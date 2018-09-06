Спикер Рады похвалил прямую демократию и её классика Гитлера

Спикер Верховной Рады Украины Андрей Парубий назвал Адольфа Гитлера «самым большим» демократом. Такое заявление он сделал в эфире телеканала ICTV.

«Я сам огромный сторонник прямой демократии, — признался Парубий. — Кстати, скажу вам, что самым большим человеком, который практиковал прямую демократию, был Адольф Алоизович в 30-х годах».

Присутствовавший в студии политолог Владимир Фесенко понимающе закивал. Затем Парубий уточнил, что «на научном уровне» изучал прямую демократию, и ещё раз призвал не забывать вклад фюрера в её развитие.

Украинские общественные и политические деятели не первый раз положительно вспоминают о Гитлере. Так, в апреле учительница львовской школы и депутат Львовского городского совета Марьяна Батюк на своей странице Facebook поздравила фюрера с днём рождения, а в мае стало известно о нацистских взглядах консула Украины в Гамбурге Василия Марушинца.

Так, журналист Анатолий Шарий обнародовал скрины страницы консула в Facebook, где тот писал, что «быть фашистом — почётно». Кроме того, Марущинец выражал ненависть к евреям, венграм, полякам, русским, а также к антифашистам. После поднявшегося скандала МИД Украины сначала отстранил, а затем и уволил консула–нациста, однако высокопоставленные дипломаты, которые одобряли его публикации и соглашались с ними (посредством «лайков»), ответственности избежали.

Отметим, что подобные симпатии Гитлеру в высших эшелонах не проходят бесследно.

10 мая прошлого года около 30 представителей праворадикальных организаций Николаева, включая членов Гражданского корпуса "Азов", напали на офис Ассоциации ветеранов боевых действий в Афганистане и воинов запаса.

В момент нападения в офисе находились семь человек. "Первым к нападавшим выскочил глава Ассоциации Юрий Соловей, следом за ним еще двое. Соловья и его товарищей тут же сбили с ног и начали избивать. Больше всего досталось именно Соловью - ему пробили голову металлическим прутом, у него открытый перелом пальца на левой руке, множественные ушибы", - сообщает издание, добавив, что были избиты еще три человека.

Уж про антисоветский вандализм мы и не вспоминаем...

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