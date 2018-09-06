В США сорок миллионов недоедают или просто голодают

Число американцев, испытывавших проблемы с доступом к продовольствию, в 2017 году сократилось на 2,8% по сравнению с предыдущим годом и составило около 40 млн человек, что является минимальной отметкой с 2007 года, свидетельствуют данные ежегодного отчета министерства сельского хозяйства США.

Во многом снижение числа американцев, рискующих оказаться без пропитания, вызвано снижением безработицы в США. В августе 2018 года показатель составил минимальные с 2000 года 3,9%.

Наиболее тревожная ситуация с продовольственной безопасностью наблюдалась в штате Нью-Мексико - здесь около 17,9% домохозяйств в какой-то момент в прошлом году сталкивались со сложностями в вопросе обеспечения себя едой. Самый низкий процент домохозяйств, столкнувшихся с угрозой голода, зафиксирован на Гавайях - 7,4%.

Лучшие показатели обеспеченности едой также наблюдаются в традиционно зажиточных штатах на северо-востоке США (Вермонт, Массачусетс, и т.д.), а также в северных штатах центрального региона - Айова, Миннесота, Висконсин, Северная и Южная Дакота. Самые большие проблемы с едой испытывают жители южных штатов - помимо Нью-Мексико, в зоне риска находятся Миссисипи, Арканзас, Луизиана, Алабама и Кентукки.

Число американцев, участвующих в программе продовольственной помощи (Supplemental Nutrition Assistance Program, SNAP, известная как "продовольственные талоны"), в мае 2018 года (последний месяц, за которые доступны данные) упало до минимального уровня с декабря 2009 года - 39,3 млн человек.

Около 58% американцев, испытывающих проблемы в доступе к продовольствию, либо пользуются талонами на продовольствие, либо участвуют в программах по предоставлению бесплатных школьных обедов или продовольственной помощи матерям с детьми.

В настоящее время в Конгрессе обсуждается вопрос перенаправления части средств, выделяемых на программу SNAP, на организацию курсов переквалификации безработных. Такое предложение внесли члены Республиканской партии, демократы выступают резко против таких изменений.

От редакции: Понятно, что мягкая, фарисейская формулировка "проблемы с доступом к продовольствию" (транспортные? или всё-таки финансовые?!) - не заслоняет проблемы. Да, бедные, недоедающие и голодающие есть и в США, и их много - сорок миллионов. При этом программа Трампа по возвращению производств в США уже работает, если за год безработица подвинулась - но даже трампизм тут ничего не решает. Голодает "идол" российских и украинских либералов, голодает местами.

Мало кто помнит (и уж точно в США это помнить правящие господа не будут), но когда в Венесуэле жив был команданте Чавес, то работала и специальная программа по обеспечению этих самых миллионов полунищих граждан США дешёвой нефтью (бензином) из Венесуэлы. Обама не сопротивлялся такой помощи, но кто-то в США явно испытывал вулканическую ярость - ведь помощь Боливарианской республики не могла не перейти в политическую плоскость, в действенную и конструктивную критику капитализма, в "надругательство над величием Империи".

Сейчас Венесуэле не до помощи беднякам в США - у самой была девальвация только что, а знать США и Колумбии продолжает помогать либерал-оппозиционерам в покушениях на лидера республики. Но и эти покушения, и общий враждебный фон не сотрут того факта, что беря пример с Кубы, которая лечила на своей территории детей Чернобыля даже в самые тяжёлые для неё 90-е годы, - Венесуэла, однако вписала себя в семейные альбомы бедноты США, и эту помощь оттуда не вычеркнешь сюжетами на телеканалах и радиопередачами о "тоталитарном" Мадуро.

Дмитрий Чёрный, член ЦК ОКП