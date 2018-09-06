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Московский листок

Спикер Рады похвалил прямую демократию и её классика Гитлера

Опубликовано 06.09.2018 в разделе комментариев 2

украина гитлер рада неонацизм
Спикер Рады похвалил прямую демократию и её классика Гитлера

Спикер Верховной Рады Украины Андрей Парубий назвал Адольфа Гитлера «самым большим» демократом. Такое заявление он сделал в эфире телеканала ICTV. 

«Я сам огромный сторонник прямой демократии, — признался Парубий. — Кстати, скажу вам, что самым большим человеком, который практиковал прямую демократию, был Адольф Алоизович в 30-х годах». 

Присутствовавший в студии политолог Владимир Фесенко понимающе закивал. Затем Парубий уточнил, что «на научном уровне» изучал прямую демократию, и ещё раз призвал не забывать вклад фюрера в её развитие.

Украинские общественные и политические деятели не первый раз положительно вспоминают о Гитлере. Так, в апреле учительница львовской школы и депутат Львовского городского совета Марьяна Батюк на своей странице Facebook поздравила фюрера с днём рождения, а в мае стало известно о нацистских взглядах консула Украины в Гамбурге Василия Марушинца.

Так, журналист Анатолий Шарий обнародовал скрины страницы консула в Facebook, где тот писал, что «быть фашистом — почётно». Кроме того, Марущинец выражал ненависть к евреям, венграм, полякам, русским, а также к антифашистам. После поднявшегося скандала МИД Украины сначала отстранил, а затем и уволил консула–нациста, однако высокопоставленные дипломаты, которые одобряли его публикации и соглашались с ними (посредством «лайков»), ответственности избежали.

Отметим, что подобные симпатии Гитлеру в высших эшелонах не проходят бесследно. 

10 мая прошлого года около 30 представителей праворадикальных организаций Николаева, включая членов Гражданского корпуса "Азов", напали на офис Ассоциации ветеранов боевых действий в Афганистане и воинов запаса.

В момент нападения в офисе находились семь человек. "Первым к нападавшим выскочил глава Ассоциации Юрий Соловей, следом за ним еще двое. Соловья и его товарищей тут же сбили с ног и начали избивать. Больше всего досталось именно Соловью - ему пробили голову металлическим прутом, у него открытый перелом пальца на левой руке, множественные ушибы", - сообщает издание, добавив, что были избиты еще три человека.

Уж про антисоветский вандализм мы и не вспоминаем...

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Всего комментариев к статье: 2
Комментарии не премодерируются и их можно оставлять анонимно
(без названия)
пара слов написал 06.09.2018 20:46
Путлерастия отказалась обменять своих бурят, осужденных на Украине, на украинских политзаключенных, находящихся в путлерастских тюрьмах. "Представители России в гуманитарной подгруппе ответили отказом забрать граждан России из украинских тюрем в обмен на наших политзаключенных, заявив, что "Россия не имеет отношения к конфликту и нас там нет"", - написала представительница Украины на минских переговорах Ирина Геращенко. ИХТАМНЕТЫ трансформатировались в НАСТАМНЕТОВ. Типа: путлерасты своих не бросают.
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(без названия)
пара слов написал 06.09.2018 20:25
Наконец-то! Лондон официально возложил на Путлера ПЕРСОНАЛЬНУЮ ответственность за отравление Скрипалей. То есть, не какая-то абстрактная Москва, не безымянный Кремль, а ПЕРСОНАЛЬНО Путлер. И это не может не радовать.
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