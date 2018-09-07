Миллиардер Дроздов и его ПФР взяли в аренду за миллионы рублей 93 машины, заплатив за них дороже

53-летний Антон Викторович Дроздов, ставший миллиардером благодаря занимаемой должности главы Пенсионного фонда РФ (ПФР), как руководитель ведомства попал в новую неприятную историю.

Деятельные сотрудники Фонда, этой гигантской бюрократической машины, считающей трудовые деньги россиян, отчаянно нуждались еще и в механических машинах - средствах передвижения. Но отечественные образцы автопрома не отвечают чиновничьим требованиям, поэтому в Фонде вынуждены были пересесть на дорогие аналоги западной автопромышленности.

А чтобы не тратить народные деньги на покупку дорогих автомобилей, что общество сочло бы неправильным, и руководство ПФР могло нарваться на нелицеприятный разговор, автомобили решили взять в аренду.

Для центрального офиса в Москве выбрали 6 черных BMW 5-й серии 2018 года выпуска, 22 черных Toyota Camry и 14 машин классом пониже, а для региональных отделений - еще 51 автомобиль.

Как подсчитал Фонд борьбы с коррупцией (ФБК) оппозиционера Алексея Навального, всего Пенсионный фонд России, решив "сэкономить на покупке", потратил за полгода на аренду машин 100 миллионов рублей.

Только за аренду одной машины BMW Пенсионный фонд России ежемесячно платит 560 тысяч рублей, то есть за полгода - 3,3 миллиона рублей, то есть больше, чем стоимость нового автомобиля.

Сотрудники Фонда борьбы с коррупцией также обратили внимание, что в последние несколько лет в аукционах на аренду машин участвовали по три фирмы с одинаковыми адресами регистрации - ООО "Транспортные Решения", ООО "Букет" и ООО "Комфорт и Безопасность". Кроме того, учредитель "Транспортных решений" два года назад продал учредителю "Букета" свое юридическое лицо - ООО "ЦБЗТ". В итоге, цена в результате торгов снижалась чисто символически - "как это обычно и бывает при сговоре, не более, чем на 1%".

Как отмечает ФБК, ирония заключается в том, что ПФР заключил контракты на аренду автомобилей, выбросив на ветер почти 100 миллионов рублей, через 10 дней после внесения Дмитрием Медведевым законопроекта о повышении пенсионного возраста в Госдуму. То есть в самый разгар дискуссии и заявлений того же Антона Дроздова, что только повышение пенсионного возраста позволит увеличить пенсии.

Помимо расходов на аренду автомобилей есть еще огромные траты на техническое обслуживание принадлежащего ПФР автопарка - 24 миллиона рублей за год. На балансе Фонда стоят не менее шикарные пара BMW 7 серии, один Audi А8 и 3 Audi А6. Обслуживание в VIP-залах аэропортов по всей стране и ежемесячная подписка на журналы Forbes и Esquire тоже оплачиваются из кармана россиян.

Как пишет ФБК, "чиновники уверяют, что невозможно найти средства для спасения пенсионной системы, и одновременно транжирят огромные деньги на собственный комфорт. Не на какие-то необходимые вещи, а именно на комфорт и престиж. Члены правления Пенсионного Фонда искренне считают, что им ПОЛОЖЕНО такое. Это не может не возмущать, но еще хуже, что бюджет годами теряет десятки миллионов из-за картельных сговоров. Это преступление и оно совершается при полном попустительстве или участии Пенсионного фонда".

По указанным фактам ФБК уже обратился в Федеральную антимонопольную службу (ФАС) в надежде добиться признания нарушения антимонопольного законодательства и передачи материалов в МВД для возбуждения уголовного дела.

Отметим, что и на местах в ПФР воруют столь же бесстрашно, как и в центре.

На Алтае, например, сотрудники Пенсионного фонда съездили с родственниками в Крым и Сочи, похитив из государственного бюджета 228 тысяч рублей. В растрате бюджетных денег обвинили двух работников управления пенсионного фонда в Кош-Агачском районе Республики Алтай, сообщает издание "Новости горного Алтая" 5 сентября.

По версии следствия, обвиняемые незаконно получили компенсацию за проезд к месту отпуска и обратно на себя и своих родственников. Для этого они предоставили руководителю учреждения поддельные документы о якобы приобретавшихся авиабилетах на рейсы в города Москву, Симферополь, Сочи.

Один из сотрудников ПФР похитил более 172 тысяч рублей, второй - более 56 тысяч рублей. Уголовное дело в отношении них направлено в суд, в ходе следствия обвиняемые полностью признали свою вину и возместили причиненный ущерб.

От редакции: Нам неясен во всех этих вполне убедительных историях (которыми должен заниматься давно не ФБК, а СК) вопрос, вроде бы, предшествующий оглушительным событиям: а из каких фондов выплачиваются космические "зарплаты" таким вот господам, как Дроздов? Нам нужна чёткая схема поступления средств на его счёт. Вот прямо от источника - до получателя. Что это за источник - наши недра, наша нефть или те же самые пенсионные отчисления рядовых трудящихся, просто вынутые из финансовой пирамиды ПФР в неожиданном месте? Откуда берутся такие оклады, которых хватило бы и десяти работникам? В чём политический и идеологический резон путинской власти - назначать такое содержание тем, кто лишь складывает пенсионные отчисления, а затем выдаёт их гражданам?

Что, узнав, насколько богат этот самый Дроздов - мы его испугаемся сильно, потому что он из своих миллиардов легко выделит средства, чтобы киллеров нанять, дабы мы (или ФБК в данном случае) поотстали от него? Резон в чём? Что - пирамида власти иначе перестанет функционировать (во благо себе же), если посадить руководить такими заведениями не миллиардеров, как сейчас, а получающих в пределах советских министров (800 рублей был максимальный оклад, Горбачёв, то есть самое высшее лицо государства - получал 3 тысячи рублей, когда рубль был обеспечен не нефтью одной, а ещё и мощной индустрией)? Капиталистическая постсоветская Система, кажется, вообще перестала принимать какие-либо сигналы гнева бедноты и трудящихся извне и только высит свои "накопления" - суть которых и есть воровство, мошенничество, "МММ"...

Д.Ч.

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