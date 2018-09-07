Кто владеет информацией,
владеет миром
Рейтинг
все лучшие новости >>
English
  
Кольцо оппозиции
    
Форум
Главная
Политический расклад
Экономическая реальность
Жизнь регионов
Общество и его культура
Силовые структуры
Особенности внешней политики
Компрометирующие материалы
Московский листок

Жильцы общаг снова идут в штаб Собянина

Опубликовано 07.09.2018 автором А. Зимбовский в разделе комментариев 0

выборы собянин горячая вода
Жильцы общаг снова идут в штаб Собянина

Как мы уже писали 21 августа жильцы бывших общежитий авиамоторного завода «Салют» и «Трехгорной мануфактуры» посетили избирательный штаб Собянина.

Напоминаем, общежитие «Салюта» повисло между разными ведомствами (ДГИ, Росимущество), в итоге жильцы не только не имеют регистрации, но и вынуждены в любой момент опасаться попытки выселения. Общежития трехгорки зависли между городскими властями и хозяевами трехгорной мануфактуры (объявившими себя собственниками оных общежитий). Итог - те же проблемы, что и у жильцов общежития «Салюта».

Людей в собянинском штабе приняли. Обещали начать работу по их проблеме. Обещали сдвиги в ближайшее время. Еще до выборов. Однако ближайшее время прошло - ответа не было. Пришлось идти беспокоить собянинский штаб снова.

Мы пришли. Первым, что мы увидели были казаки, бодро и браво кричащие за Собянина «Любо!». Нас провели в актовый зальчик. Спросили, что ж вы заранее не позвонили? Жильцы общежитий печально пояснили, что аж обзвонились, но вот результата, как то не было. Далее работник приемной зачитал по перекинутые ему по электронке письма, пришедшие в ответ на запросы жильцов.

Письмо к жильцам общаги Салюта, о том, что дом будет из федеральной собственности передан в собственность города. Данное письмо очень порадовало бы авиастроителей, если бы не одно но…

Аналогичное письмо было получено ими еще год назад, и с тех пор все передают, передают, передают…. А жильцам общежитий трехгорки вообще ответили, что правительство Москвы не является собственником их домов (в общем все права у трехгорной мануфактуры, люди идут нафиг, а что закон «о приватизации жилищного фонда» запрещает коммерсантам так вот захватывать жилые дома, мало кого волнует, и что уже есть судебные решения о том, что трехгорка не может быть собственником этих общежитий, тоже мало кого волнует).

После зачтения этих ответов завязалась долгая и оживленная дискуссия.

В ходе нее договорились, что 7 сентября в к 17-00 жильцы снова приходят в штаб Собянина (Покровка 47).

К этому времени сотрудники штаба:

Предоставляют ответы в письменном виде.

Уточняют, все-таки, конкретную дату внесения салютовского дома в реестр собственности города.

Совместно с представителями жильцов общежития трехгорки готовят новое обращение по трехгорке.

Ждем. Надеемся. Собираемся.



Рейтинг:   0,  Голосов: 0
Поделиться

читайте нас в Я.Новости
Всего комментариев к статье: 0
Комментарии не премодерируются и их можно оставлять анонимно
Нет ни одного комментария, ваш ответ будет первым
Написать комментарий
Ваше имя:
Заголовок:
Комментарий:
Введите число, указанное на картинке:

Опрос
  • За кого вы бы проголосовали на выборах мэра Москвы?:
Результаты
Интернет-ТВ
Империал против Скрипаля
Империал против Скрипаля
07.09.2018
Левые реконструкторы прошлого
Левые реконструкторы прошлого
07.09.2018
<< прислать видео
все видео >>
Новости
Жильцы общаг снова идут в штаб Собянина (0)
О социализме и его "религии" (7)
Необходима солидарность с рабочими порта Пирей, которые начнут бастовать 7 сентября (3)
Империал против Скрипаля (3)
Семейные дела хозяев России (25)
Подмосковный Загорск в угоду Путину превратят в православный Ватикан со всеми вытекающими (5)
Спикер Рады похвалил прямую демократию и её классика Гитлера (6)
Фразу Медведева "экономика снова растёт" нефтерубль оценил мгновенно: рванул к "70" (3)
Тимакова сбежала от позорного Димона к богатому Шувалову (4)
Воровство в НПО им. Лавочкина продолжалось даже во время прокурорской проверки (2)
Анонсы
<< добавить анонс
последние анонсы >>
Добавить свой материал
Наша блогосфера
Дарья Митина Дарья Митина: Белый еврoпеец на экране и в жизни
Анатолий Баранов Анатолий Баранов: "Третий путь" - куда?
Ольга Гуленок Ольга Гуленок: В основе народ!
Дарья Митина Дарья Митина: И oн прав...
Максим Калашников Максим Калашников: Релаксация. Пейте пиво пенное, будет порка ох... большая?
Все записи >>
Авторы
Баранов Анатолий Гельман Моисей
Гранатова Анна Гречанинов Владимир
Ихлов Евгений Калашников Максим
Майсурян Александр Митина Дарья
Морозова Наталья Московченко Николай
Нагорный Александр Пионтковский Андрей
Саматов Сергей Эйдман Игорь
Чёрный Дмитрий

              
© 1998-2017 ФОРУМ.мск (наши зеркала: forum-msk.org forum-msk.com.ua forummsk.info)
о нас | наша кнопка | реклама на сайте | связаться с нами | email: forum-msk@yandex.ru
Рейтинг@Mail.ru       читайте нас также: pda | twitter | rss