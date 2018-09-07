О социализме и его "религии"

Мне в блог забегают многочисленные левые, голосящие о том, что капитализм плох, что Партия Дела пытается «улучшить капитализм», а это не получится. И что нужно устанавливать социализм.

А вы-то сами знаете, как в РФ социализм создать? Ибо ничего кроме «против капитализма!» у вас нет. Вы лишь повторяете религиозные мантры, но не задумываетесь над тем, что придется делать.

Наша мысль такова: чистый капитализм и социализм советского типа – два тупика. Оба провалились с треском (кризис Рейганова капитализма мы видим сейчас). Мы – приверженцы Третьего пути, смешанной экономики, без либерального и коммунистического маразмов. И социализм нужнее новый, где есть сильный частный сектор.

Но слышу только верещание леваков с религиозными мантрами. А вы представляете, что придется делать, объяви вы о введении социализма в РФ?

УТРАЧЕННАЯ БАЗА

Во-первых, после этого вас просто ждет крах. Ибо погиб великий Советский Союз. При всех огрехах и левом маразме в экономике, СССР выступал как «отдельная планета». Он мог сам себя всем обеспечивать, даже отказавшись от закупок импорта. Того же зерна. Да, жизнь бы в первые десять лет ухудшилась, дефицит – обострился, пришлось бы стоять в длиннющих очередях. Пока экономика не подтянулась бы. Для выживания СССР должен был пойти на реформы и введение частного сектора, это Максим Калашников вам ответственно заявляет. В Союзе уже в 1982 году все жаждали перемен – Брежнев просто заколебал и жизнь понемногу ухудшалась. Если говорить просто, то страна нуждалась примерно в тех же преобразованиях, что и Китай в 1978 году. Причем стартовые позиции у нас были лучше, нам не требовалось пользоваться дешевыми рабочими руками из села. Мы в 1985 году имели то, чего Китай достиг лишь в 2000-х годах. У нас уже были те неплохие отрасли, что КНР пришлось создавать 30 лет.

Главное – Советский Союз обладал практически всеми отраслями современной индустрии и тесно связанными с ними наукой и образованием. Страна могла сама производить для себя необходимое оборудование и станки, она могла дать гражданам тысячи потребительских товаров – одежды, обуви, часов, электронной бытовой техники, утюгов, стиральных машин и т.д. Он даже имел возможность (отказавшись от помощи всяким чернозадиям и оптимизировав военные расходы) наладить фармацевтическую индустрию и строить по 150 млн. квадратных метров нового жилья в год. При этом у Союза имелся мощный кадровый потенциал из неплохих специалистов во всех отраслях.

Ничего этого в РФ нет. Вот вы пришли к власти, объявили социализм, все отобрали и национализировали. И что дальше? Прежней промышленности уже нет, масса кооперационных цепочек разрушено. Тьму вещей и комплектующих приходится закупать за рубежом, за твердую валюту. Не за рубли. Это касается хоть замороженной спермы для животноводства, хоть электронных компонентов, хоть мостов и коробок передач для ездящей техники, хоть субстанций для лекарств. Всего и не перечислишь.

Мало того, что на национализированных предприятиях начнется разгильдяйство и назначенные вами директора примутся приворовывать – стране придется закупать за рубежом тьму всего необходимого. Чтобы не остановилось производство и не настал коллапс на потребительском рынке.

Что начнется? В новоявленной Российской Социалистической Федеративной Советской Республике?

ГЛАВНАЧПУПС

Знамо дело, моментально придется создавать государственные структуры для внешней торговли да импорта. Сперва – Минвнешторг. Под ним – к бабке не ходи – специализированные госструктуры с узкой специализацией. «Станкоимпорт», «Главфармторг», «Спецзапчатьпоставка». В общем, начнет бурно плодиться бюрократия. Вплоть до «Главначпупса» Маяковского.

Хорошо, мы даже установили, закупив за валюту суперкомпьютеры, некий гибрид ОГАС Глушкова с «Киберсином» и оперативно собираем запросы экономики, знаем, что закупать. С чем мы сталкиваемся?

С дефицитом и коррупцией. Ибо, во-первых, пока запросы собираются, пока принимается решение на закупку импорта, пока все это превращается в смету и вносится в бюджет страны, пока назначаются ответственные за покупку и распределение, проходят месяцы. Компьютеры работают, конечно, быстро, а вот госаппарат – гораздо медленнее. В итоге то, что нужно, попадает в страну невовремя. И начинаются сбои в производстве (в отличие от СССР, импорт пока заменить своим невозможно), остановки предприятий. В магазинах – пустые полки, торговля втридорога из-под полы.

