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Московский листок

Великобритания назвала подозреваемых в отравлении Скрипалей

Опубликовано 05.09.2018 в разделе комментариев 0

Великобритания назвала подозреваемых в отравлении Скрипалей

Прокуратура Великобритании заявила о готовности предъявить двум гражданам России официальные обвинения в покушении на бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии. Об этом говорится в пресс-релизе, опубликованном на сайте ведомства. В заявлении называются имена подозреваемых - это Александр Петров и Руслан Боширов.

Отмечается, что россиянам будут предъявлены обвинения по четырем пунктам: заговор с попыткой убийства, попытка убийства, использование и хранение запрещенного вещества «Новичок», а также причинение тяжких телесных повреждений.

При этом британские власти не намерены запрашивать у России разрешения на экстрадицию подозреваемых, "поскольку конституция России не разрешает выдачу ее граждан". "Тем не менее, мы получили Европейский ордер на арест (EAW), согласно которому они будут арестованы на территории любой из стран, признающих EAW с последующей экстрадицией без срока давности", - говорится в сообщении.

 



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