Кто владеет информацией,
владеет миром
Рейтинг
все лучшие новости >>
English
  
Кольцо оппозиции
    
Форум
Главная
Политический расклад
Экономическая реальность
Жизнь регионов
Общество и его культура
Силовые структуры
Особенности внешней политики
Компрометирующие материалы
Московский листок

В Москве Собянинской уже введено военное, то есть предпраздничное положение

Опубликовано 07.09.2018 в разделе комментариев 2

беспредел москва собянин деньгорода
В Москве Собянинской уже введено военное, то есть предпраздничное положение

В столице начали перекрывать движение на улицах, где пройдут народные гулянья и торжественные мероприятия, посвященные Дню города 8 сентября. В частности, с пятницы нельзя проехать от Большой Никитской до Тверской, а также от Пушкинской площади до Охотного ряда, сообщается на сайте департамента транспорта Москвы. 

Кроме того, с 7 по 10 сентября будут полностью перекрыты некоторые прилегающие переулки: Никитский, Газетный, Брюсов, Глинищевский, Леонтьевский, Малый Гнездниковский, а также Тверской проезд. В них движение возобновится 10 сентября в 12:00. С пятницы по воскресенье перекроют движение и в Большом Николопесковском переулке. Здесь ограничение будет действовать с 00:01 7 сентября по 06:00 9 сентября. 

Непосредственно в День города, 8 сентября, перекроют Цветной бульвар (с 11:00 до 17:00), прилегающую часть Садовой-Сухаревской улицы (с 07:00 до 17:00), Волхонку (с 11:00 до 21:30) и Москворецкую улицу (с 20:50 до 21:10). Трубная площадь также будет закрыта для движения автомобилей (с 11:00 до 17:00). 

9 сентября с 10:00 до 13:00 нельзя будет проехать по Петровскому, Рождественскому и Сретенскому бульварам. Также автомобилистам будет недоступен участок Страстного бульвара до улицы Большая Дмитровка и улица Петровка на отрезке от Петровского бульвара до Успенского переулка. 

Кроме того, в связи с выборами столичного мэра 8 и 9 сентября (с 08:00 субботы по 23:00 воскресенья) будет полностью перекрыто движение в Большом Черкасском переулке. 

В правительстве Москвы советуют москвичам и гостям столицы для поездок в центральную часть города в ближайшие дни пользоваться общественным транспортом. 

В предстоящие выходные 8 и 9 сентября Москва отметит свой 871-й день рождения. На улицах столицы пройдут концерты, выставки, фестивали, уличные спектакли и перформансы - всего более 300 мероприятий. Они состоятся не только в центре, но и в районах на окраинах. Путеводитель по праздничным гуляньям публикует "Российская газета". Часть информации размещена в соцсети Facebook. 

Подробная программа Дня города с указанием адресов, где пройдут мастер-классы и концерты, размещена на портале мэрии. Здесь же можно найти список музеев, которые 8 и 9 сентября бесплатно откроют свои двери для всех желающих. 

8 сентября в 21:00 запустят фейерверки с 30 площадок.

- Кстати, так ведь не только в Москве, - добавляет редактор ФОРУМа.мск Д.Чёрный, - выборы губернаторов тоже удивительным образом совпадают с днями городов, являющихся центрами губерний, так вот, например, в Томске, где и мэра будут тоже выбирать 9-го - то есть вся эта мишура и громадные, преступные, коррупционные инвестиции в бутафорию делаются столь лицемерно с одной лишь целью, чтобы устояла буржуазная вертикаль, власть как бы говорит: "глядите, дорогие москвичи, дорогие томичи, как нам не жалко ваших бюджетных денег, вы только подвыпив и погуляв не забудьте отметиться в книге голосующих - а уж за кого вы там проголосуете, это нам не важно, важна только легитимность выборов как мостика для дальнейшего вашего ограбления нами вполне легальными путями, вы главное налоги и по квитанциям за ЖКУ платите исправно"...  

Материалы по теме:

Жильцы общаг снова идут в штаб Собянина

Анатолий Баранов: Почему "день тишины" не для Путина?

