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Московский листок

Тимакова сбежала от позорного Димона к богатому Шувалову

Опубликовано 06.09.2018 в разделе комментариев 1

кремляди пиар
Тимакова сбежала от позорного Димона к богатому Шувалову

Пресс-секретарь главы правительства РФ Дмитрия Медведева Наталья Тимакова подтвердила свой переход на работу во Внешэкономбанк, передает ТАСС. Новым представителем премьера станет заместитель главного редактора МИА "Россия сегодня" Олег Осипов. 

"В настоящий момент я заканчиваю переговоры с ВЭБ, куда намереваюсь перейти", - сказала Тимакова 6 сентября, но отказалась уточнить, какую должность займет. "Переговоры пока формируются, комментировать сейчас не очень правильно", - пояснила она. В ВЭБе тоже не стали комментировать кадровые изменения. 

В течение следующей недели Тимакова будет передавать дела своему преемнику, знакомить с коллективом и журналистами. После оформления документов он выйдет на работу, добавила бывший пресс-секретарь Медведева.

Тимакова сообщила, что решение перейти на новую работу приняла еще полгода назад. "Я очень благодарна Дмитрию Анатольевичу, что он поддержал его. После того, как закончилось формирование нового состава правительства, и работа опять началась, мы договорились о том, что я попробую себя в другой сфере", - рассказала она. 

Напомним, в мае ВЭБ возглавил Игорь Шувалов, до этого занимавший пост первого вице-премьера правительства. Собеседники Русской службы ВВС в банке говорили, что Тимакова может стать одним из его заместителей, а также называли ее наиболее вероятным кандидатом на пост нового вице-президента ВЭБ. 

РБК в июле писал, что Тимакова может заняться во "Внешэкономбанке" проектами в области культуры и развития городских территорий либо вопросами PR и GR (взаимодействие с органами государственной власти). 

Первая женщина - пресс-секретарь президента 

Наталья Александровна Тимакова родилась 12 апреля 1975 года в Алма-Ате. В 1998 году окончила философский факультет МГУ имени Ломоносова. С 1995 по 1999 годы работала в ряде СМИ. В 1999 - 2000 годах занимала должность заместителя начальника департамента правительственной информации аппарата правительства РФ. 

С октября по ноябрь 1999 года Тимакова исполняла обязанности пресс-секретаря председателя правительства РФ Владимира Путина. С 2000 года была заместителем, с 2001 года - первым заместителем, с 2004 года - начальником управления пресс-службы президента РФ. 

С Медведевым Наталья Тимакова работала с 2007 года - с тех пор, как он стал первым вице-премьером. В 2008 году она стала первой женщиной на должности пресс-секретаря президента России. В правительстве Медведева помимо информационной политики Тимакова курировала сферу культуры в качестве замруководителя аппарата правительства.

- С ума сойти! - смеётся редактор ФОРУМа.мск Д.Чёрный, - какие кадры пишут речуги наших "питерских" банкротов-модернизаторов... Философский факультет МГУ - это вам не Джейха "гладковыбритая змея" Поллыева, которая большую часть жизни пропагандировала комсомольские ценности, а при Путине ей пришлось писать про демократическую державу и "Славу России". Ну теперь-то понятно, отчего "второе лицо" (кавычки тут следовало усилить, но других нет) лишается таких талантов. Это ведь она и закрепила за ним, неблагодарным и явно не таким щедрым, сколь щедр Шувалов к своим собачкам, - кличку "Димон"... А им, цифровизаторам и модернизаторам - не нужны умницы, не нужны креативщицы, им проще взять кого-то из журналистов, для которых заработки спичрайетров - мечта всей голубой юности. Может, теперь Шувалов резко улучшит свой имидж, устроит широкие катания на собачьих самолётиках? Наташа ему явно поможет ("Он всем нам поможет" - крылатая фраза писателя Виктра Ерофеева о Медведеве, хочется каламбурить, ведь помог же - "денег нет...")

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Всего комментариев к статье: 1
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Тимакова
Пуританин написал 06.09.2018 18:33
Тимакова работала в МК у Гусева, так что ее движение наверх понятно.
У нее 2-этажный домик за 1 млн. евро на пару с Будбергом в Латвии, а Путин похоже как от таких чиновников по каким-то причинам избавляется.
Может фсба ему напела.
Путин ушел из правительства владельцев вилл и квартир в Европе - Шувалова, Абызова, Кузнецова, Хлопонина, осталась Голодец. Песок еще
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