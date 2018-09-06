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Московский листок

Фразу Медведева "экономика снова растёт" нефтерубль оценил мгновенно: рванул к "70"

Опубликовано 06.09.2018 в разделе комментариев 1

кризис медведев экономика доллар валюта нефтерубль
Фразу Медведева "экономика снова растёт" нефтерубль оценил мгновенно: рванул к "70"

Курс доллара превысил 69 руб. впервые с 23 августа текущего года. Об этом свидетельствуют данные торгов. Курс доллара вырос на 98 коп., до 69,23 руб. Ранее сообщалось, что курс евро превысил 80 рублей. 

 

 

 

 

Официальный курс евро к рублю, установленный Банком России на пятницу, вырос на 23,23 коп., до 79,36 руб., курс доллара уменьшился на 21,23 коп., до 68,25 руб., следует из данных ЦБ. 

Стоимость бивалютной корзины, рассчитанная по официальным курсам на пятницу, снизилась по сравнению с показателем на четверг на 1,22 коп., составив 73,25 руб. 

Фондовый рынок России открылся ростом, об этом свидетельствуют данные Московской биржи. Индекс Московской биржи вырос на 0,1% и составил 2323,19 пункта.

Напомним, стартовую для падения нефтерубля фразу "Российская экономика снова растет" сказал сегодня премьер-министр. "Это произошло в не самой благоприятной обстановке" — добавил Дмитрий Медведев, и тотчас обстановка стала ухудшаться... 

«За предыдущие годы мы создали достаточно неплохую базу для дальнейшего развития. Вопреки экономическому давлению, санкциям, вопреки кризисам, которые сотрясают глобальную экономику с 2008 года, мы все-таки вернули экономику к росту, и, хотя его темпы, прямо скажем, совсем невысоки, но все-таки развитие уже не сопровождается накоплением дисбалансов и внешней уязвимости, как прежде». 

Дмитрий Медведев отметил, что в этих условиях предстоит ввести Россию в пять крупнейших экономик мира, как это написано в майских указах президента. 

Российская валюта продолжает дешеветь. На торгах московской биржи доллар впервые с 23-го августа преодолел рубеж в 69 рублей. Евро превысил психологически важную отметку 80 рублей. В последний раз такой курс был зафиксирован 11-го апреля.

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Всего комментариев к статье: 1
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на этом фоне кризисов предлагают перенести пенсионный возраст за 5 лет до 65 лет ?
sf написал 06.09.2018 19:25
И еще по теме "срочного сокращения числа пенсионеров по году в год и повышения возраста в 65-70 для получения пособия по старости и почему это так срочно нужно путинским товарищам по партии и истинным арийцам". Правительство России заготовило масштабные налоговые льготы для крупнейших нефтегазовых корпораций. В ближайший год на эти цели будет выделено более триллиона рублей, в общей сложности "налоговые расходы" бюджета составят 3,1 триллиона рублей - это льготы, преференции и компенсирующие выплаты, которые предоставляются отдельным секторам экономики.
К 2021 году эта сумма вырастет до 3,3 триллиона рублей, при этом каждый третий рубль налоговой помощи достанется компаниям ТЭКа.
Де-факто "налоговые льготы" для энергетического сектора "съедят" все деньги, что бюджет получит от повышения НДС до 20% и пенсионной реформы.
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