"Рабочие Ижевска хорошо оснастили Росгвардию для борьбы с рабочим классом"

Фашистский технический прогресс сделал ещё один плевок вперёд. Некогда славные ижевские оружейники, а ныне кузница фашистского оружия — военно-карательный концерн “Калашников” выкатил специальный броневик “Стена”, предназначенный для эффективного разгона и жестокого подавления рабочих демонстраций, митингов протеста, открытых собраний трудящихся и прочих “террористических акций”.

Буржуазная власть уже готова косить рабочих, как траву, летальным оружием. “Стена” показывает, что российская олигархия ждёт не просто отдельных стычек с протестующими трудящимися, а готовится к настоящим боям по всей стране, когда на улицы выйдут уже не тысячи, а сотни тысяч голодных рабочих, нищих служащих, полупролетариев, разорённой мелкой буржуазии, студентов...

Это вот зловещее на уровне кузова находящееся возвышение с окошками - ни что иное, как выдвигающийся вперёд механизм, создающий на уровне земли (асфальта) перед кабиной этой "машины человеколюбия" - раскладной щит для наступления росгвардейцев на демонстрации.

Как и у кого в "Калашникове" столь богато работает воображение в деле оснащения власти миллиардеров "защитными механизмами"?

Ведь если тот же Уралвагонзавод, производящий не только вагоны и цистерны для легального воровства олигархами нефти и угля у населения России, почти банкрот, то есть пока в Ижевске не секьюрити олигархов и силовигархов, а - свои "Левши"! И тоже ведь на этапе сборки рабочие делают такие чудо-машины для подавления рабочих же!

Они не задумываются о том, что ими же сделанное "оружие олигархата" может быть повёрнуто против них, когда на заводе грянет локаут, как на Владимирском тракторном?..

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