Сергей Удальцов начал в заключении пить воду, но голодовки не прекращает

Сегодня 22 дня, как Сергей Удальцов находится под арестом. Но есть и хорошие новости - вчера, в связи с плохим самочувствием и неудовлетворительными показателями, с которыми его выписали в понедельник из больницы, он начал пить, но голодовку прекращать не планирует.

Благодарит всех вышедших 2 сентября на протесты против людоедской реформы и передает привет.

До конца его ареста 8 дней - освободится Сергей 13 сентября в 16:00.

Напомним, после неоднократных выступлений членов Исполкома Левого Фронта в печати и в Сети с отдельными требованиями прекратить голодовку координатора ЛФ С.Удальцова, Исполком провёл экстренное совещание координаторов 31августа и выступил с публичным заявлением:

Рассмотрев вопрос о голодовке Сергея Удальцова, исполком Левого фронта заявляет, что полностью разделяет мотивы, вынудившие его пойти на эту акцию протеста. Исполком отмечает, что политические цели голодовки против произвола властей в основном достигнуты. Исполком выражает протест против отказа в оказании медицинской помощи Сергею Удальцову, усматривая в этом стремление власти не только изолировать, но и ликвидировать своего непримиримого оппонента.

Отдавая должное мужеству и непреклонности воли лидера Левого фронта, исполком призывает Сергея Удальцова прекратить голодовку, учитывая возможность катастрофических последствий ее продолжения. Жизнь и здоровье Удальцова принадлежит не только ему, они принадлежат всем участникам Левого фронта. Они необходимы для продолжения нашей общей борьбы против антинародного режима.

Материалы по теме:

Исполком Левого Фронта призвал Сергея Удальцова прекратить голодовку

Прокуратура должна опротестовать арест Удальцова, потребовал член СПЧ А.Бабушкин

Миллионер-единоросс, глава Тюменской гордумы за гибель двух человек в ДТП оштрафован

Координатор Левого Фронта С.Удальцов в третий раз госпитализирован в ходе сухой голодовки