Ведь частник действует быстрее и эффективнее. Он тысячеголов, он моментально реагирует на запросы рынка. Купил валюту – ввез в страну то, что нужно. Или же частное предприятие само для себя быстро закупило то, что надо, причем без посредничества бюрократа. А тут – все только через государство. И начинается…

Предприятия более несамостоятельны во внешторге, они валюту всю сдают в казну. И потом месяцами ждут от закупщика-бюрократа то, что необходимо. Ведь бюрократ не связан с заводом или фабрикой, ему от их остановки – ни жарко-ни холодно. Он при кормушке. Но зато возникает та беда внешнеторговой коррупции, что была уже в СССР. К бюрократу внешторговцу приходит западный (или китайский) фирмач и предлагает: я тебе – личный подарок (взятку), а ты купишь у меня за государственные средства не то, что нужно вашей промышленности, а то, что есть у меня.

Такое действительно было уже в Союзе. Когда за подаренный видеомагнитофон (дефицит в стране) чинуши подписывали контракты от имени государства с иностранными фирмами. С поправкой на нынешние реалии подобное начнется и при попытке скопировать в РФ то, что было в 1985 году.

ЦЕПНАЯ РЕАКЦИЯ ХАОСА

Неповоротливая госмонополия внешней торговли очень быстро вызовет дезорганизацию имеющейся индустрии в стране, остановки производства (в отличие от СССР, импортные закупки будут на порядок больше). Поскольку и национализированные предприятия, сдающие львиную долю своей прибыли в бюджет, станут негибко реагирующими на спрос, возникнут те же очереди и дефицит. Начнется крах.

ЦАРСТВО НЕРВНО-ИЗДЕРГАННЫХ

Что придется предпринимать новой левой власти? И сажать всех на нормированное распределение по карточкам, и усиливать органы госбезопасности. Чтобы те боролись с нерадивостью чиновников. Естественно, гигантское число расследований и дел не добавит порядка в экономике. А бунты людей, лишившихся работы из-за остановок производства и товаров в магазинах, придется подавлять теми же внутренними войсками и силами МВД. В общем, придется идти по суперпутинскому пути. Я уж не говорю об угрозе «местного творчества» областных властей в виде запрета вывоза тех или иных товаров со своей территории (так они попробуют бороться с дефицитом в магазинах).

В итоге вы получите разруху, нехватку всего и дичайшее недовольство людей. Долго ли продержится такая власть?

Чтобы восстановить недостающие звенья производства и перейти на самообеспечение, придется строить десятки тысяч новых предприятий. Для этого придется принудительно мобилизовать на это население: расеяне отвыкли от реалий первых пятилеток СССР. Придется принудительно обучать их новым профессиям, для чего надо еще открыть тысячи учебных центров профтехобразования и оборудовать их. Для этого придется долгие годы сажать всех на карточки.

Но моментально выплывет еще один бич советской государственной системы строительства. Когда нет частного владельца, а сооружается все на бюджетные деньги государства, строители начинают завышать сметы, распылять средства, учинять долгострои. (Описываю знакомые мне по позднему ДОГОРБАЧЕВСКОМУ СССР явления, все-таки Максиму Калашникову – 52 года). Чтобы освоить средства, многочисленные СМУ и стройтресты закладывают множество фундаментов вместо того, чтобы сосредоточиться на завершении нескольких объектов. Средства омертвляются, стройки длятся годами. С них «налево» сбываются дефицитные стройматериалы. Причем их за продукты покупают и ушлые председатели колхозов. Им-то тоже надо как-то обеспечивать жизнь своих хозяйств, нанимать бригады строителей-шабашников.

В попытке бороться с этим приходится вводить посадки и расстрелы, проводить бесчисленные совещания и «накачки». Тут никакая кибернетическая ОГАС не поможет. Ну да, нет больше эксплуатации человека человеком и проклятой частной собственности, только вот в стране – звиздец.

Тотально обобществленные (чаще всего – огосударствленные) предприятия роняют качество продукции («Потребитель не свинья – все съест»), моментально погрязают в лени (конкуренции нет, сбыт всего, что ни сделал, обеспечен). Мы получаем еще и миллионы людей, которые после работы мечутся по магазинам – чего бы купить домой поесть? И клянут власть, выстаивая усталыми (после работы!) в длиннющих очередях к издерганным, хамящим продавцам госторговли. Это я, кстати, одесские реалии ДО ГОРБАЧЕВА описываю. Например, очереди за вареной колбасой в 1981-м. А в глубинке РСФСР и почище было. Талоны на еду в Мурманске – это 1978 год, Конецкого почитайте.

