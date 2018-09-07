Верховный суд предсказуемо отказал в иске о снятии Собянина за нарушения на выборах Верховный суд своим апелляционным определением решение Мосгорсуда по иску Кумина против Собянина оставил без изменения, а апелляционную жалобу без удовлетворения. Заявление В. Кумина в связи с решением Мосгорсуда по иску против Собянина - Не может мэр Москвы делать все, что он хочет, считает кандидат в мэры Москвы Вадим Кумин. - Тем более на выборах мэра. Но у нас будет еще один "суд" - 9-го числа. И мы все можем высказаться по поводу отношения к такой ситуации.



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