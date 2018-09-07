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Московский листок

Необходима солидарность с рабочими порта Пирей, которые начнут бастовать 7 сентября

Опубликовано 07.09.2018 автором Айнур Курманов в разделе комментариев 1

рабочие капитализм
Необходима солидарность с рабочими порта Пирей, которые начнут бастовать 7 сентября

Всегреческий боевой рабочий фронт ПAME призывает каждый профсоюз, Федерацию, Региональный профсоюзный Центр, каждого рабочего и профсоюзного деятеля поддержать ожесточенную борьбу портовых рабочих на пирсах Пирея, которые продолжают противостояние с новой забастовкой в пятницу 7 сентября, чтобы подписать коллективный договор.

Мы призываем профсоюзы каждой страны, в частности профсоюзы портовых и транспортных работников, выразить Солидарность и поддержку забастовку рабочих COSCO в порту Пирей.

Рабочие на Причалах COSCO II и III в порту Пирей вместе со своим профсоюзом ENEDEP приняли это решение после того, как COSCO вместе со своими подрядчиками отказались удовлетворить справедливые требования сотрудников.

COSCO не идет по пути разрешения таких острых вопросов, как коллективный договор для всех работников в доках и безопасность жизни работников, хотя в период 2007-2017 годов монополистическая группа, по собственным данным, сообщает об увеличении контейнерных перевозок на 195% !!! При этом в первом полугодии 2018 года достигнут рост на 30%!!! Напротив, при поддержке греческого правительства работодатель основал «призрачную торговлю», с тем чтобы подорвать борьбу трудящихся, а также использовал механизмы запугивания и клеветы против справедливой борьбы трудящихся.

То, что заработали портовые рабочие за все эти годы, они преуспели только вместе со своим профсоюзом и благодаря поддержке и классовой солидарности рабочих из других секторов.

Теперь рабочий класс должен ответить многонациональной компании COSCO, выразив свою Солидарность героической борьбе портовых рабочих.

Все на борьбу за успех забастовки. Все бастуют 7 сентября. Не один рабочий не работает!

Мы поддерживаем требования Союза ENEDEP, которые требуют:

Подписание коллективного договора с повышением заработной платы. 6-членой сменных групп. Постоянной и стабильной работы для всех. Создание комитетов по охране труда и технике безопасности. Профилактики несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний.

ПАМЕ

Отправить письма солидарности можно по адресу: international@pamehellas.gr



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Всего комментариев к статье: 1
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пусть рабочие порта Пирей приедут 9 сентября в 14 часов на Пушкинскую площадь,
чтобы написал 07.09.2018 00:42
поддержать митинг против людоедской пенсионной реформы.
ВМЕСТЕ МЫ ПОБЕДИМ
ЛЮДОЕДСКУЮ ЛИБЕРАЛЬНО-ФАШИСТСКУЮ ГРУППИРОВКУ,
УЗУРПИРОВАВШУЮ ВЛАСТЬ В РФ.
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