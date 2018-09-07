О социализме и его "религии"

Мне в блог забегают многочисленные левые, голосящие о том, что капитализм плох, что Партия Дела пытается «улучшить капитализм», а это не получится. И что нужно устанавливать социализм.
А вы-то сами знаете, как в РФ социализм создать? Ибо ничего кроме «против капитализма!» у вас нет. Вы лишь повторяете религиозные мантры, но не задумываетесь над тем, что придется делать.
Наша мысль такова: чистый капитализм и социализм советского типа – два тупика. Оба провалились с треском (кризис Рейганова капитализма мы видим сейчас). Мы – приверженцы Третьего пути, смешанной экономики, без либерального и коммунистического маразмов. И социализм нужнее новый, где есть сильный частный сектор.
Но слышу только верещание леваков с религиозными мантрами. А вы представляете, что придется делать, объяви вы о введении социализма в РФ?
УТРАЧЕННАЯ БАЗА
Во-первых, после этого вас просто ждет крах. Ибо погиб великий Советский Союз. При всех огрехах и левом маразме в экономике, СССР выступал как «отдельная планета». Он мог сам себя всем обеспечивать, даже отказавшись от закупок импорта. Того же зерна. Да, жизнь бы в первые десять лет ухудшилась, дефицит – обострился, пришлось бы стоять в длиннющих очередях. Пока экономика не подтянулась бы. Для выживания СССР должен был пойти на реформы и введение частного сектора, это Максим Калашников вам ответственно заявляет. В Союзе уже в 1982 году все жаждали перемен – Брежнев просто заколебал и жизнь понемногу ухудшалась. Если говорить просто, то страна нуждалась примерно в тех же преобразованиях, что и Китай в 1978 году. Причем стартовые позиции у нас были лучше, нам не требовалось пользоваться дешевыми рабочими руками из села. Мы в 1985 году имели то, чего Китай достиг лишь в 2000-х годах. У нас уже были те неплохие отрасли, что КНР пришлось создавать 30 лет.
Главное – Советский Союз обладал практически всеми отраслями современной индустрии и тесно связанными с ними наукой и образованием. Страна могла сама производить для себя необходимое оборудование и станки, она могла дать гражданам тысячи потребительских товаров – одежды, обуви, часов, электронной бытовой техники, утюгов, стиральных машин и т.д. Он даже имел возможность (отказавшись от помощи всяким чернозадиям и оптимизировав военные расходы) наладить фармацевтическую индустрию и строить по 150 млн. квадратных метров нового жилья в год. При этом у Союза имелся мощный кадровый потенциал из неплохих специалистов во всех отраслях.
Ничего этого в РФ нет. Вот вы пришли к власти, объявили социализм, все отобрали и национализировали. И что дальше? Прежней промышленности уже нет, масса кооперационных цепочек разрушено. Тьму вещей и комплектующих приходится закупать за рубежом, за твердую валюту. Не за рубли. Это касается хоть замороженной спермы для животноводства, хоть электронных компонентов, хоть мостов и коробок передач для ездящей техники, хоть субстанций для лекарств. Всего и не перечислишь.
Мало того, что на национализированных предприятиях начнется разгильдяйство и назначенные вами директора примутся приворовывать – стране придется закупать за рубежом тьму всего необходимого. Чтобы не остановилось производство и не настал коллапс на потребительском рынке.
Что начнется? В новоявленной Российской Социалистической Федеративной Советской Республике?
ГЛАВНАЧПУПС
Знамо дело, моментально придется создавать государственные структуры для внешней торговли да импорта. Сперва – Минвнешторг. Под ним – к бабке не ходи – специализированные госструктуры с узкой специализацией. «Станкоимпорт», «Главфармторг», «Спецзапчатьпоставка». В общем, начнет бурно плодиться бюрократия. Вплоть до «Главначпупса» Маяковского.
