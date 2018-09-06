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Московский листок

Подмосковный Загорск в угоду Путину превратят в православный Ватикан со всеми вытекающими

Опубликовано 06.09.2018 в разделе комментариев 1

реакция рпц московская область
Подмосковный Загорск в угоду Путину превратят в православный Ватикан со всеми вытекающими

Русская православная церковь предложила план перестройки центральной части подмосковного Сергиева Посада и создания там «православного Ватикана». Об этом стало известно «Русской службе Би-би-си». 

Сейчас в центре города находятся здание администрации города, два отеля, торговый центр, парк развлечений, дом культуры, крытый рынок и несколько жилых домов. Все это, согласно плану РПЦ, планируется снести. Вместо этого там предлагают построить библиотеку, несколько церковных учреждений, молодежный центр, а также конгресс- и медиа-центры. 

В августе глава церковного совета по искусству, архитектуре и реставрации, протоиерей Леонид Калинин сообщил, что Сергиев Посад нужно будет «очистить от советского наследия» и «чуждого архитектурного стиля». По его мнению, проживающих в жилых домах люди будут рады переселиться. «Би-би-си» Калинин рассказал, что проект перестройки центра Сергиева Посада одобрен патриархом Кириллом и президентом России Владимиром Путиным, а также Попечительским советом Сергиевой Лавры.

В конце 2017 года проект перестройки центра города поручили конструкторскому бюро «Стрелка». Бывший мэр города Сергей Пахомов и источник, знакомый с ходом ведения проекта, рассказали, что в плане «Стрелки» массовый снос зданий в центре города не планируется. По словам Пахомова, планируется снести несколько «ужасных домов», но жилые здания в их число не входят. Источник при этом уточняет, что снос здания администрации возможен. 

В администрации города о планах РПЦ узнали из СМИ и восприняли их с удивлением. «В администрации были удивлены, когда узнали, что полгорода планируется снести. Церковь планирует создать православный центр, хотя изначально шла речь о сохранении исторической части города. Были общественные слушания, приезжала „Стрелка“ и шел разговор о том, что можно сохранить, а не разрушить», — рассказал источник в городской администрации. Официально там отказались комментировать эту информацию.

Редактор ФОРУМа.мск Дмитрий Чёрный размышляет неподалёку, в Ашукино:

- Да, это наши края. А в Сергиев Посад ещё пешим паломничеством из Москвы в период поста, останавливаясь в придорожных гостиницах (которые принадлежали как раз РПЦ) как тогда и полагалось, в составе всей большой дворянской семьи хаживала моя бабушка, в своём дореволюционном детстве - прадед был религиозен... Загорск вообще как областной город - имеет нетипичный рельеф и застройку, колорит, атмосферу, в которой провинциальные деревянные домишки, бревенчатые избы-читальни, бараки эпохи индустриализации и стадионы того же времени соседствуют с могилами Годуновых, дачными кварталами. Всё это будет сметено во имя "разговения" туристического потока и ожирения святынь. То что Загорск был ещё в советском Золотом кольце - предрешило его судьбу, которую теперь попы трактуют как "особый путь". Понятно, что истово православный Путин попытается создать там вообще Мекку Реакции-реставрации - но самих-то горожан спросили? Понятно и что реваншисты из РПЦ попытаются под такой проект снести или как минимум перенести бюст Ленина, установленный в 1930-х возле Лавры. Памятник Ильичу является не просто провинциальным заурядным бюстиком, он не типовой - это видный, яркий конструктивизм, памятник истории. Но не в нём одном дело, конечно - озлобленные на большевиков чернецы (духовная семинария тут существовала и при Советской власти, конечно же) постараются устранить и памятник Владимиру Загорскому, чтобы конкуренции имён города избежать впредь. А нет памятника - нет и конкурента. Затем, несомненно, попы будут именем Путина стирать, уничтожать всю советскую топонимику - проспект Красной Армии, улицу Карла Маркса, Пионерскую улицу, улицу Кирова, Советскую площадь - уж имён святых и новомучеников 1937-го, погибших за веру (и альтернативное отечество - монархическо-интервентское) на всю эту неугодную РПЦ плеяду, "болшэвистишэ швайнехунд", на локальную реституцию точно хватит. Так что жалко Загорск, очень жалко - оружейный магазин прямо напротив Лавры ("владея мощью убеждений, имейте мощь вооружений"), расхристанные волейбольные кварталы хрущобок, сталинский (по архитектуре), неоклассицистский Дом Культуры имени Гагарина, филиал ВГИК... Дальше я не ходил там по проспекту Красной Армии, берёг на будущее, но видно, поторопиться надо завтра на велике, а то теперь-то сплошь святые места будут.



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Всего комментариев к статье: 1
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Религия = УГРОЗА &#8470;-1 !!!
Мимо ПРОХОДЯЩИЙ... написал 06.09.2018 21:30
ЗДРАВСТВУЙТЕ!
Религия = УГРОЗА &#8470;-1 для России(и СНГ)!!!
```````
Россия - Великая(Прекрасная)страна!
НО...МОНСТРОМ религией - она,ВОЗМОЖНО...
БУДЕТ в итоге - поРАБощена!
*В России - ВСЁ Советское-Светское -
УМЫШЛЕННО РАЗРУШАЕТСЯ! В этом ВАНДАЛИЗМЕ -
именно религия(МОНСТР)старается!
* КИРГУН(= кир,илл гун,дяев)и его ЧЁРНАЯ
СВОРА - в ОККУПАНТОВ превращается!
* Ныне в России политика(vova,n-И-dimon)-
этому МОНСТРУ(религия)-УЖЕ ПОДЧИНЯЕТСЯ...
* Путин ВСКОРЕ(наверное...)- "НА-ЛБУ-натрет-
МАЗОЛЬ"..."молясь" НЕСУЩЕСТВУЮЩЕМУ "богу":
мол "ЯВОЛЬ-май-боже-ЯВОЛЬ"...[ПРОТИВНО все эТО!]
- - - - -
Ничего ни к кому личного,так -
мысли мимо ПРОХОДЯЩЕГО...
* Хорошего Вам(ВСЕМ...)настроения!
- Благодарю.
= = = = =
С уважением - Валерий Бондарик.
Эдмонтон. Канада. 06-9-18.
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