Кто владеет информацией,
владеет миром
Рейтинг
все лучшие новости >>
English
  
Кольцо оппозиции
    
Форум
Главная
Политический расклад
Экономическая реальность
Жизнь регионов
Общество и его культура
Силовые структуры
Особенности внешней политики
Компрометирующие материалы
Московский листок

Пенсионный фонд в лице алтайских сотрудников добавил к семейному бюджету крымского отдыха 228 тысяч рублей государственного

Опубликовано 06.09.2018 в разделе комментариев 2

классоваяненависть пенсионеры алтай фонд растратчики
Пенсионный фонд в лице алтайских сотрудников добавил к семейному бюджету крымского отдыха 228 тысяч рублей государственного

На Алтае сотрудники Пенсионного фонда съездили с родственниками в Крым и Сочи, похитив из государственного бюджета 228 тысяч рублей. В растрате бюджетных денег обвинили двух работников управления пенсионного фонда в Кош-Агачском районе Республики Алтай, сообщает издание "Новости горного Алтая" 5 сентября. 

По версии следствия, обвиняемые незаконно получили компенсацию за проезд к месту отпуска и обратно на себя и своих родственников. Для этого они предоставили руководителю учреждения поддельные документы о якобы приобретавшихся авиабилетах на рейсы в города Москву, Симферополь, Сочи. 

Один из сотрудников ПФР похитил более 172 тысяч рублей, второй - более 56 тысяч рублей. Уголовное дело в отношении них направлено в суд, в ходе следствия обвиняемые полностью признали свою вину и возместили причиненный ущерб. 

Ссылаясь на республиканскую прокуратуру, издание поясняет, что курортникам грозит наказание в виде двух лет лишения свободы. 

Отметим, на сайте самой прокуратуры сообщается о деле по хищению бюджетных средств на отдых только одной обвиняемой с инициалом О., которая незаконно получила компенсацию за проезд к месту отпуска и обратно на себя и своих родственников. Ведомство называет сумму хищения - около 69 тысяч рублей. 

В конце августа на фоне протестных настроений в обществе против пенсионной реформы Фонд борьбы с коррупцией опубликовал расследование, в котором выяснил, что глава Пенсионного фонда РФ Антон Дроздов - миллиардер. 

За последние девять лет, с момента вступления Дроздова в должность главы Пенсионного фонда России, он и его семья приобрели/получили имущества на 900 с лишним миллионов рублей. При этом официальная зарплата Дроздова - чуть больше 300 тысяч рублей в месяц, то есть около четырех миллионов рублей в год.

Отметим, что на официального инициатора пенсионной реформы, который первым начал её расхваливать, на Медведева уже пал гнев граждан РФ. 

Граждане РФ в июле предложили снизить заработную плату премьер-министру страны Дмитрию Медведеву до прожиточного минимума. В Сети набирает обороты новая петиция - более 400 тыс. подписавшихся. Михаил Базеев предложил данную инициативу аж два года назад, она, вероятно, так и не получила бы популярности, если бы не пенсионная реформа. За два дня документ успел набрать 411 тыс. подписей. 

"Чиновники во главе с министрами правительства устранились от решения задач по улучшению жизни общества, которое их содержит, в социальном государстве каждый должен получать столько, сколько заработал на благо общества. Если прожиточный минимум установлен для рядовых граждан, то и министрам правительства для стимулирования работы необходимо установить оплату в размере прожиточного минимума", - написал два года назад Базеев.  

Материалы по теме:

Социализм и равенство

На обновление банкнот в Путинской России денег пока хватает

КНР намерена за ближайшую пятилетку постепенно снизить пенсионный возраст на 5 лет

Четыреста тысяч граждан РФ требуют снизить до прожиточного минимума зарплату Медведева

Настроения в Путинской России, как перед кириенковским дефолтом или даже перед революцией 



Рейтинг:   0,  Голосов: 0
Поделиться

читайте нас в Я.Новости
Всего комментариев к статье: 2
Комментарии не премодерируются и их можно оставлять анонимно
25% ВСЕХ ПЕНСИОННЫХ СБОРОВ СЪЕДАЕТ САМ ПЕНСИОННЫЙ ФОНД!
Великолепно! написал 06.09.2018 13:37
ПФР РФ - это такая структура, которая из собранных с работающих граждан страховых взносов на свое собственное содержание тратит 25% всех собранных денег!
.
Сколько там в ПФР работает? Около 100 тысяч кажется? Вот на прокорм этой оравы, которая будет считать наши с вами денежки (сколько нам причитается выдать денег из наших же выплаченных им денег) они ЧЕТВЕРТЬ тратят на себя, любимых!!!! Так зачем нужна такая структура? Вы будете держать у себя в фирме бухгалтера, который будет 25% всего дохода фирмы тратить на себя? Вы его выгоните взашей! А тут все вот так!
.
Так что имейте ввиду, граждане. Когда вы приходите в пенсионный фонд, то знайте, что четверть из выплаченных вами (или вашим работодателем) денег уходит на прокорм вот этой оравы клерков из ПФР! К примеру. Вы получаете в месяц белую зп - 50000 рублей. 30% из них уходит в ПФР, т.е. 15000 рублей. Из этих 15 тысяч - 25% сожрут сами работники ПФР. Т.е. = 3750 рублей. ЭТО ВАШИ ДЕНЬГИ, ВАМИ КРОВНО ЗАРАБОТАННЫЕ, ОТДАННЫЕ В ПФР В КАЧЕСТВЕ СТРАХОВОЙ ЧАСТИ ПЕНСИИ. Вы надеетесь, что когда-то вы получите их назад. Однако, ежемесячно почти 4 тысячи рублей ВАШИХ!!!! денег сожрут сами работники ПФР. Вы их кормите, знайте об этом, когда приходя в ПФР вы видите их недовольные лица в ответ на ваши вопросы. ВЫ ИХ КОРМИТЕ ИЗ СВОЕГО КАРМАНА!
.
PS. Официальная справка. ПФР РФ по численности работников занимает 1 место в мире - 121000 человек!!! Например, ПФ США по количеству работников в 2 раза меньше, чем в РФ, при населении в 2 раза большем чем в России! И эту ораву кормим мы с вами, друзья!!!
Ответить
(без названия)
киргуду написал 06.09.2018 13:14
с разрешения путина все прут деньги с ПФР.....
Ответить
Написать комментарий
Ваше имя:
Заголовок:
Комментарий:
Введите число, указанное на картинке:

Опрос
  • За кого вы бы проголосовали на выборах мэра Москвы?:
Результаты
Интернет-ТВ
Что с ними нужно еще сделать, чтобы они начали протестовать?
Что с ними нужно еще сделать, чтобы они начали про...
03.09.2018
Москва: участники митинга против пенсионной реформы
Москва: участники митинга против пенсионной реформ...
06.09.2018
<< прислать видео
все видео >>
Новости
Воровство в НПО им. Лавочкина продолжалось даже во время прокурорской проверки (0)
Пенсионный фонд в лице алтайских сотрудников добавил к семейному бюджету крымского отдыха 228 тысяч рублей государственного (2)
КНР намерена за ближайшую пятилетку постепенно снизить пенсионный возраст на 5 лет (5)
Даже в Газпроме и Роснефти дела плохи: отменили бонусы и выходят из СПГ-проектов (3)
В США сорок миллионов недоедают или просто голодают (3)
Анатолий Баранов: Почему "день тишины" не для Путина? (2)
Настроения в Путинской России, как перед кириенковским дефолтом или даже перед революцией (3)
Рабочие Ижевска хорошо оснастили Росгвардию для борьбы с рабочим классом (22)
Маяковского не дают читать школьнице из-за любви или оскорбления герба РФ? (4)
Москва: участники митинга против пенсионной реформы (1)
Анонсы
<< добавить анонс
последние анонсы >>
Добавить свой материал
Наша блогосфера
Максим Калашников Максим Калашников: Мои твиты
Максим Калашников Максим Калашников: Катастрофа в Армянске - пролог к "Крымской осени"?
Максим Калашников Максим Калашников: Запад ускоряет научно-техническую революцию
Анатолий Баранов Анатолий Баранов: Собянин - преемник Путина?
Ольга Гуленок Ольга Гуленок: Это и есть социализм
Все записи >>
Авторы
Баранов Анатолий Гельман Моисей
Гранатова Анна Гречанинов Владимир
Ихлов Евгений Калашников Максим
Майсурян Александр Митина Дарья
Морозова Наталья Московченко Николай
Нагорный Александр Пионтковский Андрей
Саматов Сергей Эйдман Игорь
Чёрный Дмитрий

              
© 1998-2017 ФОРУМ.мск (наши зеркала: forum-msk.org forum-msk.com.ua forummsk.info)
о нас | наша кнопка | реклама на сайте | связаться с нами | email: forum-msk@yandex.ru
Рейтинг@Mail.ru       читайте нас также: pda | twitter | rss