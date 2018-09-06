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Московский листок

Даже в Газпроме и Роснефти дела плохи: отменили бонусы и выходят из СПГ-проектов

Опубликовано 06.09.2018 в разделе комментариев 0

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Даже в Газпроме и Роснефти дела плохи: отменили бонусы и выходят из СПГ-проектов

«Роснефть» выходит из проекта «Печора СПГ» без обязательств и убытков. Такую информацию приводит Единый государственный реестр юридических лиц (ЕГРЮЛ). 

Согласно данным ЕГРЮЛ, 31 августа 2018 года доля дочерней структуры «Роснефти» — ООО «РН-Газ» — в компании «РН-Печора СПГ», которая должна была реализовывать соответствующий проект, изменилась и составила 1%. До этого доля компании составляла 50,1%. Теперь 99% «РН-Печора СПГ» принадлежат компании CH Gas Pte ltd, которая контролируется группой «Аллтек». 

В начале 2018 года Госдума отклонила законопроект, который должен был позволить экспорт СПГ с проекта «Печора СПГ».

Тем временем и из второй цитадели путинской стабильности и силовигархии, из Газпрома наши надёжные товарищи собщают, - как модно сейчас выражаться, что мечты перестали сбываться.

Даже в питерском Газпроме! Который нашёл средства на строительство бессмысленного высоченного небоскрёба...

Отменили сотрудникам-газпромовцам все премии и бонусы: дополнительный окладик на День газовика, четыре - дамам на 8 марта, и прочие ресурсные радости.

Не о чем мечтать!

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