Заявление В. Кумина в связи с решением Мосгорсуда по иску против Собянина



Рейтинг:   3.00,  Голосов: 2
Поделиться

читайте нас в Я.Новости
Всего комментариев к статье: 2
Комментарии не премодерируются и их можно оставлять анонимно
Бойкот любых буржуазных "выборов" !
На буржуазных "выборАх" побеждают только буржуа написал 07.09.2018 14:29
Бойкот голосования по поддержке фашистского режима.
Все "оппозиционеры" такие же представители буржуа как и ер.
Получаешь бюллетень - признаешь законность нынешней власти.
Не увеличивайте явку своим голосованием.
Хватит быть лохами.
Ответить
на выборы то идти зачем?
ца написал 07.09.2018 14:19
Простите но народ три месяца во всех голосованиях показывает от 90 до 95% против предложенной медведевым и поддержанной едроссами с путиным "пенсионного освенцима". До 65 лет за 5 лет поднять пенсионный возраст и в условиях кризиса в ближайшие 6 лет = обречь людей от 55 лет на гибель болезни и мучительное выживание последних лет жизни. Это при среднем в стране жизни мужчин - 67 лет, а за вычетом столиц и юга - менее 65 лет?
Так что правительство и президент "плюет на мнение народа" - в ответ народ должен "плюнуть" на это шоу с известным результатом (цифры то давно наверное уже нарисованы).
Лучше ходить на собрания по поводу реформы и на референдум (если он будет). Надо показывать власти свое мнение, а не быть "клоунами в их шоу".
Ответить
Написать комментарий
Ваше имя:
Заголовок:
Комментарий:
Введите число, указанное на картинке:

Опрос
  • За кого вы бы проголосовали на выборах мэра Москвы?:
Результаты
Интернет-ТВ
Империал против Скрипаля
Империал против Скрипаля
07.09.2018
Левые реконструкторы прошлого
Левые реконструкторы прошлого
07.09.2018
<< прислать видео
все видео >>
Новости
В Москве Собянинской уже введено военное, то есть предпраздничное положение (2)
"Ташкент" выжил в "Сепаре", а главой ДНР предсказуемо стал молодой Денис Пушилин (3)
Две чувашские деревни остановили несогласованное с населением возведение вышки мобильной связи (2)
В Бразилии кандидат-либерал попал в реанимацию после удара ножом на встрече с избирателями (0)
Как самостийность и капитализм отравили Армянск (7)
Миллиардер Дроздов и его ПФР взяли в аренду за миллионы рублей 93 машины, заплатив за них дороже (4)
Жильцы общаг снова идут в штаб Собянина (1)
О социализме и его "религии" (81)
Необходима солидарность с рабочими порта Пирей, которые начнут бастовать 7 сентября (5)
Империал против Скрипаля (4)
Анонсы
<< добавить анонс
последние анонсы >>
Добавить свой материал
Наша блогосфера
Максим Калашников Максим Калашников: Партия Дела на "честных" выборах
Дарья Митина Дарья Митина: Кoлoбoк на Эхе Мoсквы (Казань)
Максим Калашников Максим Калашников: Мои твиты
Максим Калашников Максим Калашников: Апатия и вверху тоже
Дарья Митина Дарья Митина: Белый еврoпеец на экране и в жизни
Все записи >>
Авторы
Баранов Анатолий Гельман Моисей
Гранатова Анна Гречанинов Владимир
Ихлов Евгений Калашников Максим
Майсурян Александр Митина Дарья
Морозова Наталья Московченко Николай
Нагорный Александр Пионтковский Андрей
Саматов Сергей Эйдман Игорь
Чёрный Дмитрий

              
© 1998-2017 ФОРУМ.мск (наши зеркала: forum-msk.org forum-msk.com.ua forummsk.info)
о нас | наша кнопка | реклама на сайте | связаться с нами | email: forum-msk@yandex.ru
Рейтинг@Mail.ru       читайте нас также: pda | twitter | rss