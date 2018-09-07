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Московский листок

"Ташкент" выжил в "Сепаре", а главой ДНР предсказуемо стал молодой Денис Пушилин

Опубликовано 07.09.2018 в разделе комментариев 3

сми днр новороссия
"Ташкент" выжил в "Сепаре", а главой ДНР предсказуемо стал молодой Денис Пушилин

Народный совет самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) на заседании в пятницу досрочно снял полномочия с убитого главы ДНР Александра Захарченко и назначил исполняющим его обязанности Дениса Пушилина до проведения выборов. 

За решение единогласно проголосовали 90 депутатов, присутствующих на пленарном заседании. Парламент республики также назначил внеочередные выборы на 11 ноября, передает "Интерфакс". 

Ранее в пятницу генпрокуратура ДНР признала незаконным решение назначить временным преемником Захарченко его заместителя Дмитрия Трапезникова. Копию представления ведомства опубликовало Донецкое агентство новостей. 

В документе говорится, что решение противоречит конституции ДНР, согласно которой в случае досрочного прекращения полномочий главы республики их временно исполняет первый заместитель председателя совета министров. Трапезников же им не является, более того, такой должности в составе совета министров ДНР вообще не предусмотрено. 

В генпрокуратуре указали, что, по закону, весь совмин, включая Трапезникова, должен находиться в отставке со дня смерти Захарченко. "Таким образом, единственным легитимным органом власти в Донецкой народной республике является законодательный орган - Народный совет", - заявили в надзорном ведомстве. 

Поскольку в конституции ДНР нет прямых норм, регулирующих данную ситуацию, генпрокуратура потребовала, чтобы Народный совет назначил врио главы ДНР, сформировал совет министров, Центральную избирательную комиссию, а также создал "все необходимые условия для проведения внеочередных выборов главы ДНР и очередных выборов Народного совета ДНР в соответствии с законодательством в установленные сроки". 

В парламенте ДНР заявили, что объявление Трапезникова и. о. главы республики "не выдерживает никакой критики с юридических позиций". Однако признали, что это была "вынужденная мера, вызванная необходимостью удержать социальную сферу жизнедеятельности республики". 

Вечером 31 августа в ресторане в центре Донецка произошел взрыв, в результате которого погиб глава ДНР Александр Захарченко. Причиной смерти главы самопровозглашенной республики стала черепно-мозговая травма в результате взрыва. 

Правоохранительные органы республики задержали нескольких подозреваемых в убийстве главы, они заявили о причастности Киева к преступлению. При этом Служба безопасности Украины опровергла причастность к происшествию. 

2 сентября в ДНР с воинскими почестями простились с Захарченко. После полудня около 200 тысяч человек в память о главе ДНР приняли участие в траурном шествии в центре Донецка. 

Однако на Украине выдвинули версию о том, что Александр Захарченко, возможно, жив, а его смерть - инсценировка, как это было в случае с российским журналистом Аркадием Бабченко. Подтверждением этой теории увидели в отчете наблюдателей Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ, которые не видели не только тел убитых, но и раненых людей.

От редакции: Мы очень нежно относимся к коллегам нашим с Ньюсрукома ("я зашёл на ньюсру.ком поболтать с военруком"), особенно когда они копируют у нас стили заголовков - однако порой работа на "вероятного противника" выходит за пределы рацио. Это мы про неверие упрямого Фомы в такую вроде бы бесспорную "фактуру", как смерть Захарченко. Выходит, сто тысяч жителей Донецка пришло прощаться с отсутствующим убитым? Ну, как-то уважительнее надо быть хотя бы к мёртвым, сугубо в рамочках "прав человека", господа...

Фотографий вы не видели? Ну, вот вам фотография одного лишь выжившего при срабатывании адской машины в "Сепаре".

Позывной "Ташкент" - он буквально вернулся из ада. Фото фэйковым не назовёте, господа?

Д.Ч.

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Всего комментариев к статье: 3
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Re: во как?
ца написал 07.09.2018 14:26
С 2011 года по 2013 год являлся функционером движения &#171;МММ&#187; Сергея Мавроди, 5 апреля 2014 года стал заместителем народного губернатора Донецкой области Павла Губарева, а теперь глава ДНР? Вот это кадр. Хотя в России такая кадровая политика повсеместно - непонятная.
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Д.Ч.
Дмитрий г.Запорожье.-+,,,, написал 07.09.2018 14:20
Это не на долго."Салют смерников"в кацапомойке будет звучать непереставая.Еще живы гоблин Аксенов,Гиркин и Бородай,которых можно еще как то судить.Ну а с этими .....церемонится смысла нет как там у древних......конфутатис малидиктус фламес акрибус адиктус...(посрамим нечистивцев пламени предав их адскому).Причем пламя оно и скверну выжигает и местность дезинфицирует.
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(без названия)
безыдейный написал 07.09.2018 13:48
"Однако на Украине выдвинули версию о том, что Александр Захарченко, возможно, жив, а его смерть - инсценировка"
Почему считают что именно на украине? Неужели не на украине нет разумных людей? Почему такое низкое мнение о роде человеческом?
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