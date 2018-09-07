Как самостийность и капитализм отравили Армянск

В Армянске был зафиксирован выброс сернистого ангидрида с завода «Крымский титан», что послужило основанием говорить об "экологической катастрофе" и прочем. Действительно, сернистый ангидрид присуствует в воздухе и вредит здоровью - не очень сильно, в том же Норильске это постоянный элемент местной атмосферы. Что норильчанам тоже не добавляет здоровья, но насчет "катастрофы" явный перебор.

Что же произошло?

Высох кислотонакопитель, вода ушла, и сернистый ангидрид стал поступать в атмосферу, чему в нормальной ситуации должен препятствовать слой воды. Кстати, в мире такие накопители используют достаточно широко, только делают не столь экономно — бетонируют, чтобы избежать загрязнения подземных вод и закисления почвы. Похожие места есть в России и во всем мире.

Но на Украине решили особенно не заморачиваться, и просто лить отходы в пруд. Естественно, экологии это не помогало, но люди привыкли и до поры до времени все сходило с рук. Все годы "украинского" хозяйствования в Крыму. Естественн, не было дела до отстойника и владельцу предприятия г-не Фирташу, возможно, о существовании проблемы он даже не знал.

Но вот начались украинские санкции, перекрыли воду из Днепра, и кислотонакопитель стал мелеть, вплоть до полного высыхания воды этим, довольно жарким летом.

Вот сейчас до администрации Крыма дошло, что нужно просто долить воды в ставок прямо из Каркинитского залива - совершенно не обязательно, чтобы вода была пресная! И через несколько дней проблема буквально рассосется - до известной степени, конечно, ангидрид где-нибудь да выпадет, а почвам будет по-прежнему наноситься урон.

Но что поделать, если до владельца это простой решение как-то "не дошло", да и о властей дошло, когда начался скандал. И владельцы, и власти по-прежнему с тем самым "украинским" менталитетом. Пока гром не грянет, мужик не перекрестится.

Какие выводы?

1. Проблема при своевременном внимании не стоила и выеденного яйца.

2. Виновата на 100 процентов Украина: сначала 25-ю годами варварского хозяйствования, а потом отключением воды.

3. О строительстве нового отстойника для кислоты, уже с бетонными стенками и автономной подачей воды, а также рекультивации старого, речи пока не идет.

А.Б.