Семейные дела хозяев России

Forbes опубликовал рейтинг богатейших российских семей. Второй год подряд его возглавила семья Михаила Гуцериева, общее состояние которой оценено в 5,97 миллиарда долларов. Издание включило в состав семьи, помимо самого Михаила Гуцериева, Саит-Салама Гуцериева, Саида Гуцериева и Билана Ужахова.

На втором месте удалось закрепиться Ротенбергам, чье состояние оценивается в 4,85 миллиарда долларов. Помимо Аркадия и Бориса, в семью входят сын Аркадия Игорь и дочь Лилия, за минувший год их совокупное состояние выросло на 650 миллионов долларов.

Третью строчку заняли Валентин Гапонцев и его сын Денис. Их совокупное состояние издание оценило в 3,14 миллиарда долларов. При этом в прошлом году Гапонцевы не входили даже в топ-10 рейтинга.

Замыкают первую пятерку семьи Шаймиевых (2,48 миллиарда долларов) и Рахимкуловых (1,7 миллиарда долларов).

В десятку самых богатых российских семей также вошли Саркисовы (полтора миллиарда долларов), Шамаловы (1,47 миллиарда долларов), Бажаевы (1,41 миллиарда долларов), Магомедовы (1,4 миллиарда долларов) и Зубицкие (1,06 миллиарда долларов).

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По идее рейтинговать олигархов семьями, а не персонально, методологически правильно. Вот, к примеру, Михаил Гуцериев - настоящий олигарх, связанный с высшими сферами политики, даже сам был первым заместителем председателя Государственной думы. Но с личным состоянием затерялся где-то в глубине персональных рейтингов. А как глава клана - совсем другое дело, семья-то богатейшая.

Та же история с Ротенбергами - тут про связи в высших сферах и говорить нечего, а роль в экономике страны колоссальна.

Аналогично с Шаймиевыми - ну кто же знал, а оказывается семья первого президента Татарстана в федеральной пятерке.

Ну кто теперь скажет, что Россия - не олигархическое государство?

Анатолий Баранов