Как обвинители Юшкова реабилитируют нацизм

В Перми присяжные заседатели вынесли вердикт по делу Р. Юшкова.

Дело Юшкова в руках назначенного Путиным судить

Сам Роман об этом сообщает:

«Дорогие друзья со всей России, спешу вас известить: час назад коллегия присяжных большинством голосов (5 против 3) вынесла вердикт о том, что я полностью оправдан по статье 354.1 УК РФ «Реабилитация нацизма». Присяжные признали, что я переопубликовал статью Антона Благина «Евреи! Верните немцам деньги за мошенничество с Holocaust six millions jews»! и в своих комментариях к ней отрицал факт уничтожения шести миллионов евреев нацистским правительством. Однако, как установили присяжные, в этом действии нет состава преступления.

Есть нюанс: одновременно присяжные признали меня также большинством голосов (опять 5 против 3) виновным в унижении человеческого достоинства по признаку национальности (ст. 282) по дополнительному эпизоду в моём уголовном деле: за публикацию поста «Хватит кормить чужаков». Для меня это крайне странно: я был уверен, что буду либо оправдан, либо обвинён присяжными по обеим статьям.

Почему возникла эта вилка, по какой логике? Что происходило в головах и сердцах присяжных и вообще вокруг этого вердикта? Бог знает. Это значит, что судья может в понедельник на мне отыграться в приговоре по 282-й статье (хотя присяжные 7 против 1 и сочли, что я по ней «заслуживаю снисхождения»)».

Но были ли в этом деле Юшкова отрицание фактов Нюрнбергского трибунала и реабилитация нацизма? Да были.

Прежде всего, Международный военный трибунал (МВТ) в Нюрнберге установил факт всеобъемлющего значения программ, заложенных в программной книге вождя нацистской Германии А. Гитлера «Майн кампф».

«…Гитлер был освобожден из тюрьмы в 1924 году, и в 1925 году были созданы охранные отряды, или СС, якобы в качестве его личной охраны, а в действительности для того, чтобы терроризировать политических противников.

В том же году Гитлер опубликовал свою книгу «Майн кампф», где он изложил свои политические взгляды и цели, которая стала рассматриваться впоследствии как первоисточник нацистской доктрины.

В течение восьми лет, последовавших за опубликованием «Майн кампф», НСДАП широко распространила свою деятельность по всей Германии, сосредоточив свое внимание прежде всего на воспитании молодежи в духе идей национал-социализма. Первая нацистская молодежная организация начала свое существование в 1922 году, но лишь в 1925 году «Гитлеровская молодежь» была официально признана НСДАП…

….В книге «Майн кампф» Гитлер очень ясно изложил эту точку зрения. Следует помнить, что «Майн кампф» — это не личный дневник, в который записывались тайные думы Гитлера. Скорее можно сказать, что содержание этой книги объявлялось с крыш домов. Эта книга использовалась в школах и университетах, среди гитлеровской молодежи, в СС и СА и вообще среди германского народа, вплоть до того, что один экземпляр этого издания вручался в качестве подарка всем молодоженам. В 1945 году уже было распространено шесть с половиной миллионов экземпляров этой книги. Общее ее содержание хорошо известно. Снова и снова Гитлер проповедовал в ней свое убеждение в необходимости применять силу в качестве средства разрешения международных проблем, как это выражено в следующей цитате:

«Земля, на которой мы сейчас живем, не была даром небес нашим предкам. Они должны были завоевать ее, рискуя жизнью. Точно так же и в будущем наш народ не получит территорий и тем самым средств к существованию как благодеяние от какого-нибудь другого народа; он должен будет завоевать их силой торжествующего меча».

«Майн кампф» содержит много таких заявлений и открыто превозносит силу как орудие внешней политики…».

Но пытаясь наказать в Рашке граждан России за сомнение в убийстве 6 миллионов евреев, обвинители Рашки отрицают установленный Нюрнбергским трибуналом факт того, что руководитель Германии, Адольф Гитлер, не планировал применять силу против евреев - не планировал уничтожать евреев.

В Приговоре Международного военного трибунала (МВТ) в Нюрнберге факт этого установлен

«С самых ранних дней существования НСДАП антисемитизм занимал видное место в национал-социалистском мышлении и пропаганде. Считалось, что евреи не должны были иметь права на германское гражданство и что на них должна была возлагаться главная ответственность за все те бедствия, которые были причинены нации в результате войны 1914—1918 гг. Далее, антипатия к евреям усиливалась благодаря утверждению о превосходстве германской расы и крови. II глава 1 книги «Майн кампф» посвящена теории так называемой «Расы господ», — доктрине арийского превосходства над другими нациями и праву немцев, в силу своего превосходства, господствовать над другими народами и использовать их для достижения собственных целей. С приходом нацистов к власти в 1933 году преследование евреев стало официальной государственной политикой. 1 апреля 1933 г. нацистский имперский кабинет одобрил бойкот еврейских предприятий, и в течение последующих лет была проведена серия антисемитских законов, ограничивавших деятельность евреев в гражданских учреждениях, в правовых учреждениях, в журналистике и в вооруженных силах. В сентябре 1935 года были изданы так называемые нюрнбергские законы, наиболее важным последствием которых явилось лишение евреев германского гражданства. Таким образом, влияние еврейских элементов на положение вещей в Германии было ликвидировано, и еще один потенциальный источник оппозиции нацистской политике был устранен».

Как видите, установлен факт, что со стороны Гитлера ни полслова не было об уничтожении евреев или хотя бы об их высылке из страны.

