Верховный суд предсказуемо отказал в иске о снятии Собянина за нарушения на выборах

Верховный суд своим апелляционным определением решение Мосгорсуда по иску Кумина против Собянина оставил без изменения, а апелляционную жалобу без удовлетворения.
Заявление В. Кумина в связи с решением Мосгорсуда по иску против Собянина
- Не может мэр Москвы делать все, что он хочет, считает кандидат в мэры Москвы Вадим Кумин. - Тем более на выборах мэра. Но у нас будет еще один "суд" - 9-го числа. И мы все можем высказаться по поводу отношения к такой ситуации.
Бойкот банде чекистни написал 07.09.2018 17:31
На буржуазных "выборАх" побеждают только буржуа написал 07.09.2018 17:06
Все "оппозиционеры" такие же представители буржуа как и ер.
Получил бюллетень - признаешь законность и действия нынешней власти.
Не увеличивайте явку своим голосованием.
Не стучите своими копытами на "выборы" оленей.
Хватит быть лохами.