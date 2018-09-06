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Московский листок

КНР намерена за ближайшую пятилетку постепенно снизить пенсионный возраст на 5 лет

Опубликовано 06.09.2018 в разделе комментариев 5

социализм кнр пенсионеры
КНР намерена за ближайшую пятилетку постепенно снизить пенсионный возраст на 5 лет

Сейчас в КНР действует традиционная для социалистических стран пенсионная система 60/55, однако правительство ещё в 2014 году объявило о планах её пересмотреть, исходя из научных исследований. По данным китайских ученых, работа после 55 лет для мужчин и после 50-52 для женщин зачастую ведет к переутомлению и депрессивным расстройствам. 

К 2022 году КНР намерена постепенно снизить пенсионный возраст на 5 лет. В пресс-релизе Компартии о таком решении говорится, что не следует волноваться о возможных последствиях для экономики: «В век технологий, когда машины всё чаще могут заменять тяжёлый человеческий труд, любое государство обязано позаботиться об отдыхе своих граждан и постепенно улучшать условия их жизни и труда». 

Помимо снижения пенсионного возраста, правительство Китая намерено поощрять тех, кто всё равно будет работать после выхода на пенсию. В этом случае китайцы берут пример с соседней Северной Кореи, где каждый работающий пенсионер получает прибавку сначала в 225 тысяч вон ($250) в месяц, затем в 400 тысяч вон ($450), а с 70 лет и далее — в размере 540 тысяч вон ($600) ежемесячно с ежегодной субсидией, эквивалентной $2000, на заграничные путешествия. В Китае планируют сделать полный аналог этой системы и выйти на аналогичные вознаграждения пенсионерам уже к 2025 году. 

«Старики из КНДР на пенсии смотрят мир, отдыхают в дружественных и дальних странах. Наши пенсионеры заслужили жить не хуже своих северокорейских товарищей», — рассказали в правительстве Китая.

Кстати, басплатное обсепечение граждан в КНДР распространяется и на программы образования, медпомощи и жилья. В фокусе интереса мировой общественности – полноценность и всеобщность проводимых государством мероприятий в этих сферах.

Система всеобщего обязательного бесплатного образования: полное право на обучение, реализация всех учебных планов учащихся, предоставление студентам госстипендий.

О плате при регистрации в учебные заведения, о помесячной плате за обучение в КНДР даже понятия не имеется, как и в СССР. 

В перечне всеобщего бесплатного медобслуживания – медосмотр, экспертиза, диагноз, лечение, операция, постельный режим, выдача лекарств, акушерская помощь в Пхеньянском и других лучших роддомах и многое прочее. Лечит в КНДР государство и это хорошо ощущает на себе каждый гражданин Республики.

Бесплатно предоставляются рабочим, служащим и даже крестьянам-кооператорам жилые дома, построенные за счет государства.

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Всего комментариев к статье: 5
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Re: Ну че
даю добро написал 06.09.2018 13:28
когда написал 06.09.2018 12:58
сносить балядскую путькинскую банду?
===============
Можешь начинать сносить)))
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(без названия)
киргуду написал 06.09.2018 13:26
это кремлин мафия,все натырить денег не могут...путин тоже,куда захотел,туда полетел со свитой,плевать хотел что народные деньги тратит......захотел списал долг,захотел помог банкам.....
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Re:
кацапчук написал 06.09.2018 13:00
Ты, убогий пропагандон, не ерничай. Сам, небось, кормишься с руки своих работодателей капиталистов-угнетателей трудового народа. Или ты идейный? Так вот. Засунь свои фантазии куда подальше, а лучше подотрись ими. Только отвечая мне, не размазывай сопли по своей физиономии. Не заплачу.
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Ну че
когда написал 06.09.2018 12:58
сносить балядскую путькинскую банду?
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(без названия)
Хожу только галсом написал 06.09.2018 12:38
Я так думаю. Когда придете к власти понизьте возраст выхода на пенсию аж до 35 лет мужчинам и до 29 лет женщинам.
Поддержка населения обеспечена!
В жизни все будут работать в любом случае, ну кто это молодым начнет бить баклуши!? А прибавка от родной коммунистической партии не помешает. И деньги будут тратить на наши русские товары, и пить не будут этож пенсионные!
И впереди планеты всей. Да как Гагарин первым в космос, так Россия руководимая и направляемая всенародно любимой Объединеной Коммунистической Партией будет первой в вопросе понижения пенсионного возраста.
Как считаете? Товарищи мои дорогие.
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