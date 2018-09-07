Жильцы общаг снова идут в штаб Собянина

Как мы уже писали 21 августа жильцы бывших общежитий авиамоторного завода «Салют» и «Трехгорной мануфактуры» посетили избирательный штаб Собянина.

Напоминаем, общежитие «Салюта» повисло между разными ведомствами (ДГИ, Росимущество), в итоге жильцы не только не имеют регистрации, но и вынуждены в любой момент опасаться попытки выселения. Общежития трехгорки зависли между городскими властями и хозяевами трехгорной мануфактуры (объявившими себя собственниками оных общежитий). Итог - те же проблемы, что и у жильцов общежития «Салюта».

Людей в собянинском штабе приняли. Обещали начать работу по их проблеме. Обещали сдвиги в ближайшее время. Еще до выборов. Однако ближайшее время прошло - ответа не было. Пришлось идти беспокоить собянинский штаб снова.

Мы пришли. Первым, что мы увидели были казаки, бодро и браво кричащие за Собянина «Любо!». Нас провели в актовый зальчик. Спросили, что ж вы заранее не позвонили? Жильцы общежитий печально пояснили, что аж обзвонились, но вот результата, как то не было. Далее работник приемной зачитал по перекинутые ему по электронке письма, пришедшие в ответ на запросы жильцов.

Письмо к жильцам общаги Салюта, о том, что дом будет из федеральной собственности передан в собственность города. Данное письмо очень порадовало бы авиастроителей, если бы не одно но…

Аналогичное письмо было получено ими еще год назад, и с тех пор все передают, передают, передают…. А жильцам общежитий трехгорки вообще ответили, что правительство Москвы не является собственником их домов (в общем все права у трехгорной мануфактуры, люди идут нафиг, а что закон «о приватизации жилищного фонда» запрещает коммерсантам так вот захватывать жилые дома, мало кого волнует, и что уже есть судебные решения о том, что трехгорка не может быть собственником этих общежитий, тоже мало кого волнует).

После зачтения этих ответов завязалась долгая и оживленная дискуссия.

В ходе нее договорились, что 7 сентября в к 17-00 жильцы снова приходят в штаб Собянина (Покровка 47).

К этому времени сотрудники штаба:

Предоставляют ответы в письменном виде.

Уточняют, все-таки, конкретную дату внесения салютовского дома в реестр собственности города.

Совместно с представителями жильцов общежития трехгорки готовят новое обращение по трехгорке.

Ждем. Надеемся. Собираемся.