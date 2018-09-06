КНР намерена за ближайшую пятилетку постепенно снизить пенсионный возраст на 5 лет

Сейчас в КНР действует традиционная для социалистических стран пенсионная система 60/55, однако правительство ещё в 2014 году объявило о планах её пересмотреть, исходя из научных исследований. По данным китайских ученых, работа после 55 лет для мужчин и после 50-52 для женщин зачастую ведет к переутомлению и депрессивным расстройствам.

К 2022 году КНР намерена постепенно снизить пенсионный возраст на 5 лет. В пресс-релизе Компартии о таком решении говорится, что не следует волноваться о возможных последствиях для экономики: «В век технологий, когда машины всё чаще могут заменять тяжёлый человеческий труд, любое государство обязано позаботиться об отдыхе своих граждан и постепенно улучшать условия их жизни и труда».

Помимо снижения пенсионного возраста, правительство Китая намерено поощрять тех, кто всё равно будет работать после выхода на пенсию. В этом случае китайцы берут пример с соседней Северной Кореи, где каждый работающий пенсионер получает прибавку сначала в 225 тысяч вон ($250) в месяц, затем в 400 тысяч вон ($450), а с 70 лет и далее — в размере 540 тысяч вон ($600) ежемесячно с ежегодной субсидией, эквивалентной $2000, на заграничные путешествия. В Китае планируют сделать полный аналог этой системы и выйти на аналогичные вознаграждения пенсионерам уже к 2025 году.

«Старики из КНДР на пенсии смотрят мир, отдыхают в дружественных и дальних странах. Наши пенсионеры заслужили жить не хуже своих северокорейских товарищей», — рассказали в правительстве Китая.

Кстати, басплатное обсепечение граждан в КНДР распространяется и на программы образования, медпомощи и жилья. В фокусе интереса мировой общественности – полноценность и всеобщность проводимых государством мероприятий в этих сферах.

Система всеобщего обязательного бесплатного образования: полное право на обучение, реализация всех учебных планов учащихся, предоставление студентам госстипендий.

О плате при регистрации в учебные заведения, о помесячной плате за обучение в КНДР даже понятия не имеется, как и в СССР.

В перечне всеобщего бесплатного медобслуживания – медосмотр, экспертиза, диагноз, лечение, операция, постельный режим, выдача лекарств, акушерская помощь в Пхеньянском и других лучших роддомах и многое прочее. Лечит в КНДР государство и это хорошо ощущает на себе каждый гражданин Республики.

Бесплатно предоставляются рабочим, служащим и даже крестьянам-кооператорам жилые дома, построенные за счет государства.

Материалы по теме:

Бесплатное образование, здравоохранение и жильё в КНДР

Социалистическое сельское хозяйство КНДР пополнит новейшая овощеферма