Хорошо, мы даже установили, закупив за валюту суперкомпьютеры, некий гибрид ОГАС Глушкова с «Киберсином» и оперативно собираем запросы экономики, знаем, что закупать. С чем мы сталкиваемся?
С дефицитом и коррупцией. Ибо, во-первых, пока запросы собираются, пока принимается решение на закупку импорта, пока все это превращается в смету и вносится в бюджет страны, пока назначаются ответственные за покупку и распределение, проходят месяцы. Компьютеры работают, конечно, быстро, а вот госаппарат – гораздо медленнее. В итоге то, что нужно, попадает в страну невовремя. И начинаются сбои в производстве (в отличие от СССР, импорт пока заменить своим невозможно), остановки предприятий. В магазинах – пустые полки, торговля втридорога из-под полы.
Ведь частник действует быстрее и эффективнее. Он тысячеголов, он моментально реагирует на запросы рынка. Купил валюту – ввез в страну то, что нужно. Или же частное предприятие само для себя быстро закупило то, что надо, причем без посредничества бюрократа. А тут – все только через государство. И начинается…
Предприятия более несамостоятельны во внешторге, они валюту всю сдают в казну. И потом месяцами ждут от закупщика-бюрократа то, что необходимо. Ведь бюрократ не связан с заводом или фабрикой, ему от их остановки – ни жарко-ни холодно. Он при кормушке. Но зато возникает та беда внешнеторговой коррупции, что была уже в СССР. К бюрократу внешторговцу приходит западный (или китайский) фирмач и предлагает: я тебе – личный подарок (взятку), а ты купишь у меня за государственные средства не то, что нужно вашей промышленности, а то, что есть у меня.
Такое действительно было уже в Союзе. Когда за подаренный видеомагнитофон (дефицит в стране) чинуши подписывали контракты от имени государства с иностранными фирмами. С поправкой на нынешние реалии подобное начнется и при попытке скопировать в РФ то, что было в 1985 году.
ЦЕПНАЯ РЕАКЦИЯ ХАОСА
Неповоротливая госмонополия внешней торговли очень быстро вызовет дезорганизацию имеющейся индустрии в стране, остановки производства (в отличие от СССР, импортные закупки будут на порядок больше). Поскольку и национализированные предприятия, сдающие львиную долю своей прибыли в бюджет, станут негибко реагирующими на спрос, возникнут те же очереди и дефицит. Начнется крах.
ЦАРСТВО НЕРВНО-ИЗДЕРГАННЫХ
Что придется предпринимать новой левой власти? И сажать всех на нормированное распределение по карточкам, и усиливать органы госбезопасности. Чтобы те боролись с нерадивостью чиновников. Естественно, гигантское число расследований и дел не добавит порядка в экономике. А бунты людей, лишившихся работы из-за остановок производства и товаров в магазинах, придется подавлять теми же внутренними войсками и силами МВД. В общем, придется идти по суперпутинскому пути. Я уж не говорю об угрозе «местного творчества» областных властей в виде запрета вывоза тех или иных товаров со своей территории (так они попробуют бороться с дефицитом в магазинах).
В итоге вы получите разруху, нехватку всего и дичайшее недовольство людей. Долго ли продержится такая власть?
Чтобы восстановить недостающие звенья производства и перейти на самообеспечение, придется строить десятки тысяч новых предприятий. Для этого придется принудительно мобилизовать на это население: расеяне отвыкли от реалий первых пятилеток СССР. Придется принудительно обучать их новым профессиям, для чего надо еще открыть тысячи учебных центров профтехобразования и оборудовать их. Для этого придется долгие годы сажать всех на карточки.
