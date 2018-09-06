Настроения в Путинской России, как перед кириенковским дефолтом или даже перед революцией

Социологи "Левада-Центра" отмечают резкий рост уровня напряженности среди россиян и сравнивают его с показателями, которые фиксировались перед дефолтом 1998 года. По словам директора центра Льва Гудкова, это не относится к какой-то конкретной проблеме - повысились общая тревожность и недовольство, пишет "Коммерсант".

Опрос о волнующих россиян проблемах проводился в конце августа. По сравнению с тем же периодом прошлого года участники опроса отмечали почти все пункты в анкетах. Особенно остро россияне восприняли рост цен (72% респондентов), 52% чувствуют "обнищание населения". Практически каждого второго волнует безработица (48%).

По 30% респондентов сказали о кризисе в экономике и несправедливом распределении доходов. 21% россиян считают проблемой "кризис морали, культуры и нравственности". Россиян стало больше беспокоить ухудшение состояния окружающей среды (было 14%, стало 25%) и рост числа уголовных преступлений (с 8% до 15%).

Наименьшее беспокойство у населения вызывают "теракты в Чечне и на Северном Кавказе" (3%), конфликты во власти (3%), рост заболеваемости СПИДом (4%) и ограничение гражданских прав (6%).

Социологи затрудняются прогнозировать, выльется ли недовольство в массовые протесты или повлияет на результаты сентябрьских выборов. По словам Гудкова, "поднялись инертные слои", у людей "начинает прорываться повседневное напряжение".

Ранее протестные настроения россиян исследовал ВЦИОМ и констатировал, что после выступления президента РФ Владимира Путина по пенсионной реформе желание граждан протестовать убавилось. 71% респондентов считают массовые акции против повышения пенсионного возраста бесполезными - в июле такого мнения придерживался 51% опрошенных. В то же время протестные настроения остались на уровне выше обычного.

В единый день голосования 9 сентября в разных регионах страны запланированы митинги против пенсионной реформы, организованные оппозиционером Алексеем Навальным. Власти под разными предлогами отказывают сторонникам политика. Сам Навальный отбывает 30 суток административного ареста за январскую "забастовку избирателей".

Если соотнести данные "Левады" с данными ФОМ - вырисовывается вообще предреволюционная ситуация.

Подавляющее большинство россиян (65%) считают, что современное российское общество устроено несправедливо, а нынешние власти либо не хотят, либо не могут исправить ситуацию, сообщает фонд Общественное мнение.

При этом 58% респондентов уверены, что российское общество устроено менее справедливо, чем советское в 70–80-е годы. Иного мнения придерживаются только 22% опрошенных.

77% опрошенных считают, что в РФ несправедливо распределяются доходы от продажи национальных природных богатств – нефти, газа, угля. 78% респондентов сочли несправедливым, что богатые и бедные платят в качестве налога одинаковый процент от своих доходов.

Данные социологов суммарно говорят о том, что нынешние настроения "низы не могут" при появлении организованной политической силы (подобной партии большевиков в 1917-м), готовой вернуть им советские перспективы, социалистическую собственность (недра, заводы и пр.) и социальные гарантии - мгновенно трансформируются в поддержку социалистической революции.

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