Очень быстро новая власть окажется перед выбором: либо получить коллапс в стране, либо снова допускать частный сектор и вводить подобие нэпа. В КНР, скажем, от левацкого бреда и догматизма с 1978 года отказались, ввели частный сектор, совместили планирование и госпредприятия с частниками – и выстроили уже первую экономику мира. А доморощенные леваки в РФ носятся с бредовыми планами все обобществить.

И на фига такие мытарства? Партия Дела предлагает более целесообразный путь – делать многоукладную, смешанную экономику. Где есть и планирование, и госсектор, и кооперативное движение, и предприятия в собственности работников, и частные предприятия. Ибо это гораздо гуманнее, а главное – работает без провалов и расстрелов. Без идеологического маразма и кампанейщины.

Так что хватит страдать идеологическим маразмом, товарищи левые. Орать, что вот немедленно нужно социализм вводить, легко. А вот делать – гораздо труднее. Особенно если учесть, что многие горлопанящие не имеют опыта реальной жизни в СССР. Мне, национал-футуристу, идеологический маразм чужд и я не желаю наступать на те же грабли, что погубили великий Советский Союз. Не религиозно-левые мантры надо тупо повторять, а думать. Третий путь – вот что нам нужно. Тупиков больше не предлагать.

Тему намерен продолжить. Ненавижу шизу не только либерастическую, но и левую. Советую включать мозги и смотреть реальности в глаза. Если сменить нынешнюю сырьевую «клановую экономику» РФ на ваш догматический социализм, получится лишь хуже…

От редакции: Не знаю, что там за "левые" забегают в блог к Максиму Калашникову, может быть, прямо из палаты, где Плеханов лежит рядом с Бухариным, но предложение "установить" социализм выглядит ну очень странно!

Во-первых, социализм - не цель, а процесс перехода от эксплуататорского строя к обществу, где ни эксплуатации человека человеком, ни частной собственности на средства производства не будет. Условно его называли "коммунизмом", но такого строя в истории установлено еще не было, поскольку для нового общества необходимо воспитать нового человека, а этого ни русские, ни китайские, ни вьетнамские коммунисты сделать не успели.

Во вторых, и большевики, взяв власть в 1917-м, только к 1936 году зафиксировала в конституции построение социализма "в основном". Расшифровку того, что это значит, дали на XVII съезде ВКП(б) в 1934 году - это означало, что уничтожена частная собственность на средства производства и эксплуататорские классы, победили социалистические производственные отношения.

В новой конституции экономической основой провозглашалась плановая социалистическая система хозяйства и социалистическая собственность на орудия и средства производства, которая имела «либо форму государственной собственности (всенародное достояние), либо форму кооперативно-колхозной собственности (собственность отдельных колхозов, собственность кооперативных объединений)».

А о "развитом социализма" заговорили только в эпоху Брежнева, то есть еще через 40 с лишним лет. То есть как-то не очень похоже на "немедленное установление социализма".

То есть социализм - это процесс, в ходе которого идет постепенная смена экономических отношений, а следом за ними и государственных, и культурных. Говоря современным языком, "меняется код нации".

Поэтому дотаточно бессмысленно говорить о "брежневском" социализме, о социализме в ГДР или, наоборот, в Монголии. Это все один и тот же процесс, только проходящий разные стадии развития, возможно, со своей страновой спецификой. Скажем, степень обобществления производства в Восточной Германии изначально была выше, а само производство было развито куда больше, чем в каком-нибудь Вьетнаме. Поэтому промышленность ГДР занимала пятую строчку в европейском рейтинге при населении всего в 22 миллиона человек, то есть на душу населения "неэффективная" ГДР была более промышленно развитой, чем в 3 раза большая ФРГ.

Если мы посмотрим на "неэффективную" Венгрию, то в советский период эта страна была вполне процветающей, уровень жизни в ней был самым высоким в советском блоке и находился на вполне приличном европейском уровне. А сейчас? Сейчас прекрасный Будапешт напоминает бомжатник с очередями за социальным пособием "от меня и до завтра".

Болгария была главным социалистическим курортом и пооставщиком сельхозпродукции - сегодня все сельское хозяйство этой страны проходит под маркой "Бондюэль", а население уменьшилось с 9 миллионов в 1990 году до 7 миллионов в нынешнем и продолжает сокращаться.

***

Что касается "третьего пути", то никакой "особости" у него нет - сам Максим Калашников пришет: "и планирование, и госсектор, и кооперативное движение, и предприятия в собственности работников, и частные предприятия".