Но моментально выплывет еще один бич советской государственной системы строительства. Когда нет частного владельца, а сооружается все на бюджетные деньги государства, строители начинают завышать сметы, распылять средства, учинять долгострои. (Описываю знакомые мне по позднему ДОГОРБАЧЕВСКОМУ СССР явления, все-таки Максиму Калашникову – 52 года). Чтобы освоить средства, многочисленные СМУ и стройтресты закладывают множество фундаментов вместо того, чтобы сосредоточиться на завершении нескольких объектов. Средства омертвляются, стройки длятся годами. С них «налево» сбываются дефицитные стройматериалы. Причем их за продукты покупают и ушлые председатели колхозов. Им-то тоже надо как-то обеспечивать жизнь своих хозяйств, нанимать бригады строителей-шабашников.
В попытке бороться с этим приходится вводить посадки и расстрелы, проводить бесчисленные совещания и «накачки». Тут никакая кибернетическая ОГАС не поможет. Ну да, нет больше эксплуатации человека человеком и проклятой частной собственности, только вот в стране – звиздец.
Тотально обобществленные (чаще всего – огосударствленные) предприятия роняют качество продукции («Потребитель не свинья – все съест»), моментально погрязают в лени (конкуренции нет, сбыт всего, что ни сделал, обеспечен). Мы получаем еще и миллионы людей, которые после работы мечутся по магазинам – чего бы купить домой поесть? И клянут власть, выстаивая усталыми (после работы!) в длиннющих очередях к издерганным, хамящим продавцам госторговли. Это я, кстати, одесские реалии ДО ГОРБАЧЕВА описываю. Например, очереди за вареной колбасой в 1981-м. А в глубинке РСФСР и почище было. Талоны на еду в Мурманске – это 1978 год, Конецкого почитайте.
Очень быстро новая власть окажется перед выбором: либо получить коллапс в стране, либо снова допускать частный сектор и вводить подобие нэпа. В КНР, скажем, от левацкого бреда и догматизма с 1978 года отказались, ввели частный сектор, совместили планирование и госпредприятия с частниками – и выстроили уже первую экономику мира. А доморощенные леваки в РФ носятся с бредовыми планами все обобществить.
И на фига такие мытарства? Партия Дела предлагает более целесообразный путь – делать многоукладную, смешанную экономику. Где есть и планирование, и госсектор, и кооперативное движение, и предприятия в собственности работников, и частные предприятия. Ибо это гораздо гуманнее, а главное – работает без провалов и расстрелов. Без идеологического маразма и кампанейщины.
Так что хватит страдать идеологическим маразмом, товарищи левые. Орать, что вот немедленно нужно социализм вводить, легко. А вот делать – гораздо труднее. Особенно если учесть, что многие горлопанящие не имеют опыта реальной жизни в СССР. Мне, национал-футуристу, идеологический маразм чужд и я не желаю наступать на те же грабли, что погубили великий Советский Союз. Не религиозно-левые мантры надо тупо повторять, а думать. Третий путь – вот что нам нужно. Тупиков больше не предлагать.
Тему намерен продолжить. Ненавижу шизу не только либерастическую, но и левую. Советую включать мозги и смотреть реальности в глаза. Если сменить нынешнюю сырьевую «клановую экономику» РФ на ваш догматический социализм, получится лишь хуже…
От редакции: Не знаю, что там за "левые" забегают в блог к Максиму Калашникову, может быть, прямо из палаты, где Плеханов лежит рядом с Бухариным, но предложение "установить" социализм выглядит ну очень странно!
Во-первых, социализм - не цель, а процесс перехода от эксплуататорского строя к обществу, где ни эксплуатации человека человеком, ни частной собственности на средства производства не будет. Условно его называли "коммунизмом", но такого строя в истории установлено еще не было, поскольку для нового общества необходимо воспитать нового человека, а этого ни русские, ни китайские, ни вьетнамские коммунисты сделать не успели.
Во вторых, и большевики, взяв власть в 1917-м, только к 1936 году зафиксировала в конституции построение социализма "в основном". Расшифровку того, что это значит, дали на XVII съезде ВКП(б) в 1934 году - это означало, что уничтожена частная собственность на средства производства и эксплуататорские классы, победили социалистические производственные отношения.
