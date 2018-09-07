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Московский листок

По всей Путинской России идут задержания и аресты противников пенсионной реформы

Опубликовано 07.09.2018 в разделе комментариев 3

полицейщина навальный реформа пенсионеры
По всей Путинской России идут задержания и аресты противников пенсионной реформы

Силовики продолжают "кошмарить" соратников оппозиционера Алексея Навального в регионах в преддверии запланированной ими в единый день голосования 9 сентября общероссийской акции протеста против пенсионной реформы, задуманной властями РФ и вызвавшей категорическое неприятие у большинства населения. По всей стране продолжаются задержания и аресты координаторов и активистов местных штабов Навального. 

В Белгороде в ночь на 7 сентября задержали координатора городского штаба Навального Евгения Карпова. Как сообщается в паблике "Команда Навального/Белгород" в социальной сети "ВКонтакте", Карпова в четвертом часу ночи задержали у подъезда его дома и доставили в отдел полиции. Сайт "ОВД-Инфо" сообщил, что к Карпову не пускают защитника и не регистрируют заявление о допуске.

В Томске сотрудники Центра "Э" задержали организатора акции против пенсионной реформы Андрея Фатеева. На активиста составили административный протокол об организации акции без уведомления и арестовали на 25 суток, признав его виновным в повторном нарушении законодательства о митингах из-за призывов к участию в акции 9 сентября, сообщает сайт "МБХ медиа", который ведет хронику задержаний сторонников Навального. 

7 сентября суд в Краснодаре арестовал на пять суток активиста местного штаба Навального Станислава Чепаченко, задержанного накануне вечером за отказ предъявить документы полицейским, что стражи порядка и суд расценили как невыполнение законных требований сотрудника полиции. Одновременно суд в Краснодаре арестовал на 10 суток другого активиста штаба Навального Алексея Мандригеле по обвинению в неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции, сообщает портал "Протестный Краснодар". Активист объявил голодовку. Позднее в этот день суд в Краснодаре арестовал на семь суток третьего активиста штаба Навального Игоря Гусаря, также задержанного накануне. 

Помимо этого, 7 сентября координатора штаба Навального в Краснодаре Размика Симоняна задержали двое мужчин в штатском после того, как он с активистами доставил передачи арестованным соратникам, сообщает "МБХ медиа". 

В этот же день в Саратове полиция задержала координатора местного штаба Навального Михаила Мурыгина. Как сообщается, его "вытащили из автобуса на глазах у всех, заломили руку и запихнули в авто". 

Также 7 сентября суд в Омске оштрафовал координатора местного штаба Навального Ольгу Картавцеву на две тысячи рублей, признав ее виновной в организации публичного мероприятия без подачи уведомления. 

А в Екатеринбурге заявитель митинга против пенсионной реформы 9 сентября, который собирается проводить штаб Навального, написал отказ от уведомления о проведении акции в министерство общественной безопасности Свердловской области, сообщает Znak.com. 

Он сделал это под давлением двух человек штатском, которые 6 сентября пришли в Уральский медицинский университет, где учится заявитель акции, и угрожали ему проблемами с учебой, если он не откажется от своего уведомления о проведении митинга, рассказал изданию глава местного штаба Навального Юрий Кузьминых. В результате, по его словам, активист от руки написал письмо на имя министра общественной безопасности региона Александра Кудрявцева о том, что он отказывается от заявления акции. 

При этом Кузьминых подчеркнул, что ФЗ N54 не предусматривает отзыва уведомления о проведении акции, поэтому сторонники Навального по-прежнему считают ее законной и собираются провести шествие в Екатеринбурге 9 сентября в 14:00 от Площади Кирова до Октябрьской. 

Ранее министерство общественной безопасности региона объявило незаконным заявленный штабом Навального в Екатеринбурге митинг против повышения пенсионного возраста. В ведомстве сочли, что такая акция в день выборов является одной из форм предвыборной агитации, "что в свою очередь может негативно сказаться на добровольном волеизъявлении избирателей", а проведение митинга именно 9 сентября "может быть направлено на срыв выборов депутатов Екатеринбургской гордумы". 

Тем временем в Кемерово сотрудники Центра по противодействию экстремизму (Центр "Э") МВД РФ вызвали на допрос сотрудницу городского штаба Навального Серафиму Тебенихину по административному делу, заведенному на нее по статье 20.3. ("Пропаганда либо публичное демонстрирование нацистской атрибутики или символики") КоАП РФ. Об этом она сама сообщила в Twitter и опубликовала скан повестки. 

По словам активистки, сотрудник Центра "Э" пришел в местный штаб Навального и вручил ей повестку с требованием явиться в на допрос 9 сентября в 13:30 - аккурат за полчаса до начала намеченной в городе акции против пенсионной реформы. Тебенихина добавила, что не пойдет на допрос, поскольку намерена в это время отправиться голосовать. Также примечательно, что на допрос ее вызвали в выходной день. Тебенихина уверена, что таким образом власти пытаются сорвать протестное мероприятие, сообщает издание "Сибирь.Реалии".

Напомним, сегодня же ФБК (где работаю навалисты) порадовал очередным расследованием. 

53-летний Антон Викторович Дроздов, ставший миллиардером благодаря занимаемой должности главы Пенсионного фонда РФ (ПФР), как руководитель ведомства попал в новую неприятную историю. 

Деятельные сотрудники Фонда, этой гигантской бюрократической машины, считающей трудовые деньги россиян, отчаянно нуждались еще и в механических машинах - средствах передвижения. Но отечественные образцы автопрома не отвечают чиновничьим требованиям, поэтому в Фонде вынуждены были пересесть на дорогие аналоги западной автопромышленности. 

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Всего комментариев к статье: 3
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Re: Тотальное беззаконие.
не попутчик написал 07.09.2018 21:02
Попутичик,а ТЫ не хочешь стать главной ударной силой новой Великой Революции?Или надеешься.что навальный для тебя все сделает,а ТЫ воспользуешься плодами чужого труда,пота и крови?
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(без названия)
пара слов написал 07.09.2018 20:48
Путлеры ссут, причем, ссут уже кипятком.
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Тотальное беззаконие.
-Что это? написал 07.09.2018 20:15
Я,хотя, и не сторонник Навального, но,как попутчик,он незаменим.
Плюс то,что творят фашистские полицаи,если это правда,вызывает возмущение.
Хорошая массовка навальнисты .
Я что-то уверен,что именно они станут главной ударной силой новой Великой Революции.
Если до нее не случится военный переворот.
Что,вообще,было бы идеальным сценарием.
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