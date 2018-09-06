Фразу Медведева "экономика снова растёт" нефтерубль оценил мгновенно: рванул к "70"

Курс доллара превысил 69 руб. впервые с 23 августа текущего года. Об этом свидетельствуют данные торгов. Курс доллара вырос на 98 коп., до 69,23 руб. Ранее сообщалось, что курс евро превысил 80 рублей.

Официальный курс евро к рублю, установленный Банком России на пятницу, вырос на 23,23 коп., до 79,36 руб., курс доллара уменьшился на 21,23 коп., до 68,25 руб., следует из данных ЦБ.

Стоимость бивалютной корзины, рассчитанная по официальным курсам на пятницу, снизилась по сравнению с показателем на четверг на 1,22 коп., составив 73,25 руб.

Фондовый рынок России открылся ростом, об этом свидетельствуют данные Московской биржи. Индекс Московской биржи вырос на 0,1% и составил 2323,19 пункта.

Напомним, стартовую для падения нефтерубля фразу "Российская экономика снова растет" сказал сегодня премьер-министр. "Это произошло в не самой благоприятной обстановке" — добавил Дмитрий Медведев, и тотчас обстановка стала ухудшаться...

«За предыдущие годы мы создали достаточно неплохую базу для дальнейшего развития. Вопреки экономическому давлению, санкциям, вопреки кризисам, которые сотрясают глобальную экономику с 2008 года, мы все-таки вернули экономику к росту, и, хотя его темпы, прямо скажем, совсем невысоки, но все-таки развитие уже не сопровождается накоплением дисбалансов и внешней уязвимости, как прежде».

Дмитрий Медведев отметил, что в этих условиях предстоит ввести Россию в пять крупнейших экономик мира, как это написано в майских указах президента.

Российская валюта продолжает дешеветь. На торгах московской биржи доллар впервые с 23-го августа преодолел рубеж в 69 рублей. Евро превысил психологически важную отметку 80 рублей. В последний раз такой курс был зафиксирован 11-го апреля.

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