В новой конституции экономической основой провозглашалась плановая социалистическая система хозяйства и социалистическая собственность на орудия и средства производства, которая имела «либо форму государственной собственности (всенародное достояние), либо форму кооперативно-колхозной собственности (собственность отдельных колхозов, собственность кооперативных объединений)».
А о "развитом социализма" заговорили только в эпоху Брежнева, то есть еще через 40 с лишним лет. То есть как-то не очень похоже на "немедленное установление социализма".
То есть социализм - это процесс, в ходе которого идет постепенная смена экономических отношений, а следом за ними и государственных, и культурных. Говоря современным языком, "меняется код нации".
Поэтому дотаточно бессмысленно говорить о "брежневском" социализме, о социализме в ГДР или, наоборот, в Монголии. Это все один и тот же процесс, только проходящий разные стадии развития, возможно, со своей страновой спецификой. Скажем, степень обобществления производства в Восточной Германии изначально была выше, а само производство было развито куда больше, чем в каком-нибудь Вьетнаме. Поэтому промышленность ГДР занимала пятую строчку в европейском рейтинге при населении всего в 22 миллиона человек, то есть на душу населения "неэффективная" ГДР была более промышленно развитой, чем в 3 раза большая ФРГ.
Если мы посмотрим на "неэффективную" Венгрию, то в советский период эта страна была вполне процветающей, уровень жизни в ней был самым высоким в советском блоке и находился на вполне приличном европейском уровне. А сейчас? Сейчас прекрасный Будапешт напоминает бомжатник с очередями за социальным пособием "от меня и до завтра".
Болгария была главным социалистическим курортом и пооставщиком сельхозпродукции - сегодня все сельское хозяйство этой страны проходит под маркой "Бондюэль", а население уменьшилось с 9 миллионов в 1990 году до 7 миллионов в нынешнем и продолжает сокращаться.
***
Что касается "третьего пути", то никакой "особости" у него нет - сам Максим Калашников пришет: "и планирование, и госсектор, и кооперативное движение, и предприятия в собственности работников, и частные предприятия".
Так на этом пути СССР и стоял во времена НЭПа. А во многом остался и во времена "сталинского" социализма - кода существовали не только колхозы, но и целый огромный кооперативный сектор во всех отраслях народного хозяйства, не только в части услуг, но и даже в тяжелой промышленности. Ушли только полностью частные предприятия среднего и крупного уровня - как это не покажется страным, они не выдержали честной конкуренции с коллективными формами хозяйственных отношений. Да-да, никакого парадокса, частное предприятия существует в условиях конкуренции, и даже успех одного из них означает, как правило, проблемы у других - в едином народнохозяйственном комплексе это недопустимая роскошь. Мы это наблюдали в "горбачевский" период, когда, допустим, один из цехов на заводе объявлялся вдруг "арендным предприятием" - показатели зарплаты на нем резко шли вверх, в разы превышая показатели соседних цехов, заметим, связанных с ним единым производственным циклом. И в итоге "успехов" весь фонд заработной платы "выдувался" через арендный участок, а остальные цеха разорялись. Что делалось с производственным циклом, объяснять не надо...
Кстати, говоря о "неэффективности" социалистического хозяйствования - а много ли у нас приватизированных советских заводов, вышедших за 25 лет хотя бы на уровень позднесоветского производства? Не по норме прибыли, а в единицах продукции? Вот, хотя бы, возьмем "Ростсельмаш", который по нынешним временам вроде и неплохо управляется эффективным собственником. Так вот, в 1984 году завод выпустил свой 2-миллионный комбайн (то есть примерно 35 тысяч комбайнов в год, начиная с открытия завода в 1929 году). А в 2017 году завод Ростсельмаш "нарастил свое производство": январь был отмечен выпуском 500 комбайнов, что превысило прошлогодние показатели на 70 %... То есть производство ниже "неэффективного" 1984 года минимум раз в пять, а то и больше...
