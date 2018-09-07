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Московский листок

Верховный суд предсказуемо отказал в иске о снятии Собянина за нарушения на выборах

Опубликовано 07.09.2018 в разделе комментариев 2

Верховный суд предсказуемо отказал в иске о снятии Собянина за нарушения на выборах

Верховный суд своим апелляционным определением решение Мосгорсуда по иску Кумина против Собянина оставил без изменения, а апелляционную жалобу без удовлетворения.

Заявление В. Кумина в связи с решением Мосгорсуда по иску против Собянина

- Не может мэр Москвы делать все, что он хочет, считает кандидат в мэры Москвы Вадим Кумин. - Тем более на выборах мэра. Но у нас будет еще один "суд" - 9-го числа. И мы все можем высказаться по поводу отношения к такой ситуации.



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Всего комментариев к статье: 2
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Re: Бойкот любых буржуазных "выборов" !
Бойкот банде чекистни написал 07.09.2018 17:31
Чекистско-бандитский режим превратил государство в помойку. Участвовать в выборах, значит быть соучасником этих негодяев, узурпировавших власть.
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Бойкот любых буржуазных "выборов" !
На буржуазных "выборАх" побеждают только буржуа написал 07.09.2018 17:06
Бойкот голосования по поддержке фашистского режима.
Все "оппозиционеры" такие же представители буржуа как и ер.
Получил бюллетень - признаешь законность и действия нынешней власти.
Не увеличивайте явку своим голосованием.
Не стучите своими копытами на "выборы" оленей.
Хватит быть лохами.
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