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Московский листок

Воровство в НПО им. Лавочкина продолжалось даже во время прокурорской проверки

Опубликовано 06.09.2018 в разделе комментариев 0

коррупция космос позор рогозин оборонка
Воровство в НПО им. Лавочкина продолжалось даже во время прокурорской проверки

«Известия» выяснили новые подробности хищений в НПО имени Лавочкина. В распоряжении газеты оказались материалы прокурорской проверки и уголовного дела. Выяснилось, что около половины похищенных средств связаны с уникальной космической суперобсерваторией «Спектр-Рентген-Гамма», еще значительная часть — с лунным проектом «Луна-Глоб». При этом 70% похищенного обвиняемые вывели со счета предприятия всего за два дня и прямо во время прокурорской проверки. Адвокат Игорь Третьяков, через фиктивные судебные гонорары которому, по версии следствия, осуществлялись хищения, был привлечен к работе с НПО «неконкурентным путем».

По версии прокуратуры, хищения в НПО имени Лавочкина осуществлялись через выплаты на оказание фиктивных юридических услуг адвокатом Игорем Третьяковым, который является заведующим адвокатской конторой «Третьяков и партнеры». Всего адвокату было выплачено 332 526 654,70 рубля. Третьяков должен был представлять интересы НПО имени Лавочкина в 23 судах с «Роскосмосом» и Министерством обороны. Впоследствии гендиректор НПО имени Лавочкина Сергей Лемешевский, руководитель правовой дирекции предприятия Екатерина Аверьянова и сам Третьяков «распределили эти средства между собой». 

Как выяснили «Известия», изучив материалы уголовного дела, судами в пользу государства было взыскано 204 485 668,42 рубля, что в 1,6 раза меньше, чем выплачено адвокату Третьякову.

Контракт между адвокатом и госпредприятием подразумевал два типа выплат: фиксированный аванс до исполнения договора в размере от 150 до 490 тыс. рублей (в то же время на сайте конторы указана куда более скромная сумма за процесс целиком — 45 тыс. рублей) и 8% от разницы между заявленными и удовлетворенными судом исковыми требованиями (так называемые гонорары успеха). 

Так, например, по делу A41-105048/2015 по иску «Роскосмоса» сумма требований составила 235 170 264,05 рубля, по итогам процесса с НПО имени Лавочкина взыскали только 21 365 366 рублей, а гонорар Третьякова автоматически составил 18 325 638 рублей. Предмет иска — срыв сроков создания «космического комплекса и на его основе двух космических аппаратов».  

Задержан еще один фигурант дела о мошенничестве в НПО имени Лавочкина

По делу A41-82571/2016 суд вообще отказал «Роскосмосу». Поводом для спора стала уникальная орбитальная обсерватория «Спектр-Рентген-Гамма». Сначала на обсерваторию не был вовремя установлен немецкий телескоп eROSITA, потом сломался бортовой радиокомплекс. «Роскосмос» требовал компенсацию в размере 1 933 289 234 рублей, но в итоге гонорар в 154 663 138 рублей получил адвокат Третьяков. Это почти половина всех средств дела о хищениях. 

Дело A40-76833/2017 касалось проекта «Луна-Глоб». За срыв проекта «Роскосмос» хотел 998 187 300 рублей, но снова проиграл, а Третьяков получил гонорар в 79 854 984 рубля. Запуск аппарата «Луна-Глоб» между тем перенесли на 2021 год. 

По остальным делам суммы исков и соответственно гонорары были меньше.

Напомним, какие всего лишь год назад были планы в "Лавке"... Просто наполеоновские!

В 2026 году Россия и США совместно начнут освоение Венеры, сообщали в НПО им. Лавочкина. Сейчас они вместе разрабатывают посадочный аппарат, который сможет исследовать поверхность планеты, передает Роскосмос. Предполагается, что исследовательская станция с посадочным аппаратом «Венера-Д» сможет успешно проработать как минимум три часа.

Также в сторону Венеры будут запущены искусственный спутник и зонды-аэростаты, которые в течение ближайших трех лет смогут не только изучать поверхность планеты, но и наблюдать за атмосферой. 

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