Но акцентируя внимание на упоминании в приговоре сплетни об мнении подполковника Эйхмана, обвинители в деле Юшкова пытаются скрыть, что Гитлер не был настроен миролюбиво ко всем народам. Отнюдь! И Гитлер не скрывал своих целей, отразив их в свой книге «Майн кампф».

В Приговоре МВТ установил:

«…Восстановление германских границ 1914 года объявляется недостаточным, и говорится, что если Германия вообще хочет существовать, она должна существовать в качестве мировой державы и обладать необходимыми для этого обширными территориями.

В «Майн кампф» совершенно ясно указывается, где именно следует искать эти территории для расширения пространства Германии:

«Поэтому мы, национал-социалисты, совершенно намеренно зачеркнули линию поведения, которой следовала предвоенная Германия в своей внешней политике. Мы положили конец вечному германскому продвижению на Юг и Запад Европы и обратили наши взоры к землям на Востоке. Мы, наконец, положили предел колониальной политике и торговой политике предвоенных времен и перешли к территориальной политике будущего. Но когда мы говорим о новых территориях в Европе сегодня, мы должны, главным образом, думать о России и о пограничных государствах, подчиненных ей».

«Майн кампф» не должна рассматриваться как простое литературное упражнение или как изложение неизменной политики или плана, который не может быть модифицирован. Важное значение этой книги заключается в безусловной ее агрессивной тенденции, которая ясно проходит через все ее содержание…

…Доказательства, представленные Трибуналу, подтверждают, что Германия имела тщательно разработанные планы сокрушить СССР как политическую и военную державу, для того чтобы расчистить путь для экспансии Германии на Восток, в соответствии с ее стремлениями. В «Майн кампф» Гитлер писал:

«Если мы хотим приобрести новую территорию в Европе, то это может быть сделано в основном за счет России, и опять новая германская империя должна следовать по стопам тевтонских рыцарей. Но на этот раз земли для германского плуга будут приобретены германским мечом, и таким образом мы обеспечим нации хлеб насущный…».

Как видите, МВТ установил факт того, что политика уничтожения русских и захват территории России, выраженные в «Майн кампф» были не литературными гиперболами, а реальной программой, однако Трибунал пошёл дальше, не останавливаясь только на «Майн кампф».

«…Для того чтобы быть преступным, планирование должно не просто покоиться на декларациях партийной программы, таких, какие содержатся в 21 пункте нацистской партии, объявленных в 1921 году, или в политических утверждениях, высказанных в «Майн кампф» в более поздние годы. Трибунал должен выяснить, существовал ли конкретный план ведения войны, и определить участников этого конкретного плана…».

И в приговоре МВТ установлены факты реализации этих планов не по сплетням, а по реальным доказательствам.

«…Изложенные выше преступления против гражданского населения являются чудовищными. Из представленных доказательств явствует, что во всяком случае на Востоке массовые убийства и зверства совершались не только в целях подавления оппозиции и сопротивления германским оккупационным войскам. В Польше и Советском Союзе эти преступления являлись частью плана, заключавшегося в намерении отделаться от всего местного населения путем изгнания и истребления его для того, чтобы колонизировать освободившуюся территорию немцами. В том же духе Гитлер писал в «Майн кампф»; этот план был совершенно ясно изложен Гиммлером в июле 1942 года, когда последний писал:

«В наши задачи не входит германизация Востока в том смысле, как это понималось раньше, т. е. германизация, заключающаяся в обучении населения немецкому языку и немецким законам; мы хотим добиться того, чтобы на Востоке жили исключительно люди чистой немецкой крови».

В августе 1942 года один из подчиненных Розенберга следующим образом суммировал политику в отношении восточных территорий, которая была ранее сформулирована Борманом:

«Славяне должны на нас работать. Если они нам более не нужны, они могут умереть. Поэтому обязательные прививки и медицинское обслуживание немецкими врачами представляются излишними. Рост славянского населения является нежелательным»…».

Обвиняя Юшкова в том, что он, якобы, отрицает установленный Трибуналом «факт» того, что нацисты, якобы, уничтожили 6 миллионов евреев, обвинение Юшкова отводит внимание от вскрытых МВТ фактов того, что главным в планах нацистов был военный захват России с уничтожением и изгнанием не евреев, а русских!

Уничтожение русских и захват их земель было целью нацистов, и Трибунал это установил!

Этот отвод внимания по своей сути хуже просто отрицания фактов, установленных Трибуналом, поскольку не просто скрывает, но и подменяет истинные цели нацистов, РЕАБИЛИТИРУЯ нацизм в глазах граждан России тем, что внедряет в умы граждан мысль, что Гитлер и нацизм были хорошие - НАЦИЗМ НЕ ПРОТИВ РУССКИХ ВЫСТУПАЛ, а только против евреев.

Вот поэтому подобные уголовные дела и являются реабилитацией нацизма.

Вернёмся в 2010 год:

«Генеральная прокуратура РФ причислила книгу Адольфа Гитлера «Майн Кампф» («Моя борьба») к экстремистской литературе. Об этом сообщается на официальном сайте ведомства.

Согласно сообщению прокуратуры, книга «выражает милитаристское мировоззрение и оправдывает дискриминацию и уничтожение лиц неарийских рас, отражает идеи, реализацией которых стало начало Второй мировой войны».

Ну и риторический вопрос. Ну и кем, как не прихвостнями нацистов следует считать Генеральную прокуратуру Рашки, которая нагло лжёт про «уничтожение лиц неарийских рас», о чём в «Майн кампф» и близко ничего нет, а Гитлер в этой книге планируется захват и порабощение русского народа? Кем, как не лицами, реабилитирующими нацизм в глазах граждан России, следует считать Генпрокуратуру?