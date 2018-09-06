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Московский листок

Анатолий Баранов: Почему "день тишины" не для Путина?

Опубликовано 06.09.2018 в разделе комментариев 0

выборы собянин кумин
Анатолий Баранов: Почему "день тишины" не для Путина?

Дал комментарий "Свободной прессе".

8 сентября, накануне дня единого голосования, кандидат в мэры Москвы Сергей Собянин откроет новый концертный зал в парке «Зарядье». Возможно, в церемонии примут участие президент Владимир Путин и премьер Дмитрий Медведев. Об этом сообщил сайт ВВС. Если первые лица государства посетят открытие зала, то нынешний градоначальник столицы, без сомнения, заработает в глазах избирателей дополнительные очки.

День, предшествующий голосованию, которое пройдет 9 сентября во многих регионах России, в том числе и в Москве, принято называть «днем тишины». В это время, согласно федеральному законодательству, запрещена уличная агитация, распространение политической рекламы в СМИ, публикация опросов общественного мнения и т. п. Цель подобного запрета — оградить избирателя от психологического давления накануне судьбоносного выбора.

Главный редактор ФОРУМа. мск Анатолий Баранов не исключает, что Путин видит в Собянине своего преемника и поэтому так «нянчится» с ним. 

— Разумеется, поведение властей с чисто юридической точки зрения казуистикой назвать нельзя — это чистой воды «хуцпа» (так евреи называют дерзость, наглость, нахальство — ред.) Путин участвует в избирательной кампании Собянина, но это участием не является. Другой свежий пример юридической «хуцпы» властей — отказ Мосгорсуда в иске другого кандидата от левых Вадима Кумина по поводу снятия Собянина как раз из-за незаконной агитации. 

«Такой способ ведения предвыборной кампании представителями власти, в основе которого лежит принцип „Своим всё, остальным — закон“, действует уже много лет» — это написал Кумин в своем заявлении после суда, и это правда. 

— Такое наблюдается в первую очередь в отношении кандидатов от левых сил. В традиционно левой России они, как правило, имеют лучшие позиции среди всех претендентов… 

— Вот Александр Рыклин пишет в своем Фейсбуке, совсем не с левых позиций: «…вовлечение в предвыборную кампанию московского мэра Владимира Путина означает только одно — у них катастрофически проседает явка, и главная их забота нынче — загнать на участки москвичей… Чучелом, тушкой, как угодно… Хоть Путиным… Кстати, то обстоятельство, что Собянин легко привлекает к своей кампании главу государства, любопытно само по себе… Кажется, какое дело небожителю до столичной явки? Ан, нет — идет…», — считает Рыклин. 

— У либералов с Путиным своя война… 

— По поводу явки — верно, но лишь отчасти. Только недавно на муниципальных выборах в Москве либералы получили приличное число мест в муниципальных собраниях именно на фоне очень низкой явки. Москвичи в целом не пришли, а организованные сторонники либералов — явились и проголосовали. 

Но сейчас свой кандидат есть только у левых (не считать же и правда либералом кандидата от ЛДПР). И на фоне низкой явки у него неплохие шансы — при условии мобилизации левого избирателя. Пока что мобилизация слабая. Сужу по итогам акций протеста против «пенсионной реформы». Не скажу, что ее нет — есть она, но для победы на выборах явно недостаточна. 

Но мобилизоваться надо, не набираться на шашлыках до зеленых соплей, а к вечеру все же дойти до избирательного участка. 

— Кажется, Собянин в Кремле на особом счету… 

— Значение, которое придает этим выборам Кремль, тоже очевидно. Собянин, кстати, вероятный преемник Медведева на посту премьера, а там и до преемника президента рукой подать. Смотрите, в стране идут выборы глав регионов в 22 субъектах Федерации, но о них не видно и не слышно — вот, рядом, в Подмосковье выборы губернатора, а много об этом информации? Иное дело Москва — как будто президента выбираем, ей богу…



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