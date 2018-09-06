Наши Ту-160 послали туда, где их не должно быть

Два стратегических бомбардировщика Ту-160 провели учения в Средиземном море, сообщили в Минобороны. Они поднялись с аэродрома Энгельс. Как отмечается, полет проходил над нейтральными водами Каспийского и Средиземного морей.

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Честно говоря, открываю рот и ничего не могу понять!

Ту-160 на сегодня наш лучший стратегический бомбардировщик. Что ему делать в Средиземном море? Оно же - средиземное!

Важной особеннотью стратегического бомбардировщика, когда он находится на боевом дежурстве и несет ядерное оружие - это никогда и ни при каких обстоятельствах не входить в зону действия ПВО противника.

А теперь глянем на карту - где можно с Каспия долететь до Средиземноморья, и находиться при этом все время над нейтральными водами? Да и в самом Средиземном море миновать средства ПВО находящихся там в изобилии кораблей стран НАТО тоже невозможно. Это фактически "внутреннее море" НАТО. Нашим Ту-160 в Средиземном море делать нечего!

Кому пришло в голову проводить учения "стратегов" в Средиземном море?

Явно не военным. Это какая-то "хитрая" внешнеполитическая инициатива...

А.Б.