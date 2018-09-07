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Московский листок

Две чувашские деревни остановили несогласованное с населением возведение вышки мобильной связи

Опубликовано 07.09.2018 в разделе комментариев 2

регионы права человека правозащита чувашия мобильные
Две чувашские деревни остановили несогласованное с населением возведение вышки мобильной связи

Как рассказали жители деревень Рыкакасы и Эхветкасы, утром 6 сентября 2018 года без согласования с местными властями и без согласования с жителями деревень была установлена опора для вышки. Однако жители деревень тотчас поставили к месту возведения опоры собственные автомобили и не дали начать строительные и монтажные работы.

Тогда же, 6 сентября 2018 года местные жители вызвали полицию и составили протокол, в котором зафиксировали, что компания, осуществляющая строительство и монтаж - не имеет необходимых для строительства согласований с населением на установку вышки.

Как рассказала Венера А., жители деревень никогда не жаловались на качество связи и об ее улучшении не просили, также со стороны компании сотовой связи никто не согласовывал с жителями Рыкакасы и Эхветкасы установку вышки, не выяснял, требуется ли она населению. По словам Венеры А., сейчас в деревне и без того много онкобольных, и жители опасаются увеличения их числа после установки вышки. 

- Электромагнитного излучения, которого опасаются жители деревень в связи с установкой вышки, стоит бояться только в том случае, когда нарушены санитарно-гигиенические нормы. - Комментирует сиутацию Мария Баст, председатель Ассоциации Адвокатов России за Права Человека,Если уровень излучения известен и он действительно превышает нормы, то такие вышки вблизи населённых пунктов установлены быть не могут. Есть соответствующие нормативы, как на международном уровне, так и на уровне российского законодательства. При этом существуют разные походы к гигиеническим нормам: которые были приняты в СССР и были самыми строгими (и уж точно тут бы в первую очередь учитывалось здоровье советского народа, а не прибыли компаний сотовой связи), и которые действуют в западных странах. Это два разных подхода к нормам расселения возле мачт сотовой связи, и потому нельзя говорить точно, к каким последствиям приводит электромагнитное излучение от сотовой связи, так как и последствия до конца не изучены. Самые строгие нормы сегодня в Европе, где не допускается превышение 2,5 МкВт/см2, в России допустимы 10 МкВт/на см2, в США допустимы и 100МкВт/см2. Из-за лоббирования мобильными компаниями своих интересов, дополнительные исследования тормозятся, даже в научной литературе эта тема не освещается. В связи с этим ВОЗ рекомендована предупредительная политика – максимально уменьшить использование сотовой связи. Претензии жителей чувашских деревень вполне обоснованы и не являются проявлением невежества, так как им не известны ни уровень излучения, ни последствия от излучения, поэтому в этой ситуации жители правы и прикладывают все усилия, чтобы минимизировать излучение в своем населенном пункте – они защищают свои жизнь и здоровье, т.е. свое конституционное право на жизнь.

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Всего комментариев к статье: 2
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а в деревне Москвакасы
все написал 07.09.2018 13:28
спокойно.
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(без названия)
антинаталист написал 07.09.2018 13:14
действительно опасно. старайтесь иногда для отдыха отключать свои сотовые телефоны
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