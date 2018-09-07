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Московский листок

"Ташкента" в ДНР обвиняют в рейдерстве, пока он скрывается где-то в Москве

Опубликовано 07.09.2018 в разделе комментариев 0

днр новороссия рейдерство
"Ташкента" в ДНР обвиняют в рейдерстве, пока он скрывается где-то в Москве

Министерство доходов и сборов самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) по распоряжению главы ведомства Александра Тимофеева присвоило имущество крупнейшего агропромышленного предприятия республики «Колос Д». Об этом сообщил директор предприятия Вадим Савенко. 

По словам предпринимателя, Тимофеев якобы «воспользовался своей должностью для личного обогащения и укрепления авторитета». Захват собственности ООО «Колос Д» произошел в ноябре 2017 года, утверждает Савенко. 

По его словам, в тот день на территорию предприятия ворвалась группа вооруженных людей во главе с директором Госпредприятия "Заря Агро“ Геннадием Кряжевым. Они сослались на якобы имеющиеся у Министерства налогов и сборов документы о признании всего имущества предприятия бесхозным и фактически захватили его. 

Ранее пострадавший при покушении на главу ДНР Александра Захарченко министр доходов и сборов ДНР Александр Тимофеев с позывным Ташкент покинул территорию ДНР. Об этом заявил журналистам депутат Народного совета республики Владислав Бердичевский.

- Ой, бандустан-бандустан, - вздыхает редактор ФОРУМа.мск Д.Чёрный, - понятно, что это мнение только одной стороны, которое тотчас раззвонили все "кремлёвские" либеральные СМИ, а заодно и малофеевский Царьград, но даже если это полуправда, и за присвоение приняли национализацию, не доведённую до конца из-за гибели Захарченко, то сути это не меняет: лозунг "строим общество свободных и справедливых", кажется, так там пафосно говорили с плакатов - на деле оборачивается только конфликтами средних буржуа, ну и ещё табачным бизнесом, о котором мы расскажем в следующих сериях - вот так оно и бывает там, где нет идеологии, где нет революционной партии и теории, в соответствии с которой только и действует власть, поэтому может запросто оказаться, что утренний герой, чудом уцелевший, вечером - уже авторитет бандитский и московский миллионер, такую диалектику "непризнанных республик" и не всякий марксист-ленинец осилит сходу-то...

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