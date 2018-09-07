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Московский листок

В Бразилии кандидат-либерал попал в реанимацию после удара ножом на встрече с избирателями

Опубликовано 07.09.2018 в разделе комментариев 0

выборы нацдемы бразилия поножовщина
В Бразилии кандидат-либерал попал в реанимацию после удара ножом на встрече с избирателями

Кандидат в президенты Бразилии от Социал-либеральной партии, ультраправый депутат национального парламента Жаир Болсонару был ранен ножом во время встречи с избирателями 6 августа около 16:00 по местному времени (22:00 по Москве) в городе Жуиз-ди-Фору штата Минас-Жерайс, передает РИА "Новости" со ссылкой на телеканал Globo. 

Перед нападением один из сторонников кандидата поднял политика и посадил к себе на плечи. На любительском видео, опубликованном в СМИ и соцсетях, видно, как Болсонару неожиданно хватается за живот.

Нападавшего обезвредили сторонники политика, а затем задержали правоохранители. Болсонару госпитализирован в тяжелом состоянии. По словам врачей, политик получил единственное ножевое ранение, однако оно затронуло сразу несколько внутренних органов - печень, легкое, кишечник. 

Операция длилась более двух часов, после ее окончания врачи охарактеризовали состояние Болсонару как стабильное. Сейчас он восстанавливается в реанимации. Однако медики не исключили, что политик не сможет участвовать в публичных акциях агитационной кампании до первого тура выборов, который состоится 7 октября, сообщает ТАСС со ссылкой на Estado de Sao Paolo. 

"Все зависит от того, как он будет восстанавливаться. По меньшей мере неделю, 10 дней [он должен будет пробыть в больнице]. Но я не могу сказать точно, это все спекуляции", - заявил на пресс-конференции лечащий врач политика Луис Энрике Борсату. 

Нападавшим оказался 40-летний Аделиу Биспу ди Оливейра, он сознался в преступлении. По словам представителя полиции, мужчина пытался ранить кандидата Жаира Болсонару, " "поскольку имел с ним разногласия в идеях и образе мыслей, еще он сказал, что тут был личный вопрос". При этом задержанный не состоял ни в одной из политических партий. 

Во время допроса он заявил, что готовился к нападению. "Он сообщил нам, что вышел из дома со своим ножом для того, чтобы сопровождать акцию [Болсонару] и в наиболее подходящий момент совершить покушение на его жизнь, как он и сделал, когда манифестанты проходили по улице Батиста, так как этот момент показался ему самым удобным", - сказано в протоколе допроса. "Периодически говорил, что это было сделано по воле Бога", - добавили в полиции. 

Первоначально предполагалось, что преступник действовал в одиночку. Однако уже через несколько часов после совершения нападения представитель полиции штата Минас-Жерайс Карлос Капистрану сообщил, что в деле появился второй подозреваемый. По некоторым данным, его уже направили на допрос. 

Отметим, именно Болсонару является лидером президентской гонки после того, как суд отказался регистрировать кандидатуру экс-главы государства Луиса Инасиу Лулу да Силву, осужденного по делу о коррупции.

От редакции: Вообще ультра-правые в Бразилии - это для европейцев, конечно, нонсенс, но не спешите отворачиваться от этого вполне по духу европейского политикума. Правые (кторые за white power) тут имеют не просто социальную базу - целые города, которые в режиме апартеида живут, охраняются, и воспроизводят не только "белое потомство", но и культуру тех стран, откуда являются изначальными выходцами (больше всего там таких фолькс-дойче городов, где некогда успешно укрывались, а затем бесследно для разыскивавших их израильских и советских мстителей терялись нацистские преступники, включая Бормана). В этом плане не так уж удивительно, что всё тот же адский сплав неолиберализма с национализмом (российский аналог - нацдемы Навального) в многонациональной, изначально индейской Бразилии - пользуется популярностью, потому что умеет пользоваться популизмом. Правый реванш после почти социалистической президентской власти - закономерное движение "маятника истории", и эта же опасность подстерегает сейчас Венесуэлу, кстати. 

Не смотря на то, что среди стран Латинской Америки Бразилия наиболее развитая и богатая, там бушует преступность, там тоже (как и в Аргентине) прямо в центре Рио существуют огромные районы-гетто, где живут, правда, не индейцы, как в США, а просто беднота любого происхождения (часто коренного, индейского) - люди буквально в коробках живут или спят под открытым небом, продают наркотики таким, как они сами и тем кто побогаче, продают себя, легко идут на убийство. Вот отсюда-то, с самого социального дна и стоит смотреть на ультра-правых кандидатов, которые выступают за усугубление классовых противоречий, за ещё больший разрыв между богатыми и бедными, за власть элиты. Среди очень слабых социальных движений там распространена "теология освобождения", то есть они ещё и христиане, католики-лайт в своей прото-классовой борьбе. Вот откуда "по воле бога" следовал ножик - кстати, поножовщина там вообще любимое занятие социального дна. Как рассказывал недавно один из сотрудников ВГТРК в своём ФБ, из-за простой потасовки на пляже с местными в Рио двое их операторов получили ножевые ранения, правда, не летальные. Уж если с европейскими "гринго" там так, то чего со своими ультра-правыми церемониться?

 Дмитрий Чёрный, член ЦК ОКП 

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