Хотя в ряде других социалистических экономик, в той же Венгрии, частный сектор сохранялся, был даже негосударственный банковский сектор. При достаточном уровне регулирования со стороны государства - допустимо. Хотя если воспринимать всю систему Социалистического лагеря как единый народнохозяйственный механизм, то нетрудно заметить, что экономики восточноевропейских стран отчасти паразитировали на СССР, получая от него дешевую энергию и ресурсы, которые добывались советским народом отнюдь не дешево.
Но главное - и НЭП в СССР, и якобы "третий путь" в Китае и Вьетнаме не являются самостоятельными путями развития, а всего лишь представляют собой этап необходимой "достройки" хозяйственного механизма до необходимого уровня развитых капиталистических государств. В СССР НЭП пришлось свернуть раньше времени из-за угрозы мировой войны и необходимости выстраивать мобилизационную модель милитаризованной экономики - стало не до пирожных и платьев из крепдешина. А если взять перспективные цели и КПК, и вьетнамских коммунистов, то задачу построения социалистического общества никто не снимал - в отличие от наших идиотов, вдруг решивших, что без целей, руля и ветрил плыть легче, чем с капитаном на мостике и проложенным заранее курсом.
Итог известен - место СССР в мировом распределении экономических ролей занял Китай. Кстати, обладая куда более скромными стартовыми возможностями, и темпами роста, сильно уступавшими сталинским. Но Китаю дали довести до ума "гайгэ" (реформу) Де Сяопина, а у нас случилась perestroyka.
Да, ошибки были, и весьма серьезные, в более ранние периоды. Например, волюнаристские методы Хрущева свели на нет негосударственный сектор экономики, доставшийся стране от эпохи Сталина - Никита Сергеевич торопился построить коммунизм к 1980 году. И Брежнев, объявивший о построении "материально-технической базы коммунизма" ориентировался в оценках на базовые сектора экономики, напрочь упустив потребительский уровень - не зря же говорили, что СССР погубило отсутствие джинсов и кроссовок. И при огромном размере торговых площадей в Москве в пятницу вечером просто невозможно было выпить пива или посидеть с девушкой в ресторане - мест не хватало! Чепуха? А вот раздражало...
***
Так что такое "третий путь"?
Это могут быть два прямо противоположных процесса. Либо "достройка" производственных отношений и в конечном счете один из путей развития социалистического общества ( как в Китае и Вьетнаме), либо развал развитого народно-хозяйственного механизма с превращением в страну третьего мира - как в СССР и европейских соцстранах.
Можно ли "законсервировать" НЭП и жить припеваючи, как в СССР конца 20-х годов? Можно, если дадут - западные "друзья" и собственные "жулики и воры". Но пока не видно, чтоб очень давали...
Но все равно чисто диалектически встанет проблема, куда катиться дальше - вверх по склону горы, к сияющим вершинам нового общества. Или вниз, под горку, к латышам и болгарам, обменявшим будущее на мелкие гешефты.
Анатолий Баранов, главный редактор ФОРУМа.мск
безыдейный написал 07.09.2018 10:19
--
Ну так и я о том же. Страна дураков, будет ходить в лаптях.
Sergo написал 07.09.2018 10:18
-------
Коммунист не может развалить страну и перекраситься в кого бы то ни было. Следует различать членов партии и коммунистов. Это совсем не одно и тоже. Коммунист имеет ЗНАНИЕ, имеет чувство долга, ответственности, остро воспринимает всякую несправедливость, а партийный карьерист имеет только шкурный интерес.
безыдейный написал 07.09.2018 10:17
Если капитал частник возьмет в банке, то это не его капитал, а заемные деньги, которые нужно отдавать под проценты.
Если же частник эти деньги (чужие, не забывайте, деньги) не отдаст банку, банк разорится. Негде будет в следующий раз брать заем.
Так что у вас безвыходная ситуация.