Так на этом пути СССР и стоял во времена НЭПа. А во многом остался и во времена "сталинского" социализма - кода существовали не только колхозы, но и целый огромный кооперативный сектор во всех отраслях народного хозяйства, не только в части услуг, но и даже в тяжелой промышленности. Ушли только полностью частные предприятия среднего и крупного уровня - как это не покажется страным, они не выдержали честной конкуренции с коллективными формами хозяйственных отношений. Да-да, никакого парадокса, частное предприятия существует в условиях конкуренции, и даже успех одного из них означает, как правило, проблемы у других - в едином народнохозяйственном комплексе это недопустимая роскошь. Мы это наблюдали в "горбачевский" период, когда, допустим, один из цехов на заводе объявлялся вдруг "арендным предприятием" - показатели зарплаты на нем резко шли вверх, в разы превышая показатели соседних цехов, заметим, связанных с ним единым производственным циклом. И в итоге "успехов" весь фонд заработной платы "выдувался" через арендный участок, а остальные цеха разорялись. Что делалось с производственным циклом, объяснять не надо...

Кстати, говоря о "неэффективности" социалистического хозяйствования - а много ли у нас приватизированных советских заводов, вышедших за 25 лет хотя бы на уровень позднесоветского производства? Не по норме прибыли, а в единицах продукции? Вот, хотя бы, возьмем "Ростсельмаш", который по нынешним временам вроде и неплохо управляется эффективным собственником. Так вот, в 1984 году завод выпустил свой 2-миллионный комбайн (то есть примерно 35 тысяч комбайнов в год, начиная с открытия завода в 1929 году). А в 2017 году завод Ростсельмаш "нарастил свое производство": январь был отмечен выпуском 500 комбайнов, что превысило прошлогодние показатели на 70 %... То есть производство ниже "неэффективного" 1984 года минимум раз в пять, а то и больше...

Хотя в ряде других социалистических экономик, в той же Венгрии, частный сектор сохранялся, был даже негосударственный банковский сектор. При достаточном уровне регулирования со стороны государства - допустимо. Хотя если воспринимать всю систему Социалистического лагеря как единый народнохозяйственный механизм, то нетрудно заметить, что экономики восточноевропейских стран отчасти паразитировали на СССР, получая от него дешевую энергию и ресурсы, которые добывались советским народом отнюдь не дешево.

Но главное - и НЭП в СССР, и якобы "третий путь" в Китае и Вьетнаме не являются самостоятельными путями развития, а всего лишь представляют собой этап необходимой "достройки" хозяйственного механизма до необходимого уровня развитых капиталистических государств. В СССР НЭП пришлось свернуть раньше времени из-за угрозы мировой войны и необходимости выстраивать мобилизационную модель милитаризованной экономики - стало не до пирожных и платьев из крепдешина. А если взять перспективные цели и КПК, и вьетнамских коммунистов, то задачу построения социалистического общества никто не снимал - в отличие от наших идиотов, вдруг решивших, что без целей, руля и ветрил плыть легче, чем с капитаном на мостике и проложенным заранее курсом.

Итог известен - место СССР в мировом распределении экономических ролей занял Китай. Кстати, обладая куда более скромными стартовыми возможностями, и темпами роста, сильно уступавшими сталинским. Но Китаю дали довести до ума "гайгэ" (реформу) Де Сяопина, а у нас случилась perestroyka.

Да, ошибки были, и весьма серьезные, в более ранние периоды. Например, волюнаристские методы Хрущева свели на нет негосударственный сектор экономики, доставшийся стране от эпохи Сталина - Никита Сергеевич торопился построить коммунизм к 1980 году. И Брежнев, объявивший о построении "материально-технической базы коммунизма" ориентировался в оценках на базовые сектора экономики, напрочь упустив потребительский уровень - не зря же говорили, что СССР погубило отсутствие джинсов и кроссовок. И при огромном размере торговых площадей в Москве в пятницу вечером просто невозможно было выпить пива или посидеть с девушкой в ресторане - мест не хватало! Чепуха? А вот раздражало...

***

Так что такое "третий путь"?

Это могут быть два прямо противоположных процесса. Либо "достройка" производственных отношений и в конечном счете один из путей развития социалистического общества ( как в Китае и Вьетнаме), либо развал развитого народно-хозяйственного механизма с превращением в страну третьего мира - как в СССР и европейских соцстранах.

Можно ли "законсервировать" НЭП и жить припеваючи, как в СССР конца 20-х годов? Можно, если дадут - западные "друзья" и собственные "жулики и воры". Но пока не видно, чтоб очень давали...

Но все равно чисто диалектически встанет проблема, куда катиться дальше - вверх по склону горы, к сияющим вершинам нового общества. Или вниз, под горку, к латышам и болгарам, обменявшим будущее на мелкие гешефты.

Анатолий Баранов, главный редактор ФОРУМа.мск