 дня, как Сергей Удальцов находится под арестом. Но есть и хорошие новости - вчера, в связи с плохим самочувствием и неудовлетворительными показателями, с которыми его выписали в понедельник из больницы, он начал пить, но голодовку прекращать не планирует. 

Благодарит всех вышедших 2 сентября на протесты против людоедской реформы и передает привет. 

До конца его ареста 8 дней - освободится Сергей 13 сентября в 16:00.

Напомним, после неоднократных выступлений членов Исполкома Левого Фронта в печати и в Сети с отдельными требованиями прекратить голодовку координатора ЛФ С.Удальцова, Исполком провёл экстренное совещание координаторов 31августа и выступил с публичным заявлением:

Рассмотрев вопрос о голодовке Сергея Удальцова, исполком Левого фронта заявляет, что полностью разделяет мотивы, вынудившие его пойти на эту акцию протеста. Исполком отмечает, что политические цели голодовки против произвола властей в основном достигнуты. Исполком выражает протест против отказа в оказании медицинской помощи Сергею Удальцову, усматривая в этом стремление власти не только изолировать, но и ликвидировать своего непримиримого оппонента.

Отдавая должное мужеству и непреклонности воли лидера Левого фронта, исполком призывает Сергея Удальцова прекратить голодовку, учитывая возможность катастрофических последствий ее продолжения. Жизнь и здоровье Удальцова принадлежит не только ему, они принадлежат всем участникам Левого фронта. Они необходимы для продолжения нашей общей борьбы против антинародного режима

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Всего комментариев к статье: 1
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Товарищ, верь взойдет она
верь и не сдавайся написал 05.09.2018 14:58
RE:Сергей Удальцов начал в заключении пить воду, но голодовки не прекращает
- молодец что начал пить воду - ОН НУЖЕН ЖИВОЙ - !
Но голодовку тоже надо прекращать !
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