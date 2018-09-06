Кто владеет информацией,
владеет миром
Рейтинг
все лучшие новости >>
English
  
Кольцо оппозиции
    
Форум
Главная
Политический расклад
Экономическая реальность
Жизнь регионов
Общество и его культура
Силовые структуры
Особенности внешней политики
Компрометирующие материалы
Московский листок

Наши Ту-160 послали туда, где их не должно быть

Опубликовано 06.09.2018 в разделе комментариев 3

война государство
Наши Ту-160 послали туда, где их не должно быть

Два стратегических бомбардировщика Ту-160 провели учения в Средиземном море, сообщили в Минобороны. Они поднялись с аэродрома Энгельс. Как отмечается, полет проходил над нейтральными водами Каспийского и Средиземного морей.

***

Честно говоря, открываю рот и ничего не могу понять!

Ту-160 на сегодня наш лучший стратегический бомбардировщик. Что ему делать в Средиземном море? Оно же - средиземное!

Важной особеннотью стратегического бомбардировщика, когда он находится на боевом дежурстве и несет ядерное оружие - это никогда и ни при каких обстоятельствах не входить в зону действия ПВО противника. 

А теперь глянем на карту - где можно с Каспия долететь до Средиземноморья, и находиться при этом все время над нейтральными водами? Да и в самом Средиземном море миновать средства ПВО находящихся там в изобилии кораблей стран НАТО тоже невозможно. Это фактически "внутреннее море" НАТО. Нашим Ту-160 в Средиземном море делать нечего! 

Кому пришло в голову проводить учения "стратегов" в Средиземном море?

Явно не военным. Это какая-то "хитрая" внешнеполитическая инициатива...

А.Б.



Рейтинг:   4.75,  Голосов: 4
Поделиться

читайте нас в Я.Новости
Всего комментариев к статье: 3
Комментарии не премодерируются и их можно оставлять анонимно
Re: чтобы таки бомбить -нужно быть вблизи таки цели
хаха написал 06.09.2018 00:59
А такое устройство, как ракета, теперь не в моде.
Ответить
Снова какие-то хохлы устроили провокацию.
-Что это? написал 06.09.2018 00:57
Дима из Запорожья,наверное.
Кстати,где он?
Давно анекдотов про Мюллера с 7-ой минуты не слышали.
Ответить
Как у нас в село вчера Завлила немчура! Яйка, курка, сало, млеко Выносили со двора!
!!!DAJATOTBOGTAKIDA!!! написал 06.09.2018 00:52
- Ой я Вас таки умоля-яяю-юю! Таки да - это же бомбардировщик, а чтобы таки бомбить -нужно быть вблизи таки цели - то таки да...
Ответить
Написать комментарий
Ваше имя:
Заголовок:
Комментарий:
Введите число, указанное на картинке:

Опрос
  • За кого вы бы проголосовали на выборах мэра Москвы?:
Результаты
Интернет-ТВ
Что с ними нужно еще сделать, чтобы они начали протестовать?
Что с ними нужно еще сделать, чтобы они начали про...
03.09.2018
Москва: участники митинга против пенсионной реформы
Москва: участники митинга против пенсионной реформ...
06.09.2018
<< прислать видео
все видео >>
Новости
Рабочие Ижевска хорошо оснастили Росгвардию для борьбы с рабочим классом (0)
Маяковского не дают читать школьнице из-за любви или оскорбления герба РФ? (0)
Москва: участники митинга против пенсионной реформы (0)
Наши Ту-160 послали туда, где их не должно быть (3)
Как обвинители Юшкова реабилитируют нацизм (0)
Великобритания назвала подозреваемых в отравлении Скрипалей (7)
Сергей Удальцов начал в заключении пить воду, но голодовки не прекращает (5)
ЕС согласовал продление антироссийских санкций еще на полгода (2)
ФОМ: 65% россиян считают российское общество несправедливым (7)
Урал тряхнуло на 5,5 баллов (10)
Анонсы
<< добавить анонс
последние анонсы >>
Добавить свой материал
Наша блогосфера
Дарья Митина Дарья Митина: Рванёт или не рванёт?...
Максим Калашников Максим Калашников: Какое счастье принесла Москва Донбассу?
Дарья Митина Дарья Митина: Кoлoбoк и чак-чак
Дарья Митина Дарья Митина: Гoвoрят участники "пенсиoннoгo" митинга 2 сентября
Максим Калашников Максим Калашников: Картинка с одной из избирательных кампаний
Все записи >>
Авторы
Баранов Анатолий Гельман Моисей
Гранатова Анна Гречанинов Владимир
Ихлов Евгений Калашников Максим
Майсурян Александр Митина Дарья
Морозова Наталья Московченко Николай
Нагорный Александр Пионтковский Андрей
Саматов Сергей Эйдман Игорь
Чёрный Дмитрий

              
© 1998-2017 ФОРУМ.мск (наши зеркала: forum-msk.org forum-msk.com.ua forummsk.info)
о нас | наша кнопка | реклама на сайте | связаться с нами | email: forum-msk@yandex.ru
Рейтинг@Mail.ru       читайте нас также: pda | twitter | rss