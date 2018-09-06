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Московский листок

Рабочие Ижевска хорошо оснастили Росгвардию для борьбы с рабочим классом

Опубликовано 06.09.2018 автором Денис Бацан в разделе комментариев 4

позор калашников рабочий класс росгвардия ижевск
Рабочие Ижевска хорошо оснастили Росгвардию для борьбы с рабочим классом

Фашистский технический прогресс сделал ещё один плевок вперёд. Некогда славные ижевские оружейники, а ныне кузница фашистского оружия — военно-карательный концерн “Калашников” выкатил специальный броневик “Стена”, предназначенный для эффективного разгона и жестокого подавления рабочих демонстраций, митингов протеста, открытых собраний трудящихся и прочих “террористических акций”. 

Буржуазная власть уже готова косить рабочих, как траву, летальным оружием. “Стена” показывает, что российская олигархия ждёт не просто отдельных стычек с протестующими трудящимися, а готовится к настоящим боям по всей стране, когда на улицы выйдут уже не тысячи, а сотни тысяч голодных рабочих, нищих служащих, полупролетариев, разорённой мелкой буржуазии, студентов...

Это вот зловещее на уровне кузова находящееся возвышение с окошками - ни что иное, как выдвигающийся вперёд механизм, создающий на уровне земли (асфальта) перед кабиной этой "машины человеколюбия" - раскладной щит для наступления росгвардейцев на демонстрации.

Как и у кого в "Калашникове" столь богато работает воображение в деле оснащения власти миллиардеров "защитными механизмами"?

Ведь если тот же Уралвагонзавод, производящий не только вагоны и цистерны для легального воровства олигархами нефти и угля у населения России, почти банкрот, то есть пока в Ижевске не секьюрити олигархов и силовигархов, а - свои "Левши"! И тоже ведь на этапе сборки рабочие делают такие чудо-машины для подавления рабочих же!

Они не задумываются о том, что ими же сделанное "оружие олигархата" может быть повёрнуто против них, когда на заводе грянет локаут, как на Владимирском тракторном?..

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Всего комментариев к статье: 4
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Говорила баба деду Я в америку уеду! Ах ты ж старая -зда! Туда ж не холят поезда!
!!!OJ-TOT-TAKI DA!!!&- написал 06.09.2018 02:42
"когда на улицы выйдут уже не тысячи, а сотни тысяч голодных рабочих, нищих служащих, полупролетариев, разоренной мелкой буржуазии, студентов..."
- Таки бы-дла и пот(донков) бы-дла, которое в гавн-остройку таки пропило, пеРдало, прос-рало СССР и пустило страну по ветру, а теперь не желает получать за это вполне заслуженных -з-д-юлей от Мамки-Истории - то таки да...
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Говорила баба деду Я в америку уеду! Ах ты ж старая -зда! Туда ж не холят поезда!
!!!OJ-TOT-TAKI DA!!!&- написал 06.09.2018 02:41
"когда на улицы выйдут уже не тысячи, а сотни тысяч голодных рабочих, нищих служащих, полупролетариев, разоренной мелкой буржуазии, студентов..."
- Таки бы-дла и пот(донков) бы-дла, которое в гавн-остройку таки пропило, пеРдало, прос-рало СССР и пустило страну по ветру, а теперь не желает получать за это вполне заслуженных -з-д-юлей от Мамки-Истории - то таки да...
Ответить
Говорила баба деду Я в америку уеду! Ах ты ж старая -зда! Туда ж не холят поезда!
!!!OJTOT-TAKIDA!!!& написал 06.09.2018 02:16
"Рабочие Ижевска хорошо оснастили Росгвардию для борьбы с рабочим классом"
- Теперь тупые, вечнопьяные роботы-матаголики уже не смогут пропить страну, кака они сделали вместе с Алкашом Мордатым? То таки да-аа?
- Но останавливаться на достигнутом - это хуже преступления! Для борьбы с бесноватыми гав-ноиками и безумными вчонкиными -и их передовым отрядом - ебанымивротлибераламиправозащитниками - нужно переделать боевой робот "Уран-9", снять с него башню и поставить бешено вращающийся винт, по типу вертолетного, сделанный из особо прочной стали, таки чтобы каждая его лопасть - таки оканчивалась Секирой Необоснованных Репрессий - то таки да! Только с таким таки супероружием можно будет таки победить деструктивные социальные силы - ДСС - то таки да!
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(без названия)
киргуду написал 06.09.2018 01:42
да не переживайте ребята и эта типа"стена"горит и не плохо...путин тоже хвалил "калину",ведро оказалось с болтами....то что при путине изобретено ,ДРАВА !!!
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