иол написал 07.09.2018 10:14
Sergo написал 07.09.2018 10:13
Определения "левые", "правые" свойственны практике парламентаризма и существуют лишь в рамках буржуазного общества. Обе эти ветви - охранительные. "Левые" выпускают пар, "правые" затягивают гайки. Марксизм, как наука не может быть ни "левым", ни "правым", как не может таблица умножения быть "коммунистической" или "либеральной". Истина ЕДИНСТВЕННА, она не признает никаких авторитетов, титулов, званий и абсолютно равнодушна к голосованиям и регламентам. Приклеивание ярлыка "левый" призвано нивелировать истину до уровня "мнения", одного из многих. Замаскировать невыгодную для буржуев правду ворохом многопартийности. Помните, перестроечный треп - ни у кого нет монополии на истину? Именно этой демагогией прикрывалась рвущаяся к власти демшиза.
А истина в том, что СОЛИДАРНОСТЬ людей ВЫГОДНЕЕ конкуренции. Во всех отношениях, и в экономическом и в этическом. Требование солидарности диктуется объективными условиями современного производства, имеющего ОБЩЕСТВЕННЫЙ характер. При капитализме единый технологический процесс производства ПРОТИВОЕСТЕСТВЕННО расчленен на неких "свободных" товаропроизводителей, типа "субъектов экономических отношений". Задача собственников этих средств производства не удовлетворение общественных потребностей, а максимизация своей ПРИБЫЛИ. Такое противоречие между общественным характером производства и частной формой присвоения и распоряжения произведенным продуктом и порождает все проблемы, которые правильно подмечает тов. Калашников, но не делает вывода о необходимости его преодоления.
А марксизм открывает путь преодоления этого противоречия - уничтожение самого института т. н. "частной собственности" - постыдного анахронизма, тормозящего развитие человечества.
хаха написал 07.09.2018 10:04
хаха написал 07.09.2018 10:03
безыдейный написал 07.09.2018 09:39
.
"Наша мысль такова: чистый капитализм и социализм советского типа – два тупика. Оба провалились с треском (кризис Рейганова капитализма мы видим сейчас). Мы – приверженцы Третьего пути, смешанной экономики, без либерального и коммунистического маразмов. И социализм нужнее новый, где есть сильный частный сектор. "
.
Ваша проблема, как всех жителей СССР и бСССР, это страшная отсталость и неинформированность, нежелание узнавать ничего. Если в СССР незнание основных достижений мысли по поводу экономики объяснялось цензурой компартии, которая желала оставаться на устаревших догматических позициях святых пророков Маркса, Ленина и Сталина, то теперь, при наличии интернета, отсталость объясняется только умственной ленью и глупостью, характерной для жителей отсталых колоний.
Еще в середине 20 века на западе было разработано много более верных взглядов на историческое развитие, чем советские взгляды.
например, было объяснено и расписано в книжках, что нет никакого капитализма и социализма, а есть единое индустриальное общество.
И СССР в принципе ничем не отличался от США, а США в принципе ничем не отличались от СССР.
Это было выяснено еще в 1950-е годы!
А вы в 2018-м году ничего не знаете и все толчете свои марксистские взгляды.
.
Какой может быть частный сектор? Откуда он возьмет капиталы?
А если где-то возьмет, как быстро он их потратит и останется ни с чем? Вы об этом думаете? Нет, вы об этом не думаете. Вы пишете: "Ведь частник действует быстрее и эффективнее. Он моментально реагирует на запросы рынка. Купил валюту – ввез в страну то, что нужно"
Да да, было бы только за что покупать валюту.
.
Вывод такой. Страна дураков будет загнивать и дальше, и ее ничто не спасет. Здесь никто ничего не знает, ничем не интересуется и ничего не понимает. Туда им и дорога.
Будут феодально-фашистские диктатуры устанавливаться, как на украине, чтобы военным платились пенсии, а все остальные будут ходить в лаптях.
ли написал 07.09.2018 08:59
Вся Власть Советам!
Тот самый момент!!!