В Москве Собянинской уже введено военное, то есть предпраздничное положение

В столице начали перекрывать движение на улицах, где пройдут народные гулянья и торжественные мероприятия, посвященные Дню города 8 сентября. В частности, с пятницы нельзя проехать от Большой Никитской до Тверской, а также от Пушкинской площади до Охотного ряда, сообщается на сайте департамента транспорта Москвы.

Кроме того, с 7 по 10 сентября будут полностью перекрыты некоторые прилегающие переулки: Никитский, Газетный, Брюсов, Глинищевский, Леонтьевский, Малый Гнездниковский, а также Тверской проезд. В них движение возобновится 10 сентября в 12:00. С пятницы по воскресенье перекроют движение и в Большом Николопесковском переулке. Здесь ограничение будет действовать с 00:01 7 сентября по 06:00 9 сентября.

Непосредственно в День города, 8 сентября, перекроют Цветной бульвар (с 11:00 до 17:00), прилегающую часть Садовой-Сухаревской улицы (с 07:00 до 17:00), Волхонку (с 11:00 до 21:30) и Москворецкую улицу (с 20:50 до 21:10). Трубная площадь также будет закрыта для движения автомобилей (с 11:00 до 17:00).

9 сентября с 10:00 до 13:00 нельзя будет проехать по Петровскому, Рождественскому и Сретенскому бульварам. Также автомобилистам будет недоступен участок Страстного бульвара до улицы Большая Дмитровка и улица Петровка на отрезке от Петровского бульвара до Успенского переулка.

Кроме того, в связи с выборами столичного мэра 8 и 9 сентября (с 08:00 субботы по 23:00 воскресенья) будет полностью перекрыто движение в Большом Черкасском переулке.

В правительстве Москвы советуют москвичам и гостям столицы для поездок в центральную часть города в ближайшие дни пользоваться общественным транспортом.

В предстоящие выходные 8 и 9 сентября Москва отметит свой 871-й день рождения. На улицах столицы пройдут концерты, выставки, фестивали, уличные спектакли и перформансы - всего более 300 мероприятий. Они состоятся не только в центре, но и в районах на окраинах. Путеводитель по праздничным гуляньям публикует "Российская газета". Часть информации размещена в соцсети Facebook.

Подробная программа Дня города с указанием адресов, где пройдут мастер-классы и концерты, размещена на портале мэрии. Здесь же можно найти список музеев, которые 8 и 9 сентября бесплатно откроют свои двери для всех желающих.

8 сентября в 21:00 запустят фейерверки с 30 площадок.

- Кстати, так ведь не только в Москве, - добавляет редактор ФОРУМа.мск Д.Чёрный, - выборы губернаторов тоже удивительным образом совпадают с днями городов, являющихся центрами губерний, так вот, например, в Томске, где и мэра будут тоже выбирать 9-го - то есть вся эта мишура и громадные, преступные, коррупционные инвестиции в бутафорию делаются столь лицемерно с одной лишь целью, чтобы устояла буржуазная вертикаль, власть как бы говорит: "глядите, дорогие москвичи, дорогие томичи, как нам не жалко ваших бюджетных денег, вы только подвыпив и погуляв не забудьте отметиться в книге голосующих - а уж за кого вы там проголосуете, это нам не важно, важна только легитимность выборов как мостика для дальнейшего вашего ограбления нами вполне легальными путями, вы главное налоги и по квитанциям за ЖКУ платите исправно"...

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