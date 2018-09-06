Пенсионный фонд в лице алтайских сотрудников добавил к семейному бюджету крымского отдыха 228 тысяч рублей государственного

На Алтае сотрудники Пенсионного фонда съездили с родственниками в Крым и Сочи, похитив из государственного бюджета 228 тысяч рублей. В растрате бюджетных денег обвинили двух работников управления пенсионного фонда в Кош-Агачском районе Республики Алтай, сообщает издание "Новости горного Алтая" 5 сентября.
По версии следствия, обвиняемые незаконно получили компенсацию за проезд к месту отпуска и обратно на себя и своих родственников. Для этого они предоставили руководителю учреждения поддельные документы о якобы приобретавшихся авиабилетах на рейсы в города Москву, Симферополь, Сочи.
Один из сотрудников ПФР похитил более 172 тысяч рублей, второй - более 56 тысяч рублей. Уголовное дело в отношении них направлено в суд, в ходе следствия обвиняемые полностью признали свою вину и возместили причиненный ущерб.
Ссылаясь на республиканскую прокуратуру, издание поясняет, что курортникам грозит наказание в виде двух лет лишения свободы.
Отметим, на сайте самой прокуратуры сообщается о деле по хищению бюджетных средств на отдых только одной обвиняемой с инициалом О., которая незаконно получила компенсацию за проезд к месту отпуска и обратно на себя и своих родственников. Ведомство называет сумму хищения - около 69 тысяч рублей.
В конце августа на фоне протестных настроений в обществе против пенсионной реформы Фонд борьбы с коррупцией опубликовал расследование, в котором выяснил, что глава Пенсионного фонда РФ Антон Дроздов - миллиардер.
За последние девять лет, с момента вступления Дроздова в должность главы Пенсионного фонда России, он и его семья приобрели/получили имущества на 900 с лишним миллионов рублей. При этом официальная зарплата Дроздова - чуть больше 300 тысяч рублей в месяц, то есть около четырех миллионов рублей в год.
Отметим, что на официального инициатора пенсионной реформы, который первым начал её расхваливать, на Медведева уже пал гнев граждан РФ.
Граждане РФ в июле предложили снизить заработную плату премьер-министру страны Дмитрию Медведеву до прожиточного минимума. В Сети набирает обороты новая петиция - более 400 тыс. подписавшихся. Михаил Базеев предложил данную инициативу аж два года назад, она, вероятно, так и не получила бы популярности, если бы не пенсионная реформа. За два дня документ успел набрать 411 тыс. подписей.
"Чиновники во главе с министрами правительства устранились от решения задач по улучшению жизни общества, которое их содержит, в социальном государстве каждый должен получать столько, сколько заработал на благо общества. Если прожиточный минимум установлен для рядовых граждан, то и министрам правительства для стимулирования работы необходимо установить оплату в размере прожиточного минимума", - написал два года назад Базеев.
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Великолепно! написал 06.09.2018 13:37
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Сколько там в ПФР работает? Около 100 тысяч кажется? Вот на прокорм этой оравы, которая будет считать наши с вами денежки (сколько нам причитается выдать денег из наших же выплаченных им денег) они ЧЕТВЕРТЬ тратят на себя, любимых!!!! Так зачем нужна такая структура? Вы будете держать у себя в фирме бухгалтера, который будет 25% всего дохода фирмы тратить на себя? Вы его выгоните взашей! А тут все вот так!
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Так что имейте ввиду, граждане. Когда вы приходите в пенсионный фонд, то знайте, что четверть из выплаченных вами (или вашим работодателем) денег уходит на прокорм вот этой оравы клерков из ПФР! К примеру. Вы получаете в месяц белую зп - 50000 рублей. 30% из них уходит в ПФР, т.е. 15000 рублей. Из этих 15 тысяч - 25% сожрут сами работники ПФР. Т.е. = 3750 рублей. ЭТО ВАШИ ДЕНЬГИ, ВАМИ КРОВНО ЗАРАБОТАННЫЕ, ОТДАННЫЕ В ПФР В КАЧЕСТВЕ СТРАХОВОЙ ЧАСТИ ПЕНСИИ. Вы надеетесь, что когда-то вы получите их назад. Однако, ежемесячно почти 4 тысячи рублей ВАШИХ!!!! денег сожрут сами работники ПФР. Вы их кормите, знайте об этом, когда приходя в ПФР вы видите их недовольные лица в ответ на ваши вопросы. ВЫ ИХ КОРМИТЕ ИЗ СВОЕГО КАРМАНА!
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PS. Официальная справка. ПФР РФ по численности работников занимает 1 место в мире - 121000 человек!!! Например, ПФ США по количеству работников в 2 раза меньше, чем в РФ, при населении в 2 раза большем чем в России! И эту ораву кормим мы с вами, друзья!!!
киргуду написал 06.